Транспортная связанность в Евразии: в ЕАБР рассказали о достижениях и планах

Данное направление является одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАБР в соответствии со стратегией развития банка на 2022-2026 годы

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Ереван. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Старший управляющий директор Евразийского банка развития Сергей Игнатов на III Евразийском экономическом форуме рассказал о роли ЕАБР в повышении транспортной связанности стран Евразийского региона.





Форум собрал представителей крупного, среднего и малого бизнеса, международных организаций, научных и образовательных учреждений, заинтересованных в развитии взаимодействия в Евразийском регионе.





Одной из ключевых панельных сессий форума стала дискуссия "Транспортная сопряженность Евразии: образ будущего". Сергей Игнатов в своей презентации представил основные достижения и планы банка, касающиеся транспортной связанности в Евразии. Данное направление является одним из ключевых приоритетов деятельности ЕАБР в соответствии со стратегией развития банка на 2022-2026 годы.





Банк активно реализует проекты развития транспортной инфраструктуры в партнерстве с правительствами и другими многосторонними банками развития. Среди таких проектов - строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД), сданной в эксплуатацию в июне 2023 года. Благодаря этому проекту, реализованному с привлечением средств ЕАБР, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и Исламского банка развития, вдвое сократилось транзитное время проезда транспортного узла крупнейшего города Казахстана - Алматы, а время доставки грузов по маршруту "Европа - Западный Китай" стало меньше на целый час", - сообщил старший управляющий директор ЕАБР.





Он также подчеркнул важность проектов, обеспечивающих дополнительные стыковки и взаимодополнения транспортных коридоров в Евразии, среди которых выделяется проект строительства нового казахстанско-китайского погранперехода и железнодорожной линии Аягоз - Бахты. Этот проект имеет потенциал для расширения возможностей контейнерных перевозок на маршруте Китай - Европа и способствует реализации высокого транзитного потенциала стран ЕАЭС.





В 2024 году банк опубликовал аналитический доклад, в котором обозначил приоритеты дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) и повышения экономической и торговой связанности в регионе. ЕТК способен увеличить грузопотоки на 40% за счет привлечения дополнительного транзита, создать транспортный перекресток в регионе и выступать страховочным механизмом глобальной логистики на случай сбоев на глубоководных маршрутах доставки товаров между Европой и Азией", - рассказал Игнатов.





По его словам, ЕАБР технически содействует при подготовке и структурировании инвестиционных проектов с помощью ФТС, который оказывает финансовую поддержку как потенциальным заемщикам на стадии подготовки будущих проектов, так и национальным правительствам или организациям, чьи проекты направлены на развитие институциональной среды и содействие экономическому развитию и росту. Ресурсы фонда формируются за счет отчислений от чистой прибыли банка и привлеченных средств доноров.





Кроме того, ЕАБР имеет широкую линейку кредитных и некредитных продуктов для проектов ГЧП, а также предоставляет государствам техническое содействие в проведении законодательных реформ ГЧП, укреплении институциональных механизмов, наращивании практических компетенций структурирования bankable‑проектов ГЧП и многое другое.





Деловая программа III Евразийского экономического форума включает около 30 мероприятий. Основными темами стали наиболее актуальные и востребованные вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС. Мероприятие ориентировано на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран Евразийского региона, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза", - говорится в релизе.





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