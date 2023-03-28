27.03.2023, 20:50 13341
АО "КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан
В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тысяч тонн
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Актау. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр (налив в железнодорожные цистерны), сообщает пресс-служба компании.
Транспортировка нефти осуществляется в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан.
В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тысяч тонн.
Кроме того, АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило 9959 тонн нефти с казахстанского месторождения Тенгиз на танкер President Heydar Aliev для дальнейшей поставки сырья в нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан.
До конца марта планируется отгрузить еще около 10 тысяч тонн тенгизской нефти по этому маршруту. Планируемая масса отгрузки нефти по направлению Баку - Тбилиси - Джейхан на апрель 2023 года составляет 125 тысяч тонн.
Ранее АО "КазТрансОйл" успешно отгрузило 6900 тонн казахстанской нефти в Баку.
Напомним, что в начале февраля после землетрясений в Турции АО "КазТрансОйл" получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В связи с этим экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан был приостановлен.
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28.03.2023, 11:41 4966
Почти в 2,5 раза вырос объем денежных переводов в Казахстан
Зафиксирован рост объемов переводов денег по Казахстану на 34,6%
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Совокупный объем переводов денег, проведенных за 2022 год через системы международных денежных переводов (далее - СМДП), составил 1,8 трлн тенге. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост операций на 32,7%, информирует пресс-служба Национального банка РК.
Основная доля операций 94,7% - это трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. Средние суммы отправленных за рубеж и полученных из-за рубежа переводов денег за 2022 год практически идентичны: 415 тысяч тенге и 413 тысяч тенге соответственно.
При этом на фоне незначительного роста суммы отправленных из Казахстана за рубеж переводов денег (на 2,4%) наблюдается значительный (в 2,4 раза) рост объема полученных от других стран переводов денег через СМДП. Рост полученных через СМДП переводов денег в 2022 году был связан с ростом объемов переводов денег из России (рост в 6,8 раза), Кыргызстана (рост в 2,8 раза) и США (рост на 33%).
В 2022 году также зафиксирован рост объемов переводов денег по Казахстану на 34,6%. Средняя сумма одного локального перевода денег через СМДП составила 178,8 тысячи тенге, что превышает аналогичный показатель 2021 года 58,0%.
27.03.2023, 18:54 14506
Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня в прошлом году
В 2022 году товарооборот между странами вырос на 34% и превысил $24 млрд, что стало новым рекордом за 30 лет
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, член политбюро ЦК КПК 20-го созыва Ма Синжуй, прибывший с первым визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр отметил, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров республики с удельным весом в 18%. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 34% и превысил $24 млрд, что стало новым рекордом за 30 лет. При этом он добавил, что более 40% всего объема взаимной торговли приходится именно на СУАР.
Учитывая поставленную главами двух государств задачу по увеличению товарооборота до $35 млрд к 2030 году, взаимная торговля Казахстана с Синьцзяном приобретает еще большую значимость. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной целью", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, в настоящее время динамичный рост подкрепляется новыми, в том числе несырьевыми, товарными позициями. В этой связи премьер-министр предложил поддержать положительный тренд, увеличив экспорт казахстанской продукции в Китай по 135 видам товаров на $1 млрд.
Важным направлением взаимодействия является также инвестиционное сотрудничество, в частности реализация 52 совместных проектов на сумму более $21 млрд. В целом Китай входит в топ-5 стран - инвесторов в казахстанскую экономику. Общий приток инвестиций из КНР за последние 15 лет достиг почти $23 млрд.
Приглашаем инвестиционное сообщество СУАР расширить свое участие в совместных проектах", - обратился премьер-министр к китайской делегации.
Алихан Смаилов обозначил особую роль взаимодействия приграничных регионов. В этой связи он отметил важность проведения в Алматы 2-го Дружественного диалога приграничного сотрудничества, на полях которого планируется подписание ряда межрегиональных соглашений и коммерческих документов.
В свою очередь Ма Синжуй подчеркнул, что Казахстан и Китай связывают тесные экономические отношения, и заявил о готовности СУАР активизировать взаимовыгодное сотрудничество по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, энергетика, логистика, образование, инновации и т.д.
Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, мы хорошие соседи и партнеры. За прошедшие 30 лет наши страны развивали отношения в духе взаимного доверия. Главы двух государств вместе наметили планы развития дальнейшего сотрудничества. Нам предстоит реализовать достигнутые договоренности в самых разных сферах", - сказал Ма Синжуй.
В ходе встречи подробно затронуты вопросы синхронизации действий по устранению "узких мест" на границе. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям наблюдается увеличение пропускной способности пограничных автомобильных пунктов, что идет на пользу экономическому развитию двух стран.
Премьер-министр акцентировал внимание на том, что на двух из пяти пунктов уже запущены "зеленые коридоры" для ускоренного перемещения сельхозпродукции, и обозначил важность их запуска на оставшихся трех: "Достык - Алашанькоу", "Майкапчагай - Зимунай" и "Калжат - Дулаты". Кроме того, Алихан Смаилов поднял вопрос ускорения процедур выдачи казахстанским грузоперевозчикам виз для въезда в КНР, что позволит нарастить темпы товарооборота в целом.
Вместе с тем обсуждены перспективы углубления сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, ход возобновления деятельности МЦПС "Хоргос", планы по модернизации пунктов пропуска, вопросы использования трансграничных рек и ряд других.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность прилагать все необходимые усилия для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства двух стран.
27.03.2023, 14:29 17121
Производство благородных и цветных металлов увеличилось в Казахстане
Объем производства металлургической отрасли в Казахстане за минувший год составил 9 млрд тенге
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем производства металлургической отрасли в Казахстане за 12 месяцев 2022 года составил 9 млрд тенге, что на 1,9% больше показателя 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики.
Из них 5,8 млрд тенге приходятся на благородные и цветные металлы, показатель больше на 5,5%, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщает Казстат.
Производство благородных и цветных металлов увеличилось на 5,5%. Объем производства черной металлургии (кроме литья) составил 3,1 млрд тенге, что меньше на 3,2%.
В 2022 году в Казахстане действовало 91 металлургическое предприятие.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности и, в частности, развивать передовые технологии в сфере металлургии.
Так, в ВКО планируют запустить крупный завод по производству катодной меди. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан.
27.03.2023, 09:36 19161
В Кызылординской области проверяют рисоперерабатывающие компании по факту завышения цен
Вопрос реализации риса по цене не более 350 тенге рассматривается между местными исполнительными органами и СПК
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области проводится мониторинг и анализ ценообразования на социально значимые продовольственные товары. Акцент в данном направлении сделан на анализе себестоимости продуктов питания, производимых на территории области. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
Аналитической группой департамента проведен анализ ценообразования 9 крупных производителей риса, по результатам которого областным департаментом АЗРК в отношении 6 рисоперерабатывающих компаний назначены проверки на предмет обоснованности завышения цен", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что остальные предприятия дали свое согласие на снижение цен с 420 до 350 тенге за килограмм для стабилизационного фонда области в целях дальнейшей реализации в социальных магазинах региона.
В настоящее время вопрос реализации риса по цене не более 350 тенге за килограмм в социальных магазинах рассматривается между местными исполнительными органами и СПК "Байконыр", - добавили в агентстве.
26.03.2023, 12:25 27251
Минэнерго РК планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана на сайте "Открытые НПА" представило проект приказа. Ведомство предлагает установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо, сообщает корреспондент агентства.
Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость: бензин марки Аи-80 - 93 161 тенге за тонну; бензин марки Аи-92 и Аи-93 - 193 649 тенге за тонну; дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 236 156 тенге за тонну", - говорится в тексте документа.
Публичное обсуждение продлится до 30 марта.
23 марта министр энергетики Болат Акчулаков на совещании в правительстве сообщил о перебоях с наличием топлива, связанных с чрезмерно высоким уровнем потребления.
По итогам января 2023 года бензин незначительно подешевел (на несущественные 0,1% за год), в то время как дизельное топливо серьезно подорожало (сразу на 15,7% за год).
В начале февраля Казахстан ввел запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны.
23.03.2023, 14:30 48351
Минэнерго: в ряде регионов наблюдаются перебои с топливом
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Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков на совещании в правительстве сообщил о перебоях с наличием топлива, связанных с чрезмерно высоким уровнем потребления, информирует пресс-служба правительства РК.
Для предотвращения нехватки топлива Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов, сказал Акчулаков.
Он также проинформировал участников совещания, что в первом квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тысяч тонн. В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально значимым предприятиям.
В ходе мероприятия также обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры.
21.03.2023, 18:19 63661
АО "КазТрансОйл" успешно отгрузило 6900 тонн казахстанской нефти в Баку
Тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута
Фото: КазТрансОйл
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" успешно отгрузило 6900 тонн казахстанской нефти на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку, сообщает пресс-служба компании.
В порту Актау успешно завершилась первая тестовая отгрузка нефти в объеме 6900 тонн с месторождения Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку. Грузоотправителем нефти является компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.
По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута. Хироши Икеда выразил благодарность коллективу АО "КазТрансОйл" и другим организациям, участвовавшим в процессе, за своевременно выполненную работу в соответствии с требованиями техники безопасности. Представитель INPEX North Caspian Sea, Ltd также сообщил, что компания продолжит сотрудничество по развитию резервных экспортных маршрутов совместно с правительством Республики Казахстан и АО "НК "КазМунайГаз".
Ранее сообщалось, что более 80% экспорта пришлось на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума. По нефтепроводу КТК сырье доходит до порта Новороссийска, а затем перегружается на нефтетанкеры и поставляется по странам. Среди крупных потребителей - Италия, Нидерланды, Франция.
20.03.2023, 20:47 69761
В Шымкенте создадут медико-фармацевтический кластер
В стране планируется создание трех медико-фармацевтических кластеров - в Астане, Шымкенте и Актобе
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Шымкент. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте создается медико-фармацевтический кластер из группы инновационных компаний, которые будут заниматься разработкой лекарственных форм, их внедрением в промышленное производство, применением технологий экстрагирования, методик контроля качества, стандартизации, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Напомним, глава государства поручил увеличить к 2025 году долю отечественного производства в фармацевтической промышленности до 50%. В этой связи в стране планируется создание трех медико-фармацевтических кластеров - в Астане, Шымкенте и Актобе, что значительно сократит зависимость от импорта и обеспечит национальную лекарственную безопасность РК.
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