19.05.2023, 13:19 13626

Новые рейсы из Астаны запускают казахстанские авиакомпании   Дополнено

Запускаются новые рейсы из Астаны в Анкару и регулярные рейсы из Астаны в Талдыкорган и Кызылорду
Новые рейсы из Астаны запускают казахстанские авиакомпании
Фото: Depositphotos
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские авиакомпании Fly Arystan и Qazaq Air запускают новые рейсы

Так, с 23 мая 2023 года авиаперевозчик Fly Arystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана - Анкара с частотой 2 рейса в неделю (вторник, суббота) на воздушных судах типа Airbus-320. Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Турцией будет способствовать дальнейшему развитию торгового-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами", - сообщает Комитет гражданской авиации РК.


В свою очередь авиакомпания Qazaq Air с 22 мая запускает регулярный рейс из Астаны в Талдыкорган.

Полеты будут выполняться ежедневно на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации", - сообщает пресс-служба авиакомпании.


Рейсы будут выполняться по следующему расписанию (по местному времени):

  • IQ 429 Астана 13.00 - Талдыкорган 14.45;
  • IQ 430 Талдыкорган 15.15 - Астана 17.05.

Дополнено 19.05.2023, 14.26

Qazaq Air возобновляет полеты по маршруту Астана - Кызылорда - Астана.

С 22 мая Qazaq AIR возобновляет регулярные рейсы по маршруту Астана - Кызылорда - Астана. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.


Расписание рейсов (время местное):

  • IQ 425 Астана 17.50 - Кызылорда 19.40;
  • IQ 426 Кызылорда 20.20 - Астана 22.15.

Ранее сообщалось, что из Алматы и Астаны запустят новые рейсы в Египет.

Ранее МИИР сообщал, что в этом году Казахстан запустит десятки новых международных авиарейсов.

В частности, планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале. Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Также ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.

Напомним, в Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо".
 

новости по теме

19.05.2023, 13:39 12966

Цены на некоторые социально значимые товары повысились за неделю в Казахстане

Сильнее всего подорожали овощи
Цены на некоторые социально значимые товары повысились за неделю в Казахстане
Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю повысились на 0,2%, а в годовом выражении - на 10,7%.

Бюро нацстатистики

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", - говорится в сообщении Бюро национальной статистики.


Сильнее всего за неделю подорожали овощи.

Так, цена на белокочанную капусту выросла на 9,2%, на морковь и репчатый лук - на 3,9%, на картофель - на 0,4%.

Также выросли цены на рис (0,7%) и говядину (0,1%).

В то же время подешевели гречневая крупа - на 1,9%, мука - на 0,3%, макаронные изделия - на 0,1%, подсолнечное масло - на 0,8%, сахар - на 0,1% и яйца - на 0,6%.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 16 мая 2023 года:
  • молоко 2,5% - 370 тг/л;
  • мясо кур - 1223 тг/кг;
  • морковь - 162 тг/кг.

Ранее сообщалось, что в Казахстане цены на продтовары за год выросли почти на 18%.

Глава государства назвал небывалым наблюдаемый рост цен на продтовары за последние 15 лет.
 
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Теги:ИнфляцияРКценыСЗПТ
19.05.2023, 12:29 14361

Китай предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

Си Цзиньпин предложил ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия
Сиань. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.

Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами", - цитирует Си Цзиньпиня РИА Новости.


Китайский лидер также предложил развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, усилить сотрудничество в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на саммите отметил, что для сотрудничества стран региона в сфере энергетики, в частности в нефтегазовом секторе, имеются большие резервы.

Токаев рассказал, что в рамках наращивания экспорта нефти страна планирует повысить пропускную способность нефтепровода Казахстан - Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов Атырау - Кенкияк, Кенкияк - Кумколь.

В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год.

Приоритетным направлением для Казахстана также является развитие газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы. В этой связи для Казахстана большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год.

Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку китайских друзей в продвижении этих значимых проектов регионального масштаба.
 
18.05.2023, 20:59 26836

Более 1700 казахстанских компаний могут экспортировать сельхозпродукцию в Китай

Работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами продолжается
Более 1700 казахстанских компаний могут экспортировать сельхозпродукцию в Китай
Фото: МСХ РК
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд документов по линии сотрудничества Казахстана и Китая в сельском хозяйстве был подписан в рамках государственного визита президента РК в КНР, сообщает Минсельхоз РК.

По части расширения перечня экспортной сельхозпродукции в КНР Министерством сельского хозяйства РК и главным таможенным управлением КНР подписано три протокола по поставкам гороха и чечевицы, шрота и жмыха семян подсолнечника, сои, сафлора и льна, а также водной продукции (дикая рыба).

В МСХ отметили, что работа по снятию барьеров и согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований между странами продолжается.

В настоящее время Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту 23 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, мед, шерсть, молочную продукцию, говядину, баранину и свинину и другие.

На сегодняшний день прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК: картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.

Сейчас в реестре предприятий, имеющих право экспорта на китайский рынок, находятся 1718 казахстанских компаний.

Также в рамках казахско-китайского инвестиционного круглого стола с участием главы государства подписаны соглашения о сотрудничестве между МСХ РК и несколькими ведущими китайскими компаниями.

В частности, с COFCO Corporation заключена договоренность о расширении объемов торговли пшеницей, ячменем, масличными семенами, подсолнечным маслом и другими видами продукции.

Соглашение о базовых принципах подписано между Министерством сельского хозяйства и китайской компанией VODAR. Документ регулирует проект строительства в Казахстане завода по производству дождевальных оросительных систем. Объем инвестиции составляет 20 млн долларов.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Wanlin Group, которая планирует построить предприятие по глубокой переработке и сублимации белого лука в Жамбылской области стоимостью 30 млн долларов.

Также достигнуто взаимопонимание между казахстанской компанией ТОО "Караой" и CITIC Construction. Компании планируют создать вертикальный кластер по свиноводству в Алматинской области, включающий в себя фермы, мясоперерабатывающий комбинат, а также генетический центр. В рамках соглашения планируется подписать офф-тейк контракт на поставку свинины в КНР.

Напомним, в Лотосовом парке династии Тан в китайском Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита "Центральная Азия - Китай".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 мая провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В рамках госвизита президента Казахстана в Китай подписано 47 документов на сумму $22 млрд.

Также Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний.

Достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане. QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.

Также заявлено, что Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии.

В Сиане также подписан меморандум между руководством Казпочты и китайской UBI, который упростит казахстанцам доступ к eBay, Alibaba и Amazon.
 
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Теги:ЭкспортКитайсельхозпродукция
18.05.2023, 17:59 30301

Казахстанской промышленности не хватает квалифицированных специалистов - МИИР

В частности, недостаток специалистов ощущается в таких областях, как инженерия, машиностроение, энергетика и информационные технологии
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нехватка квалифицированных специалистов затрудняет кадровое обеспечение в промышленности Казахстана, заявил сегодня на II Международном форуме по развитию человеческого капитала вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов.

В настоящее время Казахстан активно стремится к индустриализации и диверсификации своей экономики, и промышленность играет важную роль в достижении этих целей. Однако существует несколько проблем, которые могут затруднить кадровое обеспечение в промышленности. Одной из основных проблем является недостаток квалифицированных специалистов", - заявил Оспанов.


Он подчеркнул, что, несмотря на развитую систему высшего и профессионального образования, в Казахстане существует разрыв между спросом на специалистов в промышленности и их наличием.

Некоторые специализированные области, такие как инженерия, машиностроение, энергетика и информационные технологии, испытывают недостаток высококвалифицированных кадров. Также существует проблема неравномерного распределения квалифицированных кадров по регионам Казахстана. Кроме того, привлекательность промышленности в качестве сферы занятости для молодежи также является важным аспектом кадрового обеспечения.

Вице-министр напомнил, что в декабре прошлого года в правительстве поддержали инициативу министерства о включении механизма по стажировке инженерно-технического персонала отечественных предприятий обрабатывающей промышленности на зарубежных заводах и в организациях с условием софинансирования 50/50 (50% от РБ, 50% от собственных средств предприятий).

Следующим важным шагом является развитие региональных центров промышленности и создание рабочих мест в регионах. Этого можно достичь путем привлечения инвестиций и развития инфраструктуры в регионах, создания специальных экономических зон или привлечения бизнеса в регионы с помощью налоговых и других преимуществ.

Вместе с тем для выполнения данной задачи необходимо постоянное финансирование со стороны государства для заключения договоров с лекторами, директорами предприятий и представителями государственных органов. При этом необходимо учесть потребность в привлечении сторонних организаций для подготовки и оценки эффективности рабочего процесса", - подчеркнул Оспанов.


Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвал катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?"

85% участников опроса ответили: "Да, нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему"; 9% считают, что в этом нет необходимости и надо продолжать эксперименты в образовании и науке; 5% считают, что нам вообще не нужны наука и образование, 1% - все равно.

Напомним, в июне этого года все вузы России были исключены из Болонского процесса. Как отметили российские эксперты, введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.

Между тем азиатские страны разработали альтернативу Болонской системе. Ею могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики.

Можно сказать, что эта сфера отстает. Если мы хотим стать процветающей страной, мы должны восполнить этот пробел", - заявил президент.

 
18.05.2023, 17:35 31306

Казахстанцам упростят доступ к eBay, Alibaba и Amazon

Соответствующий меморандум между руководством Казпочты и китайской UBI подписан в Сиане в рамках госвизита президента РК
Казахстанцам упростят доступ к eBay, Alibaba и Amazon
Фото: Самрук-Казына
Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы получат упрощенный доступ к электронным торговым площадкам eBay, Alibaba и Amazon.

Такие договоренности достигнуты сегодня между руководством Казпочты и китайской UBI Smart Parcel (Shenzhen) Limited и закреплены в соответствующем меморандуме. Он подписан в Сиане в рамках госвизита президента РК", - сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Қазына".


UBI уже более 30 лет работает в сфере логистики, сотрудничая с крупнейшими интернет-площадками eBay, Alibaba, JD, PDD, WiSH, Amazon. Сотрудничество Казпочты с UBI поможет казахстанцам получить доступ к крупнейшим площадкам электронной коммерции Китая.

Напомним, сегодня Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний.

Также достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане.

QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.

Также заявлено, что Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии.  
 
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18.05.2023, 15:30 34521

Китай увеличивает количество рейсов между Сианем и странами Центральной Азии

Сейчас КГА КНР и пять стран Центральной Азии готовятся подписать меморандум о совместном развитии "Воздушного шелкового пути"
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай намерен увеличить количество авиарейсов между Сианем и странами Центральной Азии.

В прошлом месяце начали выполняться регулярные рейсы между Сианем, столицей провинции Шэньси на северо-западе Китая, и Астаной, столицей Казахстана. Рейс, выполняемый авиакомпанией Air China, выполняется каждый понедельник и пятницу", - сообщает China Daily со ссылкой на управление гражданской авиации Китая.


С января, когда Китай понизил уровень мер по борьбе с COVID-19, количество рейсов между странами Центральной Азии и Сианем значительно увеличилось, проинформировал заместитель начальника комитета гражданской авиации Китая Сунь Вэньшэн.

Сейчас КГА КНР и пять стран Центральной Азии готовятся подписать меморандум о совместном развитии "Воздушного шелкового пути". Они также совместно работают над созданием правил и повышением качества и эффективности своего сотрудничества в сфере гражданской авиации.

Основной упор будет сделан на строительство аэропортов и экспортные проекты, связанные с оборудованием для гражданской авиации. Также будет поощряться сотрудничество в области развития технологий гражданской авиации.

CAAC играет стратегическую вспомогательную роль, выступая в качестве моста в экономических, торговых и культурных обменах, и активно продвигает сотрудничество и обмены с пятью странами Центральной Азии", - подчеркнул Сунь Вэньшэн.


КГА Китая также призывает авиакомпании открывать и добавлять больше рейсов между Китаем и Центральной Азией. В настоящее время рейсы между двумя регионами осуществляют 10 авиакомпаний.

Напомним, сегодня Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний. Также достигнута договоренность с китайскими партнерами о совместном строительстве медеплавильного завода в Казахстане.

QazaqGaz и китайская CNPC договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

Кроме того, президент принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в порту Сианя, через который со следующего года планируется перевозить различные товары, и в открытии Национального павильона Казахстана на электронной площадке JD.сom. Продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.
 
18.05.2023, 14:48 36346

KAZ Minerals совместно с китайскими партнерами построит медеплавильный завод в Казахстане   

Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций рассказал Токаеву о планах по развитию деятельности в Казахстане
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита "Китай - Центральная Азия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюня и встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.

В ходе беседы с гендиректором CNMM были рассмотрены вопросы реализации проектов в сферах горной металлургии и глубокой переработки сырья.

Акорда

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о планах китайской компании совместно с KAZ Minerals осуществить проект по строительству медеплавильного завода в Казахстане. Президент отметил, что реализация таких крупных проектов - это результат успешного партнерства между нашими странами", - рассказали в пресс-службе президента РК.


Во время встречи с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем были обсуждены дальнейшие планы банка по развитию деятельности в Казахстане.

Акорда

Токаев высоко оценил сотрудничество с банком и отметил, что Казахстан одним из первых поддержал инициативу Китая по его созданию в 2015 году. За этот период в Казахстане с участием АБИИ были реализованы проекты в сферах "зеленой" энергетики и борьбы с последствиями пандемии.

Стороны рассмотрели возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.
 
18.05.2023, 13:10 34846

Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний  Дополнено

Рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан - Китай и другие
Токаев обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики с главами крупных китайских компаний
Фото: Акорда
Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоулян обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировке, а также переработке нефти и газа, сообщает Акорда.

Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан - Китай и др.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.

Дополнено 18.05.2023, 13.55

Кроме того, глава государства встретился с председателем правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминем. Стороны обсудили вопросы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты "зеленой" энергетики Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветряной электростанции мощностью 1 ГВт. Президент был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветряных электростанций.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан сегодня в Сиане в рамках государственного визита президента Казахстана в Китай. Его заключили "Самрук-Қазына", Министерство энергетики РК, Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (CPIH) и китайская SANY Renewable Energy" - сообщили в фонде "Самрук-Қазына".


По информации фонда новый парк ветряных электростанций будет создан в Жамбылской области. Его мощность составит 1 ГВт. Это увеличит совокупную мощность возобновляемой генерации в Казахстане на 40%. Рядом с ветропарком будет построен накопитель энергии, что позволит сглаживать колебания ветрогенерации при изменении погодных условий. Кроме того, CPIH намерена построить в РК несколько современных заводов по производству башен, гондол и лопастей для ветряков.

Цянь Чжиминь также рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.

Во ходе встречи с председателем правления CITIC Group Чжу Хэсинем президент Казахстана был проинформирован о том, что сегодня CITIC Construction подписала пять коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает 1,6 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что CITIC Group является надежным инвестиционным партнером Казахстана, и пожелал компании успехов.

Также, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства "зеленого" водорода, сообщает Акорда.

Напомним, в рамках госвизита президента Казахстана в Китай подписано 47 документов на сумму $22 млрд.
 
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Теги:ТокаевЭнергетикаКитай

 

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