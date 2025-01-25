Аэропорт Алматы отказался от намерения повысить цены на парковку после предупреждения антимонопольного органа

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова провела совещание с представителями Министерства сельского хозяйства, акиматов, торговых сетей и социально-предпринимательских корпораций. Темой обсуждения стали меры по обеспечению рынка картофелем и стабилизации цен, сообщает пресс-служба МТИ РК.





По словам Айжан Бижановой, крупные торговые сети страны, включая "Магнум", "Смолл", "Анвар" и "Дина", выразили готовность законтрактовать 1,5 тысячи тонн картофеля напрямую у фермеров. Более того, сети готовы самостоятельно организовать вывоз продукции из хозяйств.





Акиматам необходимо представить свои потребности, в том числе по объемам для торговых сетей, чтобы оперативно удовлетворить спрос на рынке. Также важно обеспечить контроль за системообразующими рынками и наладить тесное взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и торговыми точками", - подчеркнула первый вице-министр торговли и интеграции.





При этом она отметила необходимость усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования на продовольственные товары. Также первый вице-министр поручила проработать вопросы с сельхозтоваропроизводителями для недопущения необоснованного роста отпускных цен на картофель и другие продукты.



