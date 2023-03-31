30.03.2023, 19:21 10766
В правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
Новый Бюджетный кодекс должен обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, сообщает пресс-служба главы правительства.
Также на совещании обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и использованию бюджетных средств за счет элементов блочного бюджета, реализации новых инструментов управления результатами. Кроме того, рассмотрены вопросы цифровизации, обеспечения подотчетности и транспарентности участников бюджетного процесса.
Министерством национальной экономики были презентованы основные подходы, а также структура и содержание документа.
С целью широкого обсуждения его основных положений с независимыми экспертами и представителями общественности на портале "Открытые НПА" для получения комментариев и предложений размещен консультативный документ регуляторной политики.
По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям правительства в области развития.
29 марта выступая на совместном заседании палат парламента президент Казахстана отметил необходимость формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы.
21 февраля премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередную встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при президенте РК сэром Сумой Чакрабарти. Стороны обсудили реализуемые шаги и предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики, реформированию государственного управления и укреплению сферы коммуникаций.
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31.03.2023, 10:24 301
Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Совета ЕЭК, прошедшего 30 марта 2023 года в онлайн-формате, участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца. Казахстанскую сторону возглавил и.о. заместителя премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, сообщила пресс-служба правительства.
Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, что в конечном итоге положительно отразится на цене готового продукта.
Как показала практика прошлых лет, поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90% казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны. Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас, ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья, нам необходим ввоз сырца из третьих стран", - заявила на заседании ЕЭК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.
Утвержденная на Совете ЕЭК тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие 9 месяцев этого года составляет 350 тыс. тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу и при необходимости пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая.
В Казахстане в 2022 году сахарные заводы произвели 283 тыс. тонн сахара (33 тыс. тонн свекловичного и 249,9 тыс. тонн тростникового), загрузка составила 50%. За январь-февраль 2023 года - 51,5 тыс. тонн сахара, импортировано 40,4 тыс. тонн.
В настоящее время в рамках "оборотной схемы" акиматы областей выделили сахарным заводам 18 млрд тг для своевременного закупа сырья, модернизации мощностей, позволяющего производить сахар в достаточном для внутреннего потребления объеме и по стабильной цене.
30.03.2023, 15:37 15376
Аналитики прогнозируют инфляцию в Казахстане на уровне 12,2% в 2023 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики, принявшие участие в макроэкономическом опросе, проведенном Национальным банком Казахстана, прогнозируют рост инфляции в 2023-2025 годах.
В опросе приняли участие 12 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
В исследовании подчеркивается, что с момента последнего опроса в феврале 2023 года прогнозы респондентов изменились.
Так, понижены прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг. Ожидания по росту экономики Казахстана и цены на нефть не изменились.
В то же время аналитики ожидают более высокую инфляцию в 2023-2025 годах по сравнению с предыдущим опросом. В 2023 году респонденты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в феврале - 11,8%), в 2024 году - 8,8% (8,0%) и в 2025 году - 7,2% (7,0%).
Как следствие, повышены ожидания по базовой ставке на 2023 и 2024 годы - до 15,7% (15,5%) и 11,7% (11,4%) в среднем за год соответственно.
В 2025 году базовая ставка прогнозируется на уровне 9%, что немного ниже предыдущих оценок. Таким образом, участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с последующим медленным снижением в перспективе", - сообщается в отчете.
Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявлял, что в Казахстане ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года.
В отчете за февраль Бюро национальной статистики сообщало, что годовая инфляция в Казахстане выросла до 21,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%.
30.03.2023, 15:25 14836
Минсельхоз планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом
Запрет планируют ввести на полгода
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства Казахстана разработали проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001), за исключением семенной пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001 11, 1001 91) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом", - сообщается в тексте документа.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан пояснили, что решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.
По данным отраслевых ассоциаций, объемы так называемого серого импорта достигают 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 млн долларов.
По информации, полученной от участников рынка, значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии.
При этом на внутреннем рынке наблюдается падение цен. К примеру, с начала июля 2022 года стоимость пшеницы снизилась со 170-185 тысяч тенге до 80-85 тысяч тенге за тонну", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что по итогам прошлого года был собран один из самых высоких урожаев за последние 10 лет. Намолочено 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше годом ранее. На 38,9% увеличился валовой сбор пшеницы и составил 16,4 млн тонн.
Для поддержания рынка в сентябре 2022 года сняты все ограничения на экспорт зерна. По данным АО "Қазақстан темір жолы", по итогам 2022 года экспортировано более 13,2 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 46,7% больше, чем в 2021 году, в том числе 10 млн тонн зерна. Данные показатели являются самыми высокими за всю историю независимого Казахстана.
Вместе с тем, согласно данным статистики, по состоянию на 1 марта 2023 года на отечественном рынке складывается положительный баланс зерна в объеме 10,4 млн тонн
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане производители муки приостанавливают работу из-за нехватки зерна.
30.03.2023, 13:38 17511
Показатели госбюджета Казахстана увеличились более чем в 3 раза за 10 лет - АФК
Фото: Хабар 24
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Доходы выросли с 6,4 трлн тенге в 2013 году до 20,2 трлн тенге в 2022 году, расходы - с 6,9 до 21,5 трлн тенге, дефицит углубился с 0,7 до 2,2 трлн тенге, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.
При этом отмечается, что динамика экономического роста в стране сильнее коррелирует с изменением цен на нефть (коэффициент корреляции - 0,73), а не с растущими параметрами бюджета.
Расширяющийся дефицит бюджета покрывается за счет госзаимствований: объем госдолга вырос в 5,7 раз за 10 лет, что приводит к росту расходов на его погашение и обслуживание (рост более чем в 6 раз, до 3,2 трлн тенге в 2022 году против 0,5 трлн тенге в 2013 году)", - сообщили а АФК.
По данным ассоциации, приоритет в инструментах финансирования дефицита бюджета (за исключением 2015-2016 годов) отдается ГЦБ, объем которых вырос с 3,6 трлн тенге в 2013 году до 14,2 трлн тенге в 2022 году.
Ставка вознаграждения по ГЦБ также демонстрирует рост, особенно заметный в 2022 году (+180 б.п.) на фоне стремительного роста инфляции и повышения базовой ставки. На покрытие расходов госбюджета также используются средства Национального фонда РК: за последние 10 лет было изъято 65% всех поступивших доходов (всплеск суммы поступлений в 2015 году был связан исключительно с переходом к плавающему курсу нацвалюты)", - заявили в АФК.
Сообщается, что тенговый объем средств Нацфонда продолжает поддерживаться ослаблением обменного курса, тогда как валютные активы заметно снижаются (-22% за 7 лет). Это связано как с их продажей для обеспечения трансфертов в бюджет, так и с последними негативными изменениями на финансовых рынках (переоценка акций, облигаций).
Между тем Нацбанк исторически поддерживает базовую ставку на достаточно высоких уровнях, что, однако, не в полной мере способствует снижению денежной массы и инфляции в экономике, но может тормозить экономический рост.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РК, в 2023-2025 годы наблюдаемые тенденции будут продолжены: к 2025 году дефицит госбюджета углубится до 3,9 трлн тенге, госдолг увеличится на 42%.
При стабильно высоком уровне изъятий (свыше 4 трлн тенге с 2020 года) объем активов Нацфонда во многом будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках", - добавили в ассоциации.
Ранее сообщалось, за последние три года госдолг Казахстана вырос более чем на 6 млрд долларов.
30.03.2023, 11:02 19981
ЕАБР проведет в Алматы конференцию крупнейших инвесторов из более чем 40 стран мира
На специальной сессии будет представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), информирует пресс-служба ЕАБР.
По информации организаторов, в рамках серии мероприятий пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, связи, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях.
Участниками мероприятия станут более 150 руководителей, членов правления, высокопоставленных должностных лиц и представителей институтов развития и инвестиционных фондов, роль которых в создании устойчивой инфраструктуры и станет основной темой встречи. Прежде всего это финансовые институты из Китая, Турции, Японии, Индии, Африки, Филиппин, стран Европейского союза, США, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также международные организации, включая такие структуры ООН, как UNIDO, UNDP и др.
На специальной сессии будет представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.
Мы рады открыть для такого широкого круга инвесторов возможности Казахстана и всей Центральной Азии. Уверен, что это мероприятие - возможность объединения усилий национальных и международных институтов развития, обмена опытом реализации проектов, налаживания новых контактов и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Ассоциация институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) - неправительственная организация, имеющая консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Ее деятельность направлена на содействие устойчивому экономическому, экологическому, социальному развитию и росту в регионе. Координирует банки развития и финансовые учреждения - 90 организаций в 39 странах, в том числе за пределами региона: в Канаде, Германии и Франции. ЕАБР является членом ADFIAP с 2022 года.
29.03.2023, 16:10 33326
Курс доллара на торгах упал на 6 тенге
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 марта курс доллара составил 448,39 тенге, снизившись на 6,35 тенге.
Официальный курс Нацбанка на сегодня составляет 455,00 тенге за доллар.
Напомним, в середине марта курс доллара резко вырос в Казахстане. В начале марта курс доллара составлял около 431 тенге.
Ранее заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, какое влияние на цены оказывает снижение курса доллара.
29.03.2023, 11:42 38146
Казахстан вводит запрет на экспорт ряда нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Запрет будет действовать до 31 декабря 2024 года
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков подписал приказ об утверждении перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
Согласно приказу до 31 декабря 2024 года водится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза следующих видов нефтепродуктов: легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.
Напомним, Минэнерго РК планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо.
29.03.2023, 10:34 40316
В Казахстане могут ввести дифференцированный тариф на газ
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первой сессии парламента Казахстана VIII созыва президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ по примеру зарубежных стран, передает корреспондент агентства.
В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами", - сказал глава государства.
Он отметил, что низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на экономике страны. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны.
Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость", - высказался он.
Президент отметил важность повышения эффективности использования имеющегося сырья.
Надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту должно уйти в прошлое", - сказал Токаев, поручив правительству разработать план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа.
Он также отметил, что за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр.
Необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы, считает глава государства.
Для этого требуется усовершенствовать законодательство и упростить необходимые процедуры. Особое значение имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Правительству и парламенту следует принять конкретные меры в этом направлении", - подчеркнул Токаев.
Президент обратил внимание, что зависимость страны от импорта продуктов питания является одной из ключевых причин растущей инфляции.
По его словам, проводимая до настоящего времени работа по индустриализации не смогла обеспечить развитие несырьевых отраслей экономики на должном уровне.
Уповать только на недра уже не получится. Необходимо активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары", - считает он.
Президент убежден, что по тем позициям, где у страны есть реальный потенциал, - сырье, кадры и технологии - народ должен быть самообеспечен.
Следует выработать целостное видение развития внутристрановой ценности, то есть обрабатывающей промышленности, направленной в первую очередь на внутренний рынок. Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Это аксиома. Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоемкой. Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство", - высказался Токаев.
С целью комплексного развития науки президент поручил разработать новый закон.
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