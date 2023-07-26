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Авария на АНПЗ и МАЭК: Смаилов заверил, что дефицита ГСМ не будет Дополнено
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рассмотрения вопроса устранения последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей накануне в западных регионах Казахстана, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов заверил, что дефицита топлива в стране не будет.
Как доложил заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов, накануне во второй половине дня из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка Атырауского НПЗ.
В результате отключения электроснабжения все технологические установки АНПЗ были безопасно остановлены. Для предотвращения аварийной ситуации и обеспечения безопасности персонала согласно алгоритму ликвидации аварий углеводородный газ со всех установок был направлен на факел", - сказал Даулетжан Хасанов.
По его словам, ночью сразу после возобновления подачи электроэнергии завод начал отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. В резервуарах АНПЗ на сегодняшний день имеется 26 тысяч тонн автобензинов, 33 тысячи тонн дизтоплива, 1200 тонн сжиженного нефтяного газа.
В целом же по стране запасы бензина АИ-92 и дизельного топлива имеются в объеме месячного потребления, АИ-95 - двухнедельного потребления.
Даже с учетом того, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый ремонт до 20 июля, а Шымкентский НПЗ частично остановлен для работ на установке каталитического риформинга, отгрузка нефтепродуктов с заводов не прекращается. По мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей начат вывод технологических установок АНПЗ на стабильный режим. До конца недели завод планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов", - отметил Даулетжан Хасанов.
Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время энергоснабжение восстанавливается, на АНПЗ технологических нарушений не выявлено. Своевременно были приняты меры безопасной остановки завода. В настоящее время он восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия.
Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем", - сказал Смаилов.
Он добавил, что по поручению президента уже создана специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии. Ее работу возглавил премьер-министр.
Виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас самое главное - восстановить работу всех предприятий, полностью обеспечить электроэнергией потребителей", - отметил премьер.
Вместе с тем премьер-министр поручил акимату Мангистауской области принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината, Минэнерго совместно с KEGOC - обеспечить надлежащую работу Западного энергоузла, Минэнерго совместно с МВД и АЗРК - пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.
Напомним, вечером 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов.
Ранее на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18.47 произошло полное отключение электроснабжения завода.
Дополнено 04.07.2023, 12.10
Председатель правления АО KEGOK Каныш Молдабаев на заседании правительства отметил, что на западе страны возможен ввод ограничений потребления электроэнергии.
Сегодня в течение дня при росте электропотребления возможен ввод дополнительных ограничений для недопущения перегруза транзита Уральск - Атырау - Мангистау", - заявил глава KEGOC.
По его словам, необходимо выполнить проверку и настройку системных регуляторов электростанций западной зоны, для стабильной работы электростанций региона при подобных возмущениях в сети.
Для повышения надежности электроснабжения западной энергетической зоны KEGOC завершает строительство второго транзита 220 киловольт протяженностью 770 км с расширением существующих подстанций на 220 киловольт, строительством одной распределительной подстанции в 220 киловольт. В результате пропускная способность транзита увеличится на участке Уральск - Атырау со 100 до 200 мегаватт, на участке Атырау - Мангистау - с 50 до 200 мегаватт, в направлении Мангистау - со 130 до 200 мегаватт", - добавил спикер.