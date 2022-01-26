Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Январское Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане. Для участия в тестировании подано около 104 тысяч заявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, тестирование продлится до 22 февраля 2022 года.

Выпускникам с особыми образовательными потребностями в 2022 году будет предоставлено дополнительное время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные - в течение 4 часов 40 минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения существенно облегчат сдачу ЕНТ претендентам с особыми образовательными потребностями", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев.

Сообщается, что тестирование будет проводиться по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого.

Количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20, по 35 заданий по двум профильным предметам. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов - 140.