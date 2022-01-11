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НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В Казахстане изменили сроки приема заявлений и сдачи январского ЕНТ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлен до 21 января. Ранее прием заявок был запланирован на период с 24 декабря до 5 января. Однако в связи с возникшей ситуацией и с учетом интересов абитуриентов Министерством образования и науки было принято решение о продлении срока до 21 января", - сообщили в МОН.

Отмечается, что перенесен срок самого проведения ЕНТ, запланированного ранее на период с 10 января по 10 февраля. Теперь тестирование будет проходить с 25 января по 22 февраля.

В ведомстве напомнили, что в этом тестировании участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего ЕНТ и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Кроме того, министерством принято решение о продлении сроков зачисления в магистратуру и докторантуру до 24 января включительно. Ранее обладателями грантов по итогам второго приема стали более тысячи казахстанцев.