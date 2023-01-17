Авиаперелеты подорожали за год на 17%

В двух регионах рост цен составил более 50%

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8% за год.





В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67%. В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (плюс 43,2%) области, сообщает energyprom.kz.





Из 20 регионов РК только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8% и на 3,9% соответственно.





За январь-декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 млн пассажиров - на 16,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 млн человек, плюс 11% за год. Следом идут Шымкент (3 млн человек) и столица (562,5 тысячи человек).





Пассажирооборот достиг 20,1 млрд пкм - на 35,7% больше, чем годом ранее.





По итогам января-декабря прошлого года перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 24,5 тысячи тонн - на 27,9% меньше, чем годом ранее. Грузовые авиаперевозки зафиксированы только в трех регионах страны - Алматы (14,7 тысячи тонн), Шымкенте (6,3 тысячи тонн) и Астане (3,5 тысячи тонн).





Грузооборот за январь-декабрь составил 54,4 млн ткм - на 33,3% меньше, чем в предыдущем году.





В 2023 году будут запущены новые международные рейсы, сообщает МИИР РК. Полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок "докоронакризисного" уровня (57 маршрутов, 687 рейсов в неделю).





Возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.



