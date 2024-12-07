Улучшение состояния транспортной инфраструктуры ЦА - одна из главных задач   

Сейчас грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает, а на границах образуются пробки

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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы транспортной инфраструктуры стран Центрально-Азиатского региона и пути их решения обсудили эксперты на конференции ЕАБР в Алматы.





Представители международных банков и организаций обсудили на панельной сессии, как повлияет на международную торговлю в ЦА формирование новых коридоров, что сдерживает развитие перевозок, и как могут правительства стран региона и МБР сотрудничать, чтобы устранить эти проблемы.





По словам старшего экономиста Азиатского банка развития Романа Могилевского, транзит между Китаем и Европой очень важен. Но еще важнее транспортные потоки, завязанные на страны центрально-азиатского региона, их экспорт, импорт и наземный транзит.





Этот коридор имеет стратегическое значение для стран и регионов", - подчеркнул спикер.









Для европейского транзита есть разные опции, есть морской транзитный путь между Китаем и Европой. Есть Северный путь, который проходит через Китай и Казахстан, Россию и Белоруссию в Европу. И если с ним что-то случится, то единственной альтернативой является Транскаспийский маршрут, поэтому он имеет политическое и стратегическое значение. По нему перевозки довольно дорогие, и вообще он по деньгам неконкурентоспособен", - отметил спикер.





Причины, по его мнению, в том, что грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает.





Для того, чтобы решить эти проблемы, требуются большие инфраструктурные вложения, и еще больше требуется вложений в налаживание логистики, в "мягкую" инфраструктуру, о которой уже шла речь", - заявил Могилевский.





Он подчеркнул, что внутрирегиональная торговля пока невелика, но она растет, и в ней мало энергетических компонентов.





В отличие от торговли с остальным миром, она более предпочтительна для стран региона", - отметил спикер.





Одна из самых серьезных проблем, по мнению участников дискуссии - пробки на границах.





Наш мониторинг показывает, что на границах по-прежнему наблюдаются скопления автотранспортных средств, что приводит к увеличению сроков доставки", - заявил на конференции ЕАБР генеральный секретарь межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев.









Его поддержал глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.





Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил он.





Он подчеркнул, что даже прекрасные дороги не сделают автомобильные перевозки и торговлю более эффективными, если приведут к перегруженным пограничным переходам.





Поэтому не менее важно, чтобы "жесткая" инфраструктура сочеталась с хорошей "мягкой" инфраструктурой, с процессами, правилами и услугами, которые поддерживают эффективный транспорт. Улучшения в этих областях на самом деле часто обеспечивают самую большую и быструю окупаемость инвестиций", - считает Захаренко.





Он также отметил важность цифровизации, особенно для трансграничных услуг.





Водители грузовиков по-прежнему вынуждены в некоторых случаях носить с собой до 50 бумажных документов. Теперь у нас также есть цифровые инструменты и CMR. Это глобальный стандарт цифровой электронной товарной транспортной накладной. Хорошим примером является то, что страны Центральной Азии в партнерстве с субъектами частного и государственного секторов, при поддержке международных организаций и партнеров по развитию, включая МЦП, лидируют в цифровизации торговли и транзита. Они продемонстрировали конкретный прогресс в цифровизации и ввели выделенные полосы для безопасного транспорта. Эти полосы позволяют таможенным органам оптимизировать транзитные потоки благодаря сильным механизмам управления рисками, выводя безопасность упрощения транзита на новый уровень. Это придает импульс торговле и развитию", - подчеркнул Захаренко.









Все спикеры отметили важность развития так называемой мягкой инфраструктуры.





В данном направлении у нас реализуются несколько проектов и инициатив. Вопросы связанности на Каспийском море, т.е. связанности портов также актуальны, поэтому мы на следующий год готовим соответствующий план", - рассказал Захаренко.





Он добавил, что совместная работа по модернизации инфраструктуры, внедрение новых технологий и упрощение процедур могут сделать перевозки в регионе успешными и более доступными.





Уверен, что с помощью совместных усилий мы сможем создать транспортную систему, которая будет способствовать развитию экономики и укреплению международного сообщества на долгие годы", - резюмировал спикер.



