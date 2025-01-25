24.01.2025, 14:44 21391
Аэропорт Алматы отказался от намерения повысить цены на парковку после предупреждения антимонопольного органа
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в адрес АО "Международный аэропорт Алматы", сообщили в АЗРК.
Как рассказали в ведомстве, поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой Международного аэропорта Алматы в декабре 2024 года, о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года.
Согласно статье 198 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, антимонопольный орган вправе направлять письменное предостережение должностным лицам субъектов рынка, государственных органов или местных исполнительных органов о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции", - пояснили в АЗРК.
После вынесенного предостережения Международный аэропорт Алматы отказался от планов по повышению цен на парковку. Это позволило избежать дополнительной финансовой нагрузки на пассажиров, добавили в ведомстве.
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24.01.2025, 17:08 16126
Прогноз макроэкономических показателей и сценарии развития: влияние внешних факторов на экономику рассмотрели в правительстве Казахстана
Обсуждены меры минимизации влияния на экономику страны возможных неблагоприятных факторов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Влияние внешних факторов на экономику рассмотрели в ходе совещания в правительстве Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В частности, рассмотрены прогноз макроэкономических показателей и различные сценарии развития ситуации. Также обсуждены меры минимизации влияния возможных неблагоприятных факторов и использования имеющихся преимуществ.
Кроме того, руководством министерств национальной экономики, финансов, энергетики, фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" были представлены расчеты и сценарии влияния развития мировой экономики на Казахстан.
Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями дан ряд поручений", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ЕАБР прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 5,5% в 2025 году.
24.01.2025, 12:01 26096
В Казахстан вернули похищенные активы на 428,7 млрд тенге
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстан вернули похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
По соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более 48 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что с учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке. Отмечается, что уже есть результат - удовлетворен иск на 10 млн долларов, а сумма возмещена.
Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее на расширенном заседании Агентства по противодействию коррупции, посвященном подведению итогов работы за 2024 год, глава ведомства Асхат Жумагали заявил, что с 2022 года в Казахстан вернули имущественные активы и денежные средства на сумму порядка 1 трлн 120 млрд тенге.
23.01.2025, 21:14 45941
В Казахстане торговые сети готовы закупить картофель напрямую у фермеров
Фото: istockphoto.com
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова провела совещание с представителями Министерства сельского хозяйства, акиматов, торговых сетей и социально-предпринимательских корпораций. Темой обсуждения стали меры по обеспечению рынка картофелем и стабилизации цен, сообщает пресс-служба МТИ РК.
По словам Айжан Бижановой, крупные торговые сети страны, включая "Магнум", "Смолл", "Анвар" и "Дина", выразили готовность законтрактовать 1,5 тысячи тонн картофеля напрямую у фермеров. Более того, сети готовы самостоятельно организовать вывоз продукции из хозяйств.
Акиматам необходимо представить свои потребности, в том числе по объемам для торговых сетей, чтобы оперативно удовлетворить спрос на рынке. Также важно обеспечить контроль за системообразующими рынками и наладить тесное взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и торговыми точками", - подчеркнула первый вице-министр торговли и интеграции.
При этом она отметила необходимость усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования на продовольственные товары. Также первый вице-министр поручила проработать вопросы с сельхозтоваропроизводителями для недопущения необоснованного роста отпускных цен на картофель и другие продукты.
Ранее в Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки.
23.01.2025, 19:28 48416
В Казахстане расходы на социальную сферу увеличили до 9,6 трлн тенге
В прошлом году на социальную сферу было направлено порядка 8,8 трлн тенге
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане расходы на социальную сферу в 2025 увеличены до 9,6 трлн тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Расходы республиканского бюджета в 2025 году составляют 25,8 трлн тенге. В частности, расходы на социальную сферу в этом году увеличены до 9,6 трлн тенге, что составляет 37,2% от общего объема расходов. На поддержку регионов выделено 7,7 трлн тенге; на развитие реального сектора экономики - 2,2 трлн тенге; прочие расходы - 3,4 трлн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
При этом отмечается, что в 2024 году расходы республиканского бюджета составили 23,6 трлн тенге.
На социальную сферу было направлено порядка 8,8 трлн тенге. Расходы на социальное обеспечение населения и оказание социальной помощи гражданам в прошлом году составили 5,3 трлн тенге. На поддержку и развитие сфер здравоохранения было направлено 2,2 трлн тенге, науки и высшего образования - 700 млрд тенге, образования - 300 млрд тенге, туризма и спорта - 200 млрд тенге", - заявили в правительстве.
Подчеркивается, что особое внимание было уделено регионам страны.
Для их поддержки правительство направило 7,1 трлн тенге в виде субвенций, целевых трансфертов на развитие и целевых текущих трансфертов. Кроме того, на развитие реального сектора экономики в 2024 году было направлено 2,2 трлн тенге; прочие расходы составили 3,4 трлн тенге", - добавили в пресс-службе.
В правительстве пояснили, то увеличение общегосударственных расходов в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с запланированным резервом на неотложные затраты, ЧС, а также расходами на выполнение долгосрочных финансовых обязательств.
Ранее сообщалось, что расходы на социально-трудовую сферу в 2025 году превысят 6 трлн тенге.
23.01.2025, 18:11 51176
В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз лома и отходов металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан на полгода продлили запрет на вывоз с территории страны лома и отходов металлов, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, в октябре Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.
23.01.2025, 15:33 57341
Казахстан рассматривает возможность увеличения экспорта нефти в Германию до 2 млн тонн
Германская сторона ранее выражала заинтересованность в увеличении поставок нефти на завод "Шведте"
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу германской стороны Казахстан рассматривает вопрос увеличения поставок нефти до двух миллионов тонн в год.
В рамках соглашения между Казахстаном, Германией и Россией в 2024 году 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти было доставлено на нефтеперерабатывающий завод "Шведте" в Германии.
Ранее германская сторона выражала заинтересованность в увеличении поставок нефти на завод "Шведте" до 2 миллионов тонн в год. В настоящее время этот вопрос рассматривается. Следует отметить, что поставки казахстанской нефти на экспортные направления зависят от коммерческой привлекательности маршрута и договоренностей между субъектами", - сообщили в Министерстве энергетики изданию "Казинформ".
Также в ведомстве рассказали, что в рамках развития дополнительных направлений экспорта нефти из Республики Казахстан в 2022 году было подписано соглашение о транзите 1,5 миллиона тонн нефти в год с Азербайджанской Республикой. По направлению Баку - Тбилиси - Джейхан по итогам 2024 года было транспортировано более 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти.
23.01.2025, 15:28 56156
В правительстве не предусмотрели 20 млрд тенге на дноуглубление в морпорту Актау
Фото: КТЖ
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На выполнение первого этапа дноуглубительных работ в акватории морского порта Актау не предусмотрели 20 миллиардов тенге, сообщил в своем депутатском запросе сенатор Суиндик Алдашев.
Проект дноуглубления в акватории порта Актау включен в комплексный план развития морской инфраструктуры РК на 2024-2028 годы. Сумма составляет 42 миллиарда тенге. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Объем работы по ПСД состоит из трех этапов. Первый этап стоимостью 20 миллиардов тенге должен начаться уже в 2025 году. Однако установлено, что на выполнение этих работ не предусмотрен источник средств, что в свою очередь оказывает рискованное влияние на несвоевременную реализацию этого проекта, а также на устойчивое функционирование Транскаспийского международного транспортного маршрута в целом", - заявил депутат.
Как подчеркнул сенатор, сегодня на полноценное функционирование ТМТМ негативно влияет снижение уровня Каспийского моря, которое произошло по определенным природным причинам. Только с июня 2023 года по декабрь 2024 года снижение моря составило около 50 см.
Снижение уровня моря на 10 см в акватории порта Актау привело к тому, что сухогрузы в среднем загружают 130-150 тонн, а танкеры - 200 тонн, что снижает рентабельность грузоперевозок. Бесперебойная работа портов Каспийского моря играет решающую роль для нормального функционирования ТМТМ. Разработана и реализуется дорожная карта по развитию Среднего коридора путем синхронной ликвидации узких коридоров в 2022-2027 годах по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции, направленной на ликвидацию основных узких коридоров", - отметил Суиндик Алдашев.
Напомним, за 11 месяцев объем перевозок грузов по ТМТМ увеличился на 63%.
23.01.2025, 12:41 51221
Резкое падение акций прокомментировали в "Казтелекоме"
Падение цен на привилегированные акции может быть связано с их зависимостью от ожидаемых дивидендов, низкой ликвидностью и спекулятивным поведением
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Казахтелеком" прокомментировали резкое падение стоимости привилегированных акций на фондовом рынке.
В настоящее время общее количество находящихся в обращении привилегированных акций компании составляет 298 785 штук.
Среднедневной объем торгов привилегированными акциями на KASE крайне незначителен - колеблется от 300 тыс. тенге до 3 млн. тенге в день за последние 6 месяцев. Максимальный объем торгов по данному типу акций на 15 января 2025 года составил около 38 млн тенге, рассказали в компании.
Таким образом, на низколиквидном рынке поведение одного или нескольких инвесторов может существенно повлиять на стоимость акций. Ситуация, которая возникла накануне (22.01.2025), объясняется отсутствием котировок на покупку ценных бумаг в разумном диапазоне в момент продажи инвестором/и ценных бумаг. Всего было продано 75 бумаг на 2,2 млн тенге, что повлекло снижение стоимости на 33%, до 27 500 тенге к моменту окончания торгов", - пояснили в компании.
Там рассказали, что исторически привилегированные акции торговались с дисконтом не более 20% к стоимости простых акций.
Учитывая, что корректировки стоимости по простым акциям не произошло, фундаментальных причин для снижения стоимости привилегированных акций не было. И прошедшее снижение стоимости привилегированных акций было вызвано поведением одного или нескольких непрофессиональных инвесторов, возможно, вызванных спекулятивными ожиданиями дальнейшего снижения цены акций либо желанием зафиксировать краткосрочную прибыль", - рассказали в "Казтелекоме".
Там перечислили и другие возможные причины резкого снижения цены:
Чувствительность привилегированных акций к дивидендам
Привилегированные акции часто привязаны к выплатам фиксированных дивидендов. Если на рынке распространились слухи о том, что компания направит средства от продажи актива не на дивиденды, а на другие цели (например, реинвестирование или погашение долга), инвесторы могут начать продавать такие акции, опасаясь снижения их привлекательности. Но в случае АО "Казахтелеком" по привилегированным акциям зафиксирован минимальный размер дивидендов для выплаты, но он не должен быть ниже, чем на обыкновенную акцию. То есть те кто продают сейчас, не знают об этом либо дезинформированы", - пояснили в компании.
Инсайдерская информация или слухи
В условиях неопределенности инсайдерская информация может иметь значительное влияние. Даже небольшой объем торгов может вызвать резкое падение цены привилегированных акций, если на рынок поступила информация, что дивиденды будут ниже ожиданий или что выплаты по привилегированным акциям будут отсрочены", - говорится в сообщении.
Обыкновенные акции менее зависят от дивидендов
Для владельцев обыкновенных акций важна не только текущая дивидендная политика, но и долгосрочные перспективы компании. Если рынок верит, что продажа актива улучшит общую финансовую стабильность или позволит компании инвестировать в новые проекты, цена обыкновенных акций может оставаться стабильной.
Проблемы с ликвидностью привилегированных акций
Привилегированные акции часто менее ликвидны, чем обыкновенные. Небольшой объем торгов мог привести к значительному изменению цены из-за отсутствия достаточного числа покупателей, готовых выкупить акции по прежней цене.
Спекулятивные действия
Инвесторы или спекулянты могли целенаправленно продавать привилегированные акции, чтобы создать панику и купить их позже по более низкой цене, особенно в условиях слухов и неопределенности.
Падение цен на привилегированные акции, вероятно, связано с их зависимостью от ожидаемых дивидендов, низкой ликвидностью и спекулятивным поведением. На дату выпуска релиза цена по привилегированным акциям восстановилась, что отражает спекулятивный характер значительного падения цены. Волатильность стоимости акции происходит на небольшом объеме торгов. В то же время стабильность обыкновенных акций объясняется меньшей зависимостью от дивидендных выплат и ожиданиями долгосрочного роста компании", - резюмировали в компании.
Напомним, вчера Казахстанская фондовая биржа приостановила торги привилегированными акциями АО "Казахтелеком" в связи со снижением их цены на 33,09%, однако сегодня стоимость акций вновь резко выросла.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?