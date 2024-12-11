Пять трансграничных хабов в Казахстане: степень готовности и сроки запуска обсудили в правительстве
Фото: gov.kz
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили вопрос развития трансграничных хабов. Их запуск позволит создать новые рабочие места, сократить время прохождения грузов и повысить объем промышленного производства, заявил на заседании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов.
На сегодня к территориям "Хоргосского узла", "Каспийского узла", "Центра трансграничной торговли "Евразия", МЦПК "Центральная Азия" и Индустриального торгово-логистического комплекса уже подведено железнодорожное и автомобильное сообщение. Также создание контейнерных хабов в портах Актау и Курык Мангистауской области, мультимодальных авиахабов в аэропортах городов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе", - сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Бектенов поручил усилить работу по поиску инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности хабов.
Необходимо эффективно использовать потенциал коридоров Восток-Запад, Север-Юг и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Они обеспечат выход на рынки Китая, стран Персидского залива, Кавказа и Европы. Полноценный запуск пяти хабов в Казахстане позволит сократить время прохождения грузов, повысить объем промышленного производства и увеличить налоговые поступления. Также удастся привлечь инвестиции и технологии, реализовать важные проекты, создать новые постоянные рабочие места", - отметил Бектенов.
В свою очередь вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил о модернизации морских портов Актау и Курык.
В порту Актау начата реализация проекта по строительству контейнерного хаба. Завершение работ запланировано на конце следующего года. Его реализация позволит увеличить пропускную способность порта до 250 тыс. ДФЭ в год. Что касается порта Курык, в текущем году запущен новый зерновой терминал, мощностью 1 млн тонн в год. По Хоргосскому узлу начата работа по реализации проекта грузопассажирского аэропорта казахстанско-германским совместным предприятием ТОО "SKYHANSA". Предполагается создать авиационный грузовой хаб, включающий грузовой терминал с СВХ, топливное хранилище, авиационно-технический центр для обслуживания воздушных судов и грузовую авиакомпанию на территории СЭЗ "Хоргос". Для увеличения пропускной способности планируется модернизация станции Алтынколь", - сообщил Калиакпаров.
Аналогичную работу также планируется провести в Индустриальном торгово-логистическом комплексе, который расположен на границе с Кыргызстаном. В центре трансграничной торговли "Евразия" и международном центре промышленной кооперации "Центральная Азия" будут ремонтировать автодороги Постепное - Федоровка (144 км) и построят железнодорожную линию Дарбаз - Мактаарал (152 км), которые позволят увеличить пропускную способность.
Бектенов подчеркнул, что реализация инфраструктурных проектов в морских портах особенно важна.
Через Мангистаускую область проходят два стратегически важных мультимодальных коридора - это Транскаспийский международный транспортный маршрут и Север-Юг. Для полного раскрытия транспортного потенциала необходимо принять конкретные меры по реализации инфраструктурных проектов в морских портах региона, увеличить терминальные мощности "Каспийского узла". Данные проекты играют ключевую роль в эффективном соединении Казахстана с прикаспийскими партнерами", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, ранее проблемы транспортной инфраструктуры стран Центрально-Азиатского региона и пути их решения обсудили эксперты на конференции ЕАБР в Алматы. Они отметили, что сейчас грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает, а на границах образуются пробки.