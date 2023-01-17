16.01.2023, 09:21 12746
Авиаперелеты подорожали за год на 17%
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8% за год.
В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67%. В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (плюс 43,2%) области, сообщает energyprom.kz.
Из 20 регионов РК только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8% и на 3,9% соответственно.
За январь-декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 млн пассажиров - на 16,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 млн человек, плюс 11% за год. Следом идут Шымкент (3 млн человек) и столица (562,5 тысячи человек).
Пассажирооборот достиг 20,1 млрд пкм - на 35,7% больше, чем годом ранее.
По итогам января-декабря прошлого года перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 24,5 тысячи тонн - на 27,9% меньше, чем годом ранее. Грузовые авиаперевозки зафиксированы только в трех регионах страны - Алматы (14,7 тысячи тонн), Шымкенте (6,3 тысячи тонн) и Астане (3,5 тысячи тонн).
Грузооборот за январь-декабрь составил 54,4 млн ткм - на 33,3% меньше, чем в предыдущем году.
В 2023 году будут запущены новые международные рейсы, сообщает МИИР РК. Полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок "докоронакризисного" уровня (57 маршрутов, 687 рейсов в неделю).
Возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.
Как сообщалось ранее, в Казахстане штраф для авиакомпаний за час опоздания составит 3% от тарифа.
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17.01.2023, 11:17 371
В 2023 году государство планирует изъять 5 млн га неиспользуемых сельхозземель
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Из 17 областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15 областей, особенно в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Атырауской областях, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
Очевидно, что при острой нехватке пастбищ населению, вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны должны быть на первом месте. В связи с чем, за прошедший год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, после принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 млн га", - проинформировал глава МСХ.
В настоящее время Министерство приступило к исполнению поручения главы государства по принятию мер в отношении дополнительных 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года.
Так, на основе данных космомониторинга по итогам 2022 года министерством сформирован и утвержден в разрезе районов план по возврату 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель на 2023 год", - уточнил министр.
В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что изъятые земли необходимо передать либо в общественное пользование, либо кооперативам личных подсобных хозяйств. Существующая законодательная база это позволяет.
В то же время следует понимать, что рост поголовья личного скота ограничен пастбищными ресурсами вокруг населенных пунктов. В этой связи необходимо создание условий для снижения нагрузки на общие пастбища. Надо развивать отгонное скотоводство. В случае необходимости предоставлять участки из земель запаса. На отдаленных территориях нужно решать вопросы по обеспечению их водой с использованием возможностей местных бюджетов. В районах с ограниченным земельным фондом акиматам необходимо проработать вопросы объединения личных хозяйств в кооперативы с организацией стойлового содержания скота", - сказал премьер.
В целом, по его словам, акимам регионов необходимо держать на особом контроле вопрос обеспечения пастбищами, в том числе распределение возвращенных земель.
В заключение Смаилов отметил необходимость активизации работы по внедрению платформы мониторинга рационального использования земель "JerInSpectr". Акимам регионов он поручил усилить контроль за процессами землепользования и обеспечить своевременное исполнение Плана по возврату земель в разрезе областей и районов.
Напомним, в Казахстане заработала интерактивная карта возвращенных сельхозземель.
17.01.2023, 10:55 936
Два региона отстают в освоении средств, выделенных на развитие сел
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие годы в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано 3,6 тысячи проектов на сумму 326 млрд тенге из всех источников финансирования, сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По словам главы кабмина, хорошая динамика по освоению выделенных средств и сдаче в эксплуатацию проектов отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.
В то же время некоторые регионы допустили низкое освоение средств и не реализовали запланированное количество проектов. Это Улытауская и Западно-Казахстанская области.
Акимам данных регионов необходимо обратить особое внимание на реализацию проекта "Ауыл - Ел бесігі". При этом важно не допустить отставания по срокам реализации", - подчеркнул Смаилов.
В целом к 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров системы региональных стандартов, заверил премьер.
В них входят обязательное наличие качественных дорог, объектов культуры, спорта и здравоохранения, школ со всем необходимым оборудованием, в целом развитие инфраструктуры. Наша главная цель заключается в улучшении качества жизни на селе", - отметил он.
В этом году в целом запланировано 1,5 тысячи проектов на 143 млрд тенге.
В этой связи для эффективной реализации проекта премьер сделал ряд поручений:
- Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию инфраструктурных проектов "Ауыл - Ел бесігі";
- Министерству национальной экономики при разработке концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы учесть новые подходы по актуализации критериев определения сел с потенциалом развития, а также совершенствованию системы региональных стандартов;
- в связи с актуализацией перечня сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития министерствам финансов и национальной экономики, акиматам областей проработать вопрос финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" при уточнении республиканского бюджета.
Как сообщалось ранее, новая концепция развития сельских территорий позволит раскрыть их экономический потенциал.
17.01.2023, 09:24 2541
В Казахстане заработала интерактивная карта возвращенных сельхозземель
Она позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность, ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству. Интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. В свою очередь это послужит вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозугодий, а также обеспечению жителей необходимыми площадями для сельского хозяйства", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
На сегодняшний день завершается процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала.
Внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращенных сельхозземель более прозрачной и открытой. Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры.
Для обеспечения прозрачности процесса перераспределения предлагается реализовать модуль проведения конкурсов на базе электронной торговой площадки. В настоящее время согласно законодательству конкурс по передаче права на землепользование проводится на бумаге.
Как сообщалось ранее, в 2022 году государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли.
16.01.2023, 15:12 8956
Основными партнерами Казахстана по экспорту стали Италия, Китай и Россия
Экспорт товаров в январе-сентябре 2022 года составил 6 млрд 514,8 млн долларов США
Фото: Бюро национальной статистики
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-сентябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 19 млрд 851,4 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Динамика внешнеторгового оборота за 2020-2022 годы
Экспорт товаров за этот период составил 6 млрд 514,8 млн долларов США (больше на 14,3%), импорт - 13 млрд 336,6 млн долларов США (на 1,2% больше).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,4%, далее следуют Кыргызстан - 4%, Беларусь - 3,5% и Армения - 0,1%", сообщает Бюро национальной статистики.
Удельный вес стран в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС (в процентах)
Основной удельный вес товаров по экспорту за январь-сентябрь 2022 года приходится на такие товары, как: нефть сырая и нефтепродукты сырые (57%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные (4,8%), ферросплавы (3,8%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (2,8%), руды и концентраты медные (2,7%).
По импорту наибольший удельный вес приходится на следующие товары: аппараты телефонные (3%), лекарственные средства (2,8%), кузова и кабины (2,1%), части и принадлежности моторных транспортных средств (1,6%), нефть и нефтепродукты (1,2%).
Экспорт из Казахстана 63 827,8 млн долларов США
Импорт в Казахстан 34 556,9 млн долларов США
Основными странами партнерами Казахстана в экспорте являются: Италия (17,6%), Китай (16,1%), Россия (9,3%), Нидерланды (6,4%), Республика Корея (5,6%), Турция (5,6), Узбекистан (4,1%), Франция (3,0%).
Основными странами партнерами в импорте являются: Россия (36%), Китай (22%), Германия (4%), США (3,4%), Республика Корея (3,3%), Турция (3,1%), Узбекистан (2,7%), Италия (2,1%).
Страны партнеры
15.01.2023, 18:38 17121
В Минторговли обсудили дорожную карту по овощам в межсезонье
Из 120 контрактов, заключенных региональными СПК для обеспечения внутреннего рынка на период межсезонья, только 80 договоров имеют юридическую силу
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание по мерам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба главы правительства.
По словам и.о. председателя комитета торговли Айдара Абильдабекова, из 120 контрактов, заключенных региональными СПК для обеспечения внутреннего рынка на период межсезонья, на общий объем 206 тысяч тонн овощной продукции только 80 договоров на объем поставок 125 796 тонн имеют юридическую силу. При этом в большинстве договоров не предусмотрены штрафные санкции за реализацию по завышенным ценам и недопоставку объема, определенного договором.
Во многих договорах пересмотр цен не предусмотрен и, соответственно, не заключаются дополнительные соглашения в случаях снижения цены. Например, в Западно-Казахстанской области в договоре с одним из ИП стоимость моркови составляла 200 тенге за кг. Сегодня средняя цена на морковь 150 тенге, однако договор не пересмотрен", - сообщил Айдар Абильдабеков.
По вопросу сезонного закупа лука, картофеля, моркови и капусты выступил с докладом первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его словам, были получены данные о потребности в овощах в период межсезонья от местных исполнительных органов и торговых сетей. Однако эти данные требуют пересмотра, поскольку сформированный совокупный объем в размере 20 тысяч тонн в недостаточной мере удовлетворяет потребности городского населения в период межсезонья.
Арман Шаккалиев представил проект дорожной карты по импорту овощей в межсезонье 2023 года. Эта карта предусматривает разнарядку по распределению импорта социально значимых продуктов питания по регионам и торговым сетям, сроки и объемы финансирования торговых сетей по оборотным схемам через акиматы регионов, чтобы ТС своевременно заключили договоры с поставщиками на импорт овощей. В свою очередь со стороны Министерства торговли и интеграции через центр развития торговой политики Qaztrade будет оказано содействие обеспечению зеленого коридора для своевременных поставок.
По ситуации с финансированием сахарных заводов первый вице-министр торговли и интеграции сообщил, что на сегодняшний день 4 области - Акмолинская, Атырауская, Костанайская и Жетысуская не выделили средства сахарным заводам. Вице-премьер поручил МТИ и регионам до следующего совещания по вопросам стабилизации цен на социальные продукты питания проработать все возникшие вопросы с сахарными заводами и произвести финансирование. Всем акиматам поручено взять на особый контроль и ускорить работу по подписанию контрактов с торговыми сетями по оборотной схеме сезонного закупа лука, картофеля, моркови и капусты.
13.01.2023, 15:47 36611
КТК прокачал из Казахстана свыше 52 млн тонн нефти в 2022 году
Фото: cpc-online.ru
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году, информирует пресс-служба КТК.
Как сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань в ходе встречи с министром энергетики РК Болатом Акчулаковым, по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск в прошедшем году было транспортировано 58,7 млн тонн нефти, из которых около 52,2 с территории Республики Казахстан
При этом крупнейшие казахстанские месторождения - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 млн тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.
В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации программы устранения узких мест", - проинформировали в пресс-службе.
Николай Горбань сообщил главе энергетического ведомства Республики Казахстан об итогах проводившихся проверок объектов компании на территории Российской Федерации в 2022 году контролирующими и надзорными органами, которые могли влиять на работу КТК, а также о выполненных по результатам инспекций мероприятиях и устранении замечаний.
Одной из тем встречи стали вопросы поставки запасных частей и оборудования зарубежного производства для объектов КТК.
Генеральный директор проинформировал министра о том, что специалистами консорциума уже проведен значительный объем исследований в данной сфере, в том числе осуществлены пробные закупки у альтернативных производителей необходимого оборудования и механизмов на территории Российской Федерации.
Также стороны обсудили схему информационного обмена между Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерами консорциума при составлении графика отгрузок нефти с морского терминала КТК, а также систему допуска к соответствующему цифровому ресурсу.
Ранее министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год.
13.01.2023, 11:51 40626
Цены на мясо выросли на 17% за год
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 16,6% за год.
Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год. На второй и третьей строчке антилидерства оказались Павлодарская (плюс 21,7%) и Северо-Казахстанская (плюс 21,5%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Улытауской области: плюс 9,7%, сообщает energyprom.kz.
Мясо и птица подорожали на 15,4% в годовой динамике, колбаса - на 22,2%, изделия из мяса - на 15,9%. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4% за год, конина - на 16,7%, свинина - на 14,3%, баранина - на 12,9%, говядина - на 10,1%. Среди колбас вареная подорожала на 23,6%, полукопченая - на 22,2%.
По данным аналитиков, к 1 декабря 2022 года поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Казахстане выросло, за исключением коз (минус 0,9% за год, до 2,3 млн голов) и свиней (минус 10% за год, до 812,5 тысячи голов).
Численность лошадей увеличилась на 12,1% за год, до 3,7 млн голов, верблюдов - на 8,6%, до 260,5 тысячи голов, крупного рогатого скота - на 5,2%, до 8,5 млн голов, овец - на 4,4%, до 19,6 млн голов, птицы - на 1,1%, до 50,8 млн голов.
В целом производство животноводческой продукции за январь-ноябрь текущего года в плюсе.
Так, выросло производство куриных яиц - на 4,9% за год, до 4,6 млрд штук. Скота и птицы в живом весе забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,8 млн тонн (плюс 0,7% за год), в убойном весе - 1,1 млн тонн (плюс 0,4%).
В хозяйствах надоили 5,9 млн тонн коровьего молока - на 2,1% больше, чем годом ранее.
Производство шкур крупных животных выросло на 0,7% за год, до 2,9 млн штук, шкур мелких животных, напротив, незначительно сократилось: на 0,5%, до 6,6 млн штук.
Напомним, в Казахстане в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса. По данным Нацбанка, наибольший вклад в инфляцию в 2022 году внес рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%.
13.01.2023, 10:47 41856
Минэнерго РФ дало добро на транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию
Транзит нефти будет осуществляется в рамках соглашения между правительствами РК и РФ от 7 июня 2002 года
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть", сообщает пресс-служба "КазТрансОйл".
Транспортировка нефти будет осуществляться по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Об этом говорится в выписке графика транзита нефти государств - участников СНГ через территорию РФ по системе магистральных нефтепроводов, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации.
Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - пояснили в компании.
Соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай продлили на 10 лет.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?