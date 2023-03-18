17.03.2023, 13:01 22941
В Атырауской области оптовики завышали цену на сливочное масло в два раза
Оптовый поставщик делал наценку на продукт от 82 до 104%
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Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырауской области благодаря совместным действиям регионального департамента экономических расследований и департамента госдоходов.
В результате проведенного анализа через базу ЭСФ выявлен оптовый поставщик ТОО "АтырауПробСнаб", предоставляющий сливочное масло в два супермаркета региона с наценкой 82-104%", - сообщает АФМ.
В результате исполнительными органами должностное лицо ТОО "АтырауПробСнаб" привлечено к административной ответственности.
Торговая сеть перешла на закуп данного товара напрямую у производителя.
В результате принятых мер цена сливочного масла снижена производителем на 37,5%, с 2690 тенге до 1680 тенге.
В АФМ пообещали, что работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжена.
Ранее в Актобе выявили супермаркеты, которые необоснованно завышали цены на подсолнечное масло. Оно продавалось с торговой надбавкой от 20 до 28% при максимально допустимой 15%.
Напомним, в феврале министр торговли и интеграции Серик Жумангарин раскритиковал акиматы за рост цен на продукты. По его словам, работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников не ведется.
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18.03.2023, 18:12 996
В Казахстане наблюдается снижение цен на овощи
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые овощи совокупно снизились на 0,3%. Итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты и меры по укреплению тренда на дальнейшее снижение рассмотрели 18 марта на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщила пресс-служба Минторговли.
Вторую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания в Мангистауской области (-0,1%), на этой неделе отмечается снижение и в Туркестанской (-0,1%). При этом в Туркестанской области подешевели практически все социальные овощи, в Мангистауской снизились цены на картофель и капусту", - отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.
Число точек реализации овощей по стране по социальным ценам увеличилось с 682 на начальном этапе интервенций до 1015. В целом за счет снижения цен на овощи наблюдается замедление роста цен на СЗПТ практически по всем регионам. Предлагается всем СПК пролонгировать работу с данными торговыми точками, и тогда на следующее межсезонье в каждом регионе будет база торговых объектов, влияющая на ценообразование.
Общий индекс цен на СЗПТ за неделю вырос на 0,1%, что является рекордно низким уровнем с начала года (за аналогичную неделю 2022 года рост цен зафиксирован на уровне 5,6%). Увеличение обусловлено некоторым повышением цен на молочные продукты в общей корзине СЗПТ (масло сливочное, кефир, творог, молоко). Оперативно МТИ и МСХ были проведены совещания с производителями молочной продукции, в рамках которых были достигнуты договоренности сохранять действующие цены.
Также на совещании обсудили ход работы регионов по контрактации осеннего урожая. Эти договоры согласно новым типовым правилам реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ должны были быть заключены до 1 февраля 2023 года. Со стороны Комитета торговли предложено законтрактовать осенний лук по 62-70 тенге, а с учетом хранения до весны - по 90 тенге.
Работать нужно системно и очень активно, другого способа просто нет. Мы видим результаты разбронирования сформированных осенью запасов, впервые в межсезонье началась дефляция цен на овощи. И эту работу надо продолжать: у кого мало запасов по отдельным овощам, договоритесь с регионами, где есть излишки, эту информацию вам предоставит МСХ, и обеспечьте стабильность поставок овощей по индикативным ценам. Ускорить работу по контрактации раннего и осеннего урожаев этого года, из осеннего формируются запасы на весну 2024 года. Мы должны удержать продуктовую инфляцию на нынешнем уровне и создать запасы по низким ценам на следующий год", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вместо запрета на экспорт лука могут ввести его ограничение.
17.03.2023, 20:56 14611
ЕАЭС и ШОС укрепляют экономическое партнерство
Решено усилить практическую совместную работу в транспортно-логистической сфере, а также стимулировать интеграцию валютно-платежных систем для проведения независимых трансграничных платежей
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Москва. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы экономического сотрудничества обсудили на встрече председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в Москве 17 марта, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Решено усилить практическую совместную работу в транспортно-логистической сфере, а также стимулировать интеграцию валютно-платежных систем для проведения независимых трансграничных платежей.
По словам Михаила Мясниковича, экономические повестки ШОС и ЕАЭС несут в себе потенциал, способный взаимно дополнять друг друга и определять мировой ландшафт.
В 2022 году товарооборот ЕАЭС с ШОС составил 270,2 млрд долларов, увеличившись за год более чем на 40%", - отметил председатель коллегии ЕЭК.
Стороны подтвердили заинтересованность в подписании плана совместных мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС. Документ находится на финальной стадии согласования, и его подписание возможно в мае текущего года.
Глава коллегии ЕЭК рассказал, что комиссия подготовила концепцию реализации транспортно-логистического мегапроекта, призванного связать воедино территорию Евразийского региона. Этот проект рассматривается в настоящий момент в ШОС.
Михаил Мясникович и Чжан Мин подчеркнули важность увеличения взаимных расчетов в национальных валютах и сотрудничества в сфере интеграции валютно-платежных систем для проведения независимых трансграничных платежей, финансирования торговли и инвестиций.
В ЕАЭС есть хорошие наработки, по итогам 2022 года доля расчетов внутри Союза в нацвалютах составила 80%. Полагаем, что необходимо обеспечить синхронизацию потенциалов платежно-расчетных инфраструктур ЕАЭС и ШОС. Мы представим наши предложения в ближайшее время", - отметил Михаил Мясникович.
Председатель коллегии ЕЭК пригласил генерального секретаря ШОС принять участие во II Евразийском экономическом форуме, который состоится 24-25 мая в Москве. В ходе форума пройдет специальная сессия "ЕАЭС - ШОС - БРИКС: открытый интеграционный диалог".
Генеральный секретарь ШОС в свою очередь пригласил Михаила Мясниковича посетить секретариат ШОС в Пекине с официальным визитом.
Напомним, в январе-октябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 22 963,7 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
17.03.2023, 12:49 22456
В Казахстане вместо запрета на экспорт лука могут ввести его ограничение
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза лука репчатого с территории Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Согласно проекту документа, предлагается ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз репчатого лука с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в размере 20 тысяч тонн.
Отмечается, что распределение объемов квот на вывоз товара осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса e-Agriculture автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов на соответствие.
Будет сформирован количественный лимит объема квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составляет 500 тонн.
Распределение объемов квот на вывоз товара с территории Республики Казахстан осуществляется по очередности согласно дате и времени поступления заявлений на получение фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы Республики Казахстан.
Напомним, в январе текущего года был введен трехмесячный запрет на экспорт лука из РК для предотвращения массового вывоза овоща и стабилизации цены на него.
На прошлой неделе в правительстве отметили стабилизацию динамики роста цен на лук после его резкого подражания - сразу на 22,5% в начале года.
17.03.2023, 11:05 25196
Энергетический совет обсудил вопросы дальнейшей разработки зрелых нефтяных месторождений
Обозначена важность поддержки зрелых месторождений для стабильного обеспечения внутреннего рынка ГСМ
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании энергетического совета рассмотрены меры по наращиванию инвестиций и обеспечению стабильной работы месторождений, находящихся на финальных стадиях разработки, рассказали в пресс-службе правительства.
В ходе заседания были затронуты вопросы объемов производства, занятости и налогообложения в нефтяной сфере.
Премьер-министр обозначил важность поддержки таких месторождений для стабильного обеспечения внутреннего рынка ГСМ, пополнения государственного бюджета и Национального фонда, а также сохранения рабочих мест.
Кроме того, на заседании рассмотрен ряд других актуальных вопросов в сфере недропользования.
17.03.2023, 09:20 27366
Новая специальная экономическая зона создана в Алматинской области
Фото: Акорда
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Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК на период до 2048 года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
СЭЗ располагается к северу от города Алматы вдоль 80-километровой трассы А3 (Алматы - Конаев), на ее территории устанавливается специальный правовой режим. Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который в свою очередь даст новый импульс развитию всего региона.
До 2048 года в рамках СЭЗ планируется привлечь порядка 3,7 трлн тенге инвестиций, произвести товаров и услуг более чем на 17 трлн тенге и создать порядка 60 тысяч рабочих мест. В целом ожидается, что действие новой экономической зоны приведет к ускоренному развитию туристской, медицинской, транспортно-логистической, образовательной и культурно-досуговой инфраструктуры в G4 City. Режим СЭЗ также позволит снизить капитальные затраты на строительство объектов.
Напомним, согласно концепции развития G4 City, интегрированный город будет состоять из четырех тематических районов: Gate City - деловой и финансовый центр, Golden District - образовательный и медицинский хаб, Growing District - инновационно-индустриальная и торгово-логистическая зоны, Green District - туристический кластер. Предполагается, что в G4 City будет проживать порядка 2,2 млн человек.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что в городе-спутнике Gate City подведены магистральные инженерные сети и строится жилой район.
16.03.2023, 20:45 37501
KAZAKH INVEST налаживает инвестиционное сотрудничество с западными регионами КНР
Фото: KAZAKH INVEST
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Представительство АО "НК "KAZAKH INVEST" в КНР посетило с рабочим визитом административный центр провинции Ганьсу - город Ланчжоу, где встретилось с председателем China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) провинции Ганьсу Ма Сюэли, сообщает пресс-служба нацкомпании.
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества по налаживанию инвестиционного сотрудничества между передовыми компаниями провинции и Казахстаном. Стороны отметили преимущества географической близости Ганьсу и Казахстана, что создает удобства для более активного налаживания торгово-экономического сотрудничества.
Также представительство KAZAKH INVEST в Китае посетило такие крупные предприятия провинции Ганьсу, как Lanzhou LS Heavy Equipment (один из крупнейших в КНР производителей нефтесервисного и нефтехимического оборудования), Gansu Construction Investment Heavy Industry Technology (производитель коммунальной спецтехники), Lanzhou Dahong Engineering Equipment (производитель оборудования для металлургии) и Yihai Jiali Golden Dragon Fish Grain, Oil and Food (дочерняя компания WilmarGroup, крупнейший в Китае производитель растительного масла).
В ходе визита представительством были презентованы деятельность KAZAKH INVEST, меры поддержки иностранных инвесторов. Также представители нацкомпании предложили рассмотреть возможность налаживания инвестиционного сотрудничества с Казахстаном и выразили готовность оказать необходимое содействие.
Представительством совместно с CCPIT провинции Ганьсу проведен семинар по обсуждению перспектив инвестиционного сотрудничества между предприятиями провинции Ганьсу и Казахстаном. В мероприятии приняли участие представители 11 компании провинции Ганьсу.
Генеральный представитель KAZAKH INVEST в КНР Куаныш Амантай презентовал руководителям и представителям китайских компаний информацию об инвестиционном и деловом климате РК, льготы и преференции для иностранных инвесторов, приоритетные отрасли экономики РК, а также состояние инвестиционного сотрудничества между РК и КНР.
В ходе обмена мнениями ряд компаний выразили заинтересованность в проектах по разработке месторождений цветных металлов, сельхозкультур и мясопереработки, транспорта и логистики.
По итогам мероприятия представительством достигнута договоренность с рядом компаний региона о продолжении контактов по их возможному участию в инвестиционных проектах РК. В свою очередь руководство CCPIT провинции Ганьсу выразило заинтересованность посетить в ближайшее время Астану и Алматы с делегацией деловых кругов провинции.
1 марта премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает корреспондент агентства. Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и др.
16.03.2023, 18:20 40651
Строительство ГЭС обсудили министры энергетики Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
Согласованы основные этапы подготовки проекта к реализации
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главы энергетических ведомств Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана сегодня провели очередную трехстороннюю встречу по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
В рамках встречи обсужден ход реализации дорожной карты по реализации проекта, а также рассмотрен проект документа по основным принципам сотрудничества.
По итогам встречи согласованы основные этапы подготовки проекта к реализации, а также достигнута договоренность о проведении следующей встречи до конца марта этого года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии заявил, что Казахстан придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек.
В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли к предварительным конкретным и очень полезным доверенностям. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства", - проинформировал Токаев.
Глава государства отметил, что современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.
16.03.2023, 16:33 41941
"КазТрансОйл" в 2023 году отправит 250 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан
В марте в Узбекистан будет транспортировано 25 тысяч тонн нефти
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Республику Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тысяч тонн, сообщает пресс-служба компании.
Только в марте АО "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан.
В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" в марте планирует транспортировать 25 тысяч тонн российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан по маршруту Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что в марте "КазТрансОйл" отправил первую партию нефти объемом 20 тысяч тонн в Германию через систему магистральных нефтепроводов российской "Транснефти".
Всего в 2023 году по этому маршруту планируется отправить 1,2 млн тонн казахстанской нефти в рамках соглашения между правительствами РК и РФ.
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