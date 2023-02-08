Жумангарин раскритиковал акиматы за рост цен на продукты  

Рассказать друзьям

Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%. Еженедельная динамика варьируется на уровне +0,3 - +0,4%, проинформировал на заседании правительства министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин.





Как доложил глава МТИ, в разрезе товаров максимальный рост с начала года отмечен на лук - 22,5%, рис - 5,2%, капусту - 4,1%, молоко и морковь - 3,1%, картофель - 3,0%, рожки - 2,6%.





В целом по итогам января текущего года инфляция составила 1,1%, в том числе продовольственная 1,4 %, непродовольственная 0,9%, платные услуги 0,7%.





Жумангарин уточнил, что наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в столице и Шымкенте - по 2,2%, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях - 1,8%, в Актюбинской области - 1,7%, в области Улытау - 1,5%.





Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской области - 3,4% (что в 2 раза выше уровня РК, РК - 1,7%), Улытауской области - 2,8% (или выше РК на 1,1%) и городе Астане - 2,5% (выше РК на 0,8%).





t.me/KZgovernment





Например, в Мангистауской области в ходе анализа установлено, что из 3,6 млрд тенге, предусмотренных на реализацию механизмов стабилизации цен, 2 млрд тенге не задействованы. Из пяти действующих договоров, заключенных СПК "Каспий" на поставку овощей, только один договор заключен с производителем, остальные 4 договора заключены с оптовиками. На заседания региональной комиссии приглашены всего 4 оптовика, поставляющие СЗПТ в регион. Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников не ведется", - рассказал Жумангарин, отметив необходимость переформатирования работы СПК "Каспий" в рамках новых подходов.





Он подчеркнул, что область Улытау - постоянный лидер по росту цен. Регион с точки зрения логистики является тупиковым. СПК создан недавно. Но до сих пор не организована слаженная работа СПК и местного бизнеса. За январь проведено 10 заседаний регкомиссий, однако результаты работы незначительны.





В Астане выделенная сумма финансирования по механизму "оборотная схема" составляет 14 млрд тенге, но город остается в тройке лидеров по росту цен как по итогам 2022 года, так и с начала текущего года.





Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Новому руководству города необходимо перестроить работу СПК и региональной комиссии. По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне", - высказался министр.





Заслушав Жумангарина, премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что задача правительства - удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не более 9,5%.





Данный коридор считаю достижимым при активной работе всех регионов по стабилизации цен на продукты питания, особенно в период межсезонья. Все инструменты для этого имеются. Мы заложили запасы из урожая прошлого года. Поэтому должны быть обеспечены овощами по фиксированным ценам. Акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. Акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы. Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку. Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Но почему лук такой дорогой? Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт", - сказал Смаилов.





Премьер раскритиковал акиматы за выделение средств поставщикам, что способствует размножению посредников.





t.me/KZgovernment





Мы переформатировали механизм форвардного закупа для финансирования в первую очередь производителей... Регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам. Но работа не проводится. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности. Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий. По факту приходится из-под палки заставлять регионы проводить данные заседания, которые все равно не дают результата", - высказался глава кабмина.





Смаилов поручил Министерству торговли на особый контроль взять объемы и цены, по которым закупаются и реализуются товары. Акиматам регионов - осуществлять реализацию товаров, заложенных для обеспечения стабильности рынка, исключительно в торговых объектах, применяющих контрольно-кассовые аппараты, и на постоянной основе необходимо продолжить эффективную практику ярмарок с охватом всех районов.





Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить качественное администрирование реализации новых подходов, принятых типовыми правилами.





Также следует разработать единый формат договора форвардного закупа с указанием обязательных условий по фиксированию цены, объемов, встречных обязательств и штрафных санкций", - заключил Смаилов.





Напомним, минимальные оптовые цены на социально значимые продукты питания установят в Казахстане.



