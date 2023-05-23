20.05.2023, 11:05 26326
Увеличивается количество рейсов между Астаной и Ташкентом
Регулярные пассажирские рейсы будут совершаться перевозчиком Fly Arystan два раза в неделю
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В июле текущего года авиакомпания Fly Arystan запустит прямые рейсы из Астаны в Ташкент, информирует Комитет гражданской авиации МИИР РК.
С 3 июля 2023 года авиаперевозчик Fly Arystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана - Ташкент с частотой 2 рейса в неделю (понедельник, среда) на воздушных суднах типа А-320, говорится в сообщении КГА.
Отмечается, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений двух стран.
Напомним, казахстанские авиакомпании запускают новые рейсы из Астаны.
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23.05.2023, 13:16 2031
Казахстан снижает барьеры в госзакупках стран Евразийского союза
Перечень товаров расширился на восемь позиций
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На совете Европейской экономической комиссии участники единогласно поддержали инициированное казахстанской стороной дальнейшее расширение перечня товаров, доступных для госзакупок стран - участниц Союза, информирует пресс-служба премьер-министра РК.
Перечень товаров, с которыми поставщики и производители стран ЕАЭС могут участвовать в госзакупках других государств-участниц без отдельных национальных требований, расширился на восемь позиций. В него вошли дезинфицирующие средства, трансформаторы с жидким диэлектриком и другие товары.
Казахстан последовательно работает над постепенным снятием барьеров в доступе к госзакупкам предприятий стран периметра Евразийского союза. В январе этого года также по инициативе казахстанской стороны на совете ЕЭК утвердили условия производства по 55 дополнительным товарам, доступным к закупкам без отдельных национальных требований", - отметили в пресс-службе.
Также на совете ЕЭК рассмотрели и приняли решения по ряду процедурных документов, направленных на совершенствование оценки эффективности деятельности членов ЕЭК и ее работников, внутренних процедур, права беспошлинного ввоза транспортных средств иностранных граждан, прибывших на ПМЖ в одну из стран Союза, и другие.
Ранее сообщалось, что в СНГ будут пресекать использование ложных товарных знаков.
23.05.2023, 10:58 2756
Цены на макаронные изделия выросли сразу на 31% в Казахстане
На фоне удорожания продукции производство макаронных изделий за январь-апрель сократилось
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на макаронные изделия по итогам апреля текущего года выросли сразу на 30,5% за год. Годом ранее показатель составлял 23,4%, а в апреле 2021 года - 12,5%.
Среди регионов РК самое заметное удорожание макаронных изделий было отмечено в Западно-Казахстанской области: на 61,7%. Значительный рост цен также был зафиксирован в Павлодарской (на 43,7%), Мангистауской (на 43,5%) и Атырауской (на 42,4%) областях.
Меньше всего цены на макаронные изделия выросли в Акмолинской области, однако и это внушительные плюс 15,7% за год. Следом идут Алматинская область (на 17,5%), а также Шымкент (на 24,3%) и Алматы (на 24,6%), сообщает портал energyprom.kz.
По итогам апреля рожки подорожали на 28,4% за год, лапша и вермишель - на 31%, а спагетти - сразу на 37,3%.
На фоне удорожания продукции производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий за январь-апрель 2023 года составило 52,4 тысячи тонн - на 6,8% меньше чем за январь-апрель 2022 года.
При этом отмечается, что годом ранее рост объемов производства в аналогичном периоде составлял 10,4%.
Обозреватели обращают внимание, что негативный тренд ударил по карманам еще одних любителей макаронных изделий: рост цен в секторе может привести к массовым забастовкам по всей Италии. По итогам марта макаронные изделия в Италии подорожали на 17,5% за год. Все это вынудило власти создать специальную комиссию, чтобы выявить обоснованность подобного удорожания.
Ассоциация потребителей Италии потребовала провести проверку и заявила, что ситуация может спровоцировать "макаронные забастовки", а антимонопольную службу призвали расследовать рост цен на пасту, который в два раза превысил инфляцию в стране.
22.05.2023, 21:06 2386
Документы на 275 млн долларов подписаны по итогам казахстанско-сингапурского бизнес-форума
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и президента Сингапура Халимы Якоб состоялся казахстанско-сингапурский бизнес-форум, который собрал более 200 представителей госорганов и деловых кругов двух стран, сообщает пресс-служба главы правительства.
В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие годы между государствами выстроились прочные и гармоничные отношения. На сегодняшний день Сингапур является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана в регионе ASEAN. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 65% и достиг почти 2 млрд долларов. При этом объем сингапурских инвестиций за этот же период увеличился в 6 раз, до рекордного уровня в 400 млн долларов.
Сегодня в Казахстане успешно работают более 230 сингапурских компаний и совместных предприятий. В то же время у нас есть большой потенциал для расширения и углубления наших экономических связей. Мы имеем все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов", - сказал Алихан Смаилов.
Он подчеркнул, что крупные сингапурские компании активно расширяют свое присутствие в Казахстане. В частности, глава правительства отметил успешное партнерство с Surbana Jurong в реализации масштабного проекта G4 City в Алматинской области, взаимодействие со всемирно известной производственной группой Indorama, а также значимость соглашения между КТЖ и PSA International по созданию совместного предприятия, которое ускорит развитие Среднего коридора.
Растущий интерес сингапурского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане является свидетельством того, что в нашей стране уделяется большое внимание улучшению инвестклимата. Это выражается в мерах господдержки и различных преференциях. Так, функционируют специальные экономические и индустриальные зоны, ориентированные на приоритетные отрасли экономики. Их участники получают доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Мы готовы и далее углублять наше сотрудничество с сингапурскими партнерами", - отметил премьер-министр.
Со своей стороны президент Сингапура Халима Якоб отметила, что Казахстан является крупнейшим партнером Сингапура в Центральной Азии, и выразила уверенность в том, что отношения между странами продолжат укрепляться.
Сегодняшний бизнес-форум собрал множество деловых руководителей, в том числе сингапурских компаний, которые хотят изучить возможности реализации проектов в Казахстане. Учитывая растущие геополитические вызовы, это внесет вклад в диверсификацию экономик обеих стран. В данном контексте Сингапур продолжает быть открытым к расширению партнерства. Казахстан, обладая огромными ресурсами и стратегическим расположением в сердце Центральной Азии, является привлекательным местом для инвестиций с точки зрения различных стран и компаний", - сказала Халима Якоб.
По итогам форума подписан ряд двусторонних соглашений и меморандумов, направленных на укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, логистики и обучения госслужащих, а также коммерческие документы на сумму 275 млн долларов.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.
Также в Астане в рамках государственного визита президента Сингапура Халимы Якоб подписано соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях, информирует пресс-служба премьер-министра РК. Соглашение предусматривает установление взаимного преференциального доступа по 92 видам подсекторов услуг, более благоприятные условия для осуществления инвестиций, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой.
22.05.2023, 18:19 3761
Казахстан и Сингапур подписали соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях
Для Казахстана это первый документ подобного рода
Фото: primeminister.kz
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках государственного визита президента Сингапура Халимы Якоб подписано соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях, информирует пресс-служба премьер-министра РК.
Соглашение предусматривает установление взаимного преференциального доступа по 92 видам подсекторов услуг, более благоприятные условия для осуществления инвестиций, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой.
Сообщается, что сегодня двусторонняя торговля между Казахстаном и Сингапуром активно развивается, а товарооборот по итогам 2022 года составил $1,9 млрд. Оборот услуг за прошлый год составил $10,4 млн, а валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из Сингапура за 2017-2021 годы вырос на 9,3%, с $61,4 млн до $67,2 млн.
Подписание соглашения позволит еще больше расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, нарастить экспорт отечественных услуг на рынок партнера, создать более благоприятные условия в сфере услуг и повысить конкурентоспособность отечественных поставщиков и увеличить приток инвестиций", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев провел переговоры с главой Сингапура.
22.05.2023, 16:10 4566
Названы преимущества для рынка Казахстана от безвизового режима с Китаем
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций назвал преимущества для рынка Казахстана от безвизового режима с Китаем.
Китай за время пандемии превратился в один из самых крупнейших рынков экспортного интереса Казахстана, то есть многие зарубежные компании оттуда вышли, и сейчас китайский рынок очень привлекательный именно для Казахстана. Первое, это сельское хозяйство. То есть основной интерес у нас - удовлетворить потребности китайского покупателя. Я встречался с ассоциацией мясных переработчиков Китая, и на этой встрече была выдана очень интересная информация, то есть если каждый китаец ежедневно в своем рационе увеличит потребление мяса на 50 граммов, то импорт мяса Китая увеличится за год на 25 млн тонн. Это просто непочатый край для наших бизнесменов", - заявил вице-министр торговли и интеграции РК.
Также, по словам Кайрата Торебаева, было заключено соглашение с китайской компанией, которая занимается строительством перерабатывающих предприятий на территории КНР.
Они предлагают нам создать зону в Казахстане, поместить туда производителей различной продукции, которая потребляется в Китае, проводить предэкспортную проверку, то есть это лаборатории, техрегулирование, все лицензии, то есть, получается, на территории Казахстана машина или контейнер запечатывается, и он без остановки идет покупателю на территории Китая. Это такой новый формат торговли, который мы будем практиковать с Китаем", - пояснил спикер.
Напомним, в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписано соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований.
22.05.2023, 11:34 8001
Правительство утвердило новый генплан Алматы до 2040 года
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан утвердило генеральный план города Алматы до 2040 года, сообщает акимат Алматы.
Стратегический документ разработан научно-исследовательским институтом "Алматыгенплан", проектным институтом "Алматыгипрогор-1" с привлечением экспертов и общественности. Основные цели генерального плана - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы, рассказали в пресс-службе акима Алматы.
Отмечается, что во время разработки документа специалисты использовали передовые цифровые технологии и мировой опыт проектирования (Space Syntax). Инструменты моделирования прогнозируют социальные, экономические и экологические последствия развития города, и то, как они отражаются на мобильности, стоимости земли и здоровье людей.
Предыдущий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году, и не учитывал рост потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое - с 33 898 га до 70 348 га, население увеличилось до 2,1 млн человек. Город стал центром агломерации, изменилась его экономика. Двукратное увеличение города негативно отразилось на уровне обеспеченности районов социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктурой.
Внесение корректировок в предыдущий генплан не могло его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
В акимате рассказали, что новый генплан тесно связан с "Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" и основан на ее семи ключевых принципах: комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная стабильность, цифровизация, безопасность и возвращение Алматы звания "города-сада". Глобальный документ обеспечивает устойчивое, сбалансированное развитие Алматы как комфортного мегаполиса с развитой инфраструктурой и благоприятной окружающей средой для всех горожан, независимо от места проживания.
Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом опыта и практик ведущих городов мира для формирования гармоничного мегаполиса, наиболее эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы, досуга горожан и гостей города. Одним из его ключевых аспектов и отличий от предыдущих документов стал переход от к моноцентричной модели развития к созданию в городе пяти новых полицентров. Каждый из них станет самодостаточным районом и обеспечит принципы и условия устойчивого развития территории с регулируемой урбанизацией.
В ведомстве подчеркнули, что на этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и роста доходов горожан. Внимание будет уделено и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом проведена программа ревитализации микрорайонов, построенных в советский период.
Новый генплан предусматривает реализацию следующих целей:
- строительство 188 новых школ, 12 пристроек к существующим учебным заведениям и 65 поликлиник, модернизация 11 семейно-врачебных амбулаторий, 25 существующих многопрофильных и 13 специализированных стационаров;
- строительство около 2,4 тыс. км сетей водоснабжения, 1,1 тыс. километров сетей водоотведения и 161 километр сетей теплоснабжения. Эти меры позволят обеспечить надежную и эффективную работу коммунальных систем, а также повысят уровень комфорта для жителей города. Модернизация сетей будет проведена за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики, основанной на принципе "Тариф в обмен на инвестиции";
- оптимизацию маршрутной сети с интеграцией скоростного транспорта, включая ЛРТ, БРТ и метро для скоростного и комфортного передвижения;
До 2030 года будет построено 45 км линий ЛРТ по ул. Толе би, проложены 5,2 км линий метро от станции "Калкаман" до станции "Барлык", построены четыре транспортно-пересадочных узла (Барлык, Алматы-2, Восточные ворота, Север). До 2040 года будет построено еще 76 км линий ЛРТ, 57 км БРТ и 7,8 км линий метро "Алматы-1" и "Алматы-2". Все эти меры позволят к 2040 году увеличить долю пользователей общественного транспорта на 60%, в то время как использование личных автомобилей снизится на 20%;
- до 2025 года для экологизации общественного транспорта 1200 дизельных автобусов переведут на газ и электротягу, в эксплуатацию будут введены 2 новых газовых автопарка, 5 новых газовых заправочных станций, на 200 единиц будет обновлен троллейбусный парк. В период 2025-2030 годы будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Это значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу;
- для решения экологических проблем будет расширен экологический каркас - до 2030 года общая площадь зеленых зон возрастет почти в 3 раза - с 1,3 тысячи га до 3340 га, а к 2040 году - до 3840 га;
- обеспечение сейсмической безопасности горожан - Генеральный план ограничивает строительство зданий в 10-балльных зонах сейсмической активности не выше 6 этажей. На основании генплана будет проведен новый сейсмоаудит городских зданий и сооружений, обновлена Карта рисков, которая поможет принять необходимые меры по сейсмоусилению гражданских объектов для минимизации возможных последствий в случае сейсмической активности и др.
Новый генеральный план дает возможность использования современных передовых технологий градостроительного планирования, формируя комфортную городскую среду, удобную для горожан, доступную для развития креативной экономики, привлекательную для туристов и бизнес-инвестиций", - заверили в пресс-службе.
В акимате напомнили, что проект нового генплана прошел все необходимые процедуры согласования - в январе 2023 года состоялись трехдневные общественные обсуждения разделов проекта генерального плана с приглашением экспертов и жителей восьми районов города. Полученные предложения и комментарии были учтены при дальнейшем совершенствовании документа. В апреле текущего года проект документа был одобрен депутатами маслихата Алматы.
С полным текстом постановления правительства о генеральном плане Алматы можно ознакомиться здесь.
22.05.2023, 11:27 8851
Индийский лоукостер запустит рейсы в Казахстан
С 15 августа планируется запуск рейсов по маршруту Дели - Алматы
Фото: unsplash.com
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo планирует запустить в августе рейсы по маршруту Дели - Алматы, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
С 15 августа 2023 года индийский лоукостер IndiGo начнет полеты в Казахстан по маршруту Дели - Алматы частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах типа А-320 и А-321.
По информации МИИР, авиакомпания IndiGo является крупнейшим низкобюджетным перевозчиком Индии. Вход лоукостера на рынок международных перевозок Казахстана положительно повлияет на доступность авиабилетов и повысит конкуренцию.
Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в ведомстве.
IndiGo - крупнейший индийский лоукост авиаперевозчик. Создана в августе 2006 года. Парк авиакомпании состоит из порядка 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения - 104, в том числе 78 - внутренние, 26 - международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и т.д.).
21.05.2023, 16:36 15821
В Казахстане незначительно выросли цены на социально значимые продукты
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ценовую ситуацию за неделю и наличие социально значимых продуктов питания в регионах страны обсудили в субботу на еженедельном совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.
На прошлой неделе цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Продолжается невысокий сезонный рост цен на овощи - капусту, лук, морковь, картофель. Отмечено повышение цен на рис и говядину. Цены на хлеб, курицу, масло, молоко, кефир, соль и творог стабильны.
Кроме того, третий месяц подряд продолжается снижение цены на гречку. За неделю снизились цены на яйца, муку, сахар и рожки.
Отдельно разобрали ситуацию с продолжающимся ростом цен на рис. За неделю в среднем по стране рост составил 0,7%, по регионам наибольший индекс - в Улытауской, Карагандинской, Алматинской и Туркестанской областях. По данным акимата Кызылординской области, на сегодня заготовлен резерв продукта в количестве 6 тысяч тонн по цене 380 тенге. 7 регионов закупили у производителей Кызылординского региона 1021 тонну риса. Вице-премьер поручил Минторговли совместно с Минсельхозом провести в ближайшее время встречу с рисоводами страны для выявления причин роста цен и актуальных проблем бизнеса.
О наличии запасов прошлогоднего урожая на межсезонье и результатах сбора раннего урожая доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. По приведенным данным, запасы картофеля по республике составляют 107,6 тысячи тонн при потребности населения до конца мая в 40,7 тысячи тонн, до конца июня - в 101,7 тысячи тонн. Таким образом, общий баланс по этому овощу по стране на май-июнь обеспечен, а регионам с балансом по картофелю ниже требуемого уровня необходимо договориться с поставками из других регионов. Есть контракты на поставку ранних овощей из южных областей в мае на 1,3 тысячи тонн (Жамбылская область, Жетысуская область, Шымкент), в июне на 5,6 тысячи тонн (Жетысуская область, Актюбинская область, Жамбылская область и Шымкент). Договоры на поставку импортного картофеля общим объемом 12,4 тысячи тонн (ЗКО, ВКО, Актюбинская область, Алматы и Астана).
В Туркестанской области с первой декады мая ведется сбор раннего картофеля в объеме 5,8 тысячи тонн. В июне ожидается валовой сбор в объеме 109,5 тысячи тонн, в июле - 108,8 тысячи тонн. Кроме того, в Алматинской области планируется сбор раннего картофеля на 37,8 тысячи тонн, в июне - на 3,5 тысячи тонн, в июле - на 34,3 тысячи тонн.
Запасы моркови прошлогоднего урожая также имеются в пределах требуемой обеспеченности. Есть договоры на поставку импортной моркови в объеме 2,9 тысячи тонн (Жамбылская, ЗКО, ВКО, Актюбинская область, Алматы, Шымкент и Астана). Валовой сбор ранней моркови в Туркестанской области ожидается в объеме 30,3 тысячи тонн, из них в июне - 980 тонн, в июле - 29,3 тысячи тонн.
Иная ситуация по луку и капусте. Если на май уровень прошлогодних запасов этих овощей по стране в пределах требуемой обеспеченности, то на июнь уже не хватает. Договоры на поставку импортного лука составляют 4,5 тысячи тонн. В июне-июле ожидается сбор раннего лука в Жамбылской и Туркестанской областях в объеме 161,2 тысячи тонн, что покроет потребность населения до сбора осеннего урожая.
В Туркестанской области с апреля ведется сбор ранней капусты. В настоящее время собрано 68,7 тысячи тонн, до конца июля ожидается сбор 125 тысяч тонн. Как заявил Ербол Тасжуреков, потребность внутреннего рынка возможно обеспечить за счет ранней капусты из Туркестанской области.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил проверить наличие и качество прошлогоднего урожая, а также провести встречу с поставщиками овощей и стабфондами для уточнения потребности в ранних овощах.
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