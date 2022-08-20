Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Решение Министерства просвещения Казахстана о продлении учебного года не было поддержано общественностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования" был опубликован для публичного обсуждения на портале Открытые НПА с 22 июля до 5 августа. Министерство предложило продлить учебный год на две недели за счет сокращения каникулярных дней в течение учебного года и увеличения продолжительности 4-й четверти до 1 июня. Учебный год продлится с 1 сентября по 31 мая.

Под документом граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.

За принятие приказа проголосовал всего один человек, против - 222.

Против продления учебного года и сокращения любых каникул. Считаю глупостью что 2 недели учебы поднимут знания у детей. Нужно менять школьную программу и вернуться к старой системе образования. Нужно менять эти ужасные учебники программу которой не понимают не то что ученики, но и учителя. Учебники полны ошибок. Учителям приказали молчать. Но не забывайте, что среди родителей много педагогов. Я против психологических тестов в школе, против понятия буллинга, против секс просвета в школе, против больниц при школах, против турникетов в школе. оставьте в покое детей!!!!"

Почему не учитывается мнение большенства родителей. Нужно не каникулы сокращать, а качество образования! Дети не виноваты что программа хромает. Против данного нпа"

Я против данного НПА! Против сокращения каникул у детей! Прекратите ставить эксперименты над нашими детьми! Постройте новые школы! Школы в г Нур-Султан переполнены! В классах учатся более 30 детей! Учатся в три смены! Обеспечьте лучше комфортные условия для учащихся и тогда дети будут радовать нас своими результатами!"

Я против. Зачем это? Если ровняетесь на запад, то там все немного по другому в плане каникул. Если забрать несколько дней каникул и лета, дети спасибо вам не скажут. Школа нынче не дом знаний, а какое то поля боя что для родителей, что для учеников. Лучше заняться школьной программой, нормальную сделать, тогда и успешных учеников больше будет, и с удовольствием посещение школы".

Категорически против принятия данного НПА! Против сокращения каникул и против продления учебного года!"

Не нужно придумывать. Улучшите школьную программу, две недели не спасут проблемы в образовании"

Серьёзно? Весенние каникулы 9 дней? А ни чего что третья четверть 3 месяца?"

(Пунктуация и орфография авторов сохранены)

Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.

Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%.

Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ . Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.





Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель.

Каникулы в течение учебного года:

В 1–11-х (12-х) классах:

осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);

зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);

весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).

В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).