В Казахстане начался прием документов на льготное микрокредитование молодежи

Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта 2023 года начался прием документов для выдачи льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5796 микрокредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО "Аграрная кредитная корпорация", - уточнили в ведомстве.





Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия - от 5 лет (на любые цели) до 7 лет (для проектов в сфере животноводства).





Номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5 % процентов годовых.





Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.





Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).





Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация".





Необходимый перечень документов:





документ, удостоверяющий личность;





бизнес-план по проекту;





справка из обслуживающего банка о наличии счета;





справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);





документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;





отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;





документы по залогодателю и залоговому обеспечению.





Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:





- приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);





- приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);





- производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;





- организации и (или) развития игорного бизнеса;





- деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;





- выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной иили алкогольной продукции;





- погашения кредиторской задолженности;





- личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.





Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.





Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.





В настоящее время заявки на получение микрокредитов принимаются в следующих регионах: Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жетысу, Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях и в городе Астане. В остальных регионах прием заявок начнется в ближайшее время.