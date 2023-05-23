Увеличивается количество рейсов между Астаной и Ташкентом

Новый генплан дает возможность использования современных передовых технологий градостроительного планирования для формирования комфортной городской среды, удобной для горожан, доступной для развития креативной экономики, привлекательной для туристов и бизнес-инвестиций

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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан утвердило генеральный план города Алматы до 2040 года, сообщает акимат Алматы.





Стратегический документ разработан научно-исследовательским институтом "Алматыгенплан", проектным институтом "Алматыгипрогор-1" с привлечением экспертов и общественности. Основные цели генерального плана - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы, рассказали в пресс-службе акима Алматы.





Отмечается, что во время разработки документа специалисты использовали передовые цифровые технологии и мировой опыт проектирования (Space Syntax). Инструменты моделирования прогнозируют социальные, экономические и экологические последствия развития города, и то, как они отражаются на мобильности, стоимости земли и здоровье людей.





Предыдущий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году, и не учитывал рост потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое - с 33 898 га до 70 348 га, население увеличилось до 2,1 млн человек. Город стал центром агломерации, изменилась его экономика. Двукратное увеличение города негативно отразилось на уровне обеспеченности районов социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктурой.





Внесение корректировок в предыдущий генплан не могло его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.





В акимате рассказали, что новый генплан тесно связан с "Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" и основан на ее семи ключевых принципах: комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная стабильность, цифровизация, безопасность и возвращение Алматы звания "города-сада". Глобальный документ обеспечивает устойчивое, сбалансированное развитие Алматы как комфортного мегаполиса с развитой инфраструктурой и благоприятной окружающей средой для всех горожан, независимо от места проживания.





Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом опыта и практик ведущих городов мира для формирования гармоничного мегаполиса, наиболее эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы, досуга горожан и гостей города. Одним из его ключевых аспектов и отличий от предыдущих документов стал переход от к моноцентричной модели развития к созданию в городе пяти новых полицентров. Каждый из них станет самодостаточным районом и обеспечит принципы и условия устойчивого развития территории с регулируемой урбанизацией.





В ведомстве подчеркнули, что на этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и роста доходов горожан. Внимание будет уделено и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом проведена программа ревитализации микрорайонов, построенных в советский период.





Новый генплан предусматривает реализацию следующих целей:





строительство 188 новых школ, 12 пристроек к существующим учебным заведениям и 65 поликлиник, модернизация 11 семейно-врачебных амбулаторий, 25 существующих многопрофильных и 13 специализированных стационаров;





строительство около 2,4 тыс. км сетей водоснабжения, 1,1 тыс. километров сетей водоотведения и 161 километр сетей теплоснабжения. Эти меры позволят обеспечить надежную и эффективную работу коммунальных систем, а также повысят уровень комфорта для жителей города. Модернизация сетей будет проведена за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики, основанной на принципе "Тариф в обмен на инвестиции";





оптимизацию маршрутной сети с интеграцией скоростного транспорта, включая ЛРТ, БРТ и метро для скоростного и комфортного передвижения;





До 2030 года будет построено 45 км линий ЛРТ по ул. Толе би, проложены 5,2 км линий метро от станции "Калкаман" до станции "Барлык", построены четыре транспортно-пересадочных узла (Барлык, Алматы-2, Восточные ворота, Север). До 2040 года будет построено еще 76 км линий ЛРТ, 57 км БРТ и 7,8 км линий метро "Алматы-1" и "Алматы-2". Все эти меры позволят к 2040 году увеличить долю пользователей общественного транспорта на 60%, в то время как использование личных автомобилей снизится на 20%;





до 2025 года для экологизации общественного транспорта 1200 дизельных автобусов переведут на газ и электротягу, в эксплуатацию будут введены 2 новых газовых автопарка, 5 новых газовых заправочных станций, на 200 единиц будет обновлен троллейбусный парк. В период 2025-2030 годы будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Это значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу;





для решения экологических проблем будет расширен экологический каркас - до 2030 года общая площадь зеленых зон возрастет почти в 3 раза - с 1,3 тысячи га до 3340 га, а к 2040 году - до 3840 га;





обеспечение сейсмической безопасности горожан - Генеральный план ограничивает строительство зданий в 10-балльных зонах сейсмической активности не выше 6 этажей. На основании генплана будет проведен новый сейсмоаудит городских зданий и сооружений, обновлена Карта рисков, которая поможет принять необходимые меры по сейсмоусилению гражданских объектов для минимизации возможных последствий в случае сейсмической активности и др.





Новый генеральный план дает возможность использования современных передовых технологий градостроительного планирования, формируя комфортную городскую среду, удобную для горожан, доступную для развития креативной экономики, привлекательную для туристов и бизнес-инвестиций", - заверили в пресс-службе.





В акимате напомнили, что проект нового генплана прошел все необходимые процедуры согласования - в январе 2023 года состоялись трехдневные общественные обсуждения разделов проекта генерального плана с приглашением экспертов и жителей восьми районов города. Полученные предложения и комментарии были учтены при дальнейшем совершенствовании документа. В апреле текущего года проект документа был одобрен депутатами маслихата Алматы.



