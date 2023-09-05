Аналитики: более трети казахстанцев ежегодно берут онлайн-займы для сбора детей в школу

Сообщается об увеличении спроса на онлайн-кредитование в среднем на 3% в августе относительно июля

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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Большинство казахстанцев, имеющих детей школьного возраста, прибегают к получению онлайн-займов для сбора своих детей к школе, сообщает объединение юридических лиц "Казахстанская ассоциация ФинТех", основываясь на итогах опроса.





В опросе на предмет актуальности получения онлайн-займа для сбора детей в школу приняло участие более 500 респондентов-казахстанцев. В итоге 33% опрошенных указали, что брали такой микрозайм хотя бы единожды, а еще 35% - берут его на регулярной основе ежегодно в преддверии 1 сентября.





Микрофинансовые организации - действительные члены ассоциации "КазФинТех" также сообщают об увеличении спроса на онлайн-кредитование в среднем на 3% в августе относительно июля.





Опрос показал, что практически половина казахстанцев (46%) укладываются в сумму от 50 000 до 100 000 тенге, чтоб собрать в школу одного ребенка, чуть меньшее число респондентов (38%) говорят, что сумма сбора варьируется от 100 000 до 200 000 тенге, тратят не более 50 000 лишь 5%.





Опрос и те данные, которые мы видим, наглядно демонстрируют, что микрокредитование остается, пожалуй, единственным доступным финансовым инструментом быстрого привлечения средств в затруднительной финансовой ситуации для населения. Услуга потребительских микрозаймов востребована и необходима казахстанцам", - прокомментировал пресс-секретарь ТОО "МФО "Взаймы", член объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация ФинТех" Қанат Әбдіқалық.





На вопрос, брали ли респонденты микрозайм на сборы ребенка в школу, утвердительно ответило 68% казахстанцев, менее трети (32% соответственно) указали, что всегда справляются своими силами и не прибегают к онлайн-кредитованию.





Пи этом аналитики отметили, что, по последним данным Бюро национальной статистики, среднеарифметическое значение номинальной зарплаты в Казахстане составляет 340 636 тенге.





Напомним, в Казахстане на 64% за год подорожали канцтовары.



