В правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, - Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, сообщает пресс-служба главы правительства.





Также на совещании обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использованию бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами. Кроме того, рассмотрены вопросы цифровизации, обеспечения подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.





Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.





С целью широкого обсуждения его основных положений с независимыми экспертами и представителями общественности на портале "Открытые НПА" для получения комментариев и предложений размещен консультативный документ регуляторной политики.





По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям правительства в области развития.





29 марта выступая на совместном заседании палат парламента президент Казахстана отметил необходимость формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы.



