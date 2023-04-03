Китай стал главным поставщиком автомобилей в Казахстан

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По количеству импортируемых легковых автомобилей Китай стал главным поставщиком на рынок Республики Казахстан в 2023 году, сместив российский и японский автопром.





Импорт китайских легковых автомобилей в РК в январе-феврале этого года составил 4 959 штук на сумму $83,3 млн, что в 9,6 раз больше, чем в прошлогоднем периоде, информирует Tradereport.kz





Отмечается, что в условиях практически приостановления российского импорта на казахстанский рынок (только 4 машины в январе) из Японии количество четырехколесных выросло в 1,7 раз. Также возросли поставки из США (х2,6), из Кореи (х3,8), Турции (х5,9), Германии (х11,6).





Китайский автопром начал завоевывать рынок РК еще в прошлом году, нарастив поставки в 9 раз в 2022 году до 12,5 тысяч. Если в России уже каждый третий проданный новый автомобиль китайского происхождения, то у нас по итогам двух месяцев уже порядка 14-15% рынка родом из КНР.





В 2022 году КНР экспортировала на мировой рынок 2,5 млн легковых автомобилей, что на 56,7% больше, чем в 2021 году, что позволило ей стать вторым автомобильным экспортером мира после Японии. До 2021 года количество экспортируемых из Китая автомобилей никогда не превышало 1 миллиона. По ожиданиям автомобильных аналитиков, Китай станет главным экспортером уже в 2023 году.





Учитывая все это, можно ожидать, что китайские автоконцерны надолго останутся на территории РК в качестве главного импортера.