20.01.2025, 15:16 25751
Банки и обменники Казахстана обязали в течение двух лет усилить условия безопасности касс и сейфов
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана внес изменения в правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня и обменных пунктов страны.
Данные изменения внесены в рамках приведения отдельных норм (касающихся помещений кассового узла) в соответствие с требованиями национального и межгосударственного стандартов, в которых изложены актуальные методы защиты помещений от угроз взлома и проникновения", - пояснили в Нацбанке.
Обновленные требования предусматривают расширение перечня оборудования, разрешенного к установке в целях защиты оконных проемов в помещениях кассового узла, а также актуализацию требований безопасности к сейфовым помещениям.
Эти меры направлены на повышение безопасности сотрудников, сохранность ценностей и обеспечение эстетичного внешнего вида помещений.
Учитывая, что адаптация помещений в соответствии с вводимыми изменениями напрямую повлияет на расходы финансовых организаций, предусмотрен переходный период. То есть финансовые организации в течение двух лет должны будут привести в соответствие помещения, предназначенные для осуществления кассовых операций", - добавили в пресс-службе Нацбанка.
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20.01.2025, 20:56 13376
Иран заинтересован в увеличении объемов поставок зерна из Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с генеральным директором инвестиционной компании Fawakeh Trading Company Хассаном Хейдаринассабом, сообщает пресс-служба МСХ.
Министр отметил, что по итогам 2024 года между Казахстаном и Ираном наметились положительные результаты в сфере торгово-экономического сотрудничества. Впервые за последние несколько лет экспорт казахстанского зерна вырос в 30 раз и составил порядка 500 тыс. тонн.
Возобновлены поставки зерна в Иран. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку иранскому бизнесу и создать все условия для расширения экспорта отечественной сельхозпродукции", - сказал Айдарбек Сапаров.
В свою очередь Хассан Хейдаринассаб подчеркнул заинтересованность в увеличении импорта зерновых до 3 млн тонн ежегодно.
По итогам встречи стороны договорились выработать совместные предложения по дальнейшему развитию взаимовыгодного торгового сотрудничества в области АПК.
Ранее сообщалось, что Казахстан возобновил поставки зерна в Иран и Азербайджан, при этом объемы поставок зерна в Иран увеличились в 2 раза (526 тыс. тонн), в Азербайджан - в 1,8 раза (211 тыс. тонн). Всего за 2024 год, по данным КТЖ, перевезено 10,6 млн тонн зерна, в том числе экспорт составил 8,1 млн тонн.
20.01.2025, 19:04 17836
Объем транспортировки нефти АО "КазТрансОйл" в 2024 году вырос
Объем по системе магистральных нефтепроводов составил 44 млн 887 тыс. тонн
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" подвело производственные итоги за 2024 год. В отчетном периоде обеспечено исполнение запланированных показателей по транспортировке и грузообороту нефти, сообщает пресс-служба компании.
Объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составил 44 млн 887 тыс. тонн нефти, что на 699 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.
Объем поставки нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы - ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс", ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" в 2024 году составил 16 млн 712 тыс. тонн (5 млн 519 тыс. тонн, 5 млн 734 тыс. тонн, 5 млн 459 тыс. тонн соответственно), что на 139 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом.
Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающий завод ТОО "СП "CASPI BITUM" составил 655 тыс. тонн.
Объем транспортировки нефти по участку Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара составил 10 млн 378 тыс. тонн, что соответствует уровню 2023 года.
По участку нефтепровода "ТОН-2", расположенному на территории Казахстана, транспортировано 11 млн 808 тыс. тонн нефти, что на 566 тыс. тонн больше по сравнению с показателем 2023 года.
Осуществлена перевалка 11 млн 190 тыс. тонн нефти в магистральный нефтепровод Атасу - Алашанькоу, что соответствует показателю 2023 года.
Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 4 млн 208 тыс. тонн, что больше, чем в 2023 году на 967 тыс. тонн. Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО "КазТрансОйл" составил 3 млн 360 тыс. тонн, что соответствует данным 2023 года.
Грузооборот нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составил 35 млрд 526 млн тонно-километров, что больше показателя 2023 года на 1 млрд 318 млн тонно-километров.
Консолидированный грузооборот нефти АО "КазТрансОйл" составил 45 млрд 176 млн тонно-километров, что на 1 млрд 392 млн тонно-километров выше по сравнению с показателем 2023 года.
По системе нефтепроводов ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" транспортировано 18 млн 789 тыс. тонн нефти, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года. Грузооборот нефти составил 16 млрд 858 млн тонно-километров, что также на уровне 2023 года.
Объем транспортировки нефти по нефтепроводу ТОО "СЗТК "МунайТас" составил 5 млн 791 тыс. тонн, что на 264 тыс. тонн выше, чем в 2023 году. Грузооборот нефти составил 2 млрд 395 млн тонно-километров, что на 159 млн тонно-километров выше, чем в 2023 году.
По группе компаний ООО "Батумский нефтяной терминал" объем перевалки нефти, нефтепродуктов и газа составил 1 млн 856 тыс. тонн, что на 282 тыс. тонн выше, чем в 2023 году.
Потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу Астрахань - Мангышлак ТОО "Магистральный Водовод" подано 26 млн 495 тыс. куб. м пресной воды, что на 1 млн 409 тыс. куб. м меньше, чем в 2023 году.
Ранее сообщалось, что для обеспечения надежной транспортировки нефти АО "КазТрансОйл" повышает с 1 января 2025 года тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан на 1150 тенге, до 11 300 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС).
20.01.2025, 14:26 27676
Казахстан запустит новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан запустит новые авиарейсы в Китай, Вьетнам и Египет, сообщает Министерство транспорта Казахстана.
По информации Минтранса РК, с марта 2025 года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана - Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.
Кроме того, с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.
Открытие новых направлений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами", - отметили в министерстве.
19.01.2025, 10:13 83161
Казахстан ограничит вывоз картофеля в третьи страны на 6 месяцев
Фото: istockphoto.com
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению премьер-министра Министерствами сельского хозяйства, торговли и интеграции ведется постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны, сообщает пресс-служба главы правительства.
Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн. Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. За последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортно ориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).
В этой связи в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности, проведенном 18 января, принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.
По данным МСХ РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы по состоянию на 19 января составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тыс. тонн у Ассоциации картофелеводов, 68 тыс. тонн в стабфондах, свыше 200 тыс. тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).
Ранее контролировать цены на социально значимые продукты поручил премьеру президент. Он также дал главе правительства ряд поручений по привлечению инвестиций, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры и импортозамещению.
Также сообщалось, что доходы казахстанцев не поспевают за темпами инфляции. Население Казахстана стало тратить больше денег на продукты питания - до 50% от своего дохода.
18.01.2025, 20:13 111071
В Мангистауской области зерновой терминал возобновил работу после семилетнего перерыва
Предприятие выпустило первую продукцию
Фото: gov.kz
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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Бейнеуском районе Мангистауской области зерновой терминал возобновил работу после семилетнего перерыва, сообщает пресс-служба акимата региона.
Предприятие, с 2018 года приостановившее свою работу, сегодня выпустило первую продукцию. В настоящее время на терминал прибыло 10 вагонов, то есть 700 тонн пшеницы. Из 75 процентов зерна производится мука, из 25 процентов - отруби", - проинформировали в пресс-службе
Подчеркивается, что зерновой терминал Бейнеу - стратегически важный объект, расположенный в Мангистауской области.
Его общая площадь составляет 26 гектаров и он считается перспективным логистическим хабом со своим передвижным составом и 8-километровой железной дорогой, обеспечивающей прямой доступ к казахстанско-туркменской границе. Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 320 тонн муки и 80 тонн отрубей. После модернизации эти показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 240 тонн комбикормов", - добавили в акимате.
Напомним, по данным МСХ РК на декабрь прошлого года, в Казахстане намолочено 26,7 млн тонн зерновых. В правительстве урожай назвали рекордным. С сентября по 25 декабря 2024 года, по данным МСХ, Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54%.
18.01.2025, 16:02 119536
Год для Казахстана будет непростым - эксперты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания экспертного совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан специалисты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ, сообщает пресс-служба правительства.
2025 год для Казахстана будет непростым. Нам придется принимать давно назревшие реформы, которые откладывались в предыдущие годы. Это приведение цен в рыночное состояние, чтобы государство могло продолжать исполнять свои социальные обязательства. Нам нужно, к сожалению, сейчас принять ряд непопулярных реформ, чтобы выправить ситуацию с налогами, улучшить их администрирование, где-то возможно даже пересмотреть ставки. Самое главное, нам нужно это делать даже не для того, чтобы сохранить Нацфонд, а чтобы экономика продолжила быть рыночной. Новый налоговый кодекс, часть предложений в который мы сегодня обсуждали, скоро будет в общественном доступе", - отметил председатель правления "КФ NAC Analytica" Расул Рысмамбетов.
Также участники обсудили меры по повышению доходности бюджета. В частности, комплекс новых и уже предложенных в рамках разработки нового Налогового кодекса мер.
Большинство участников согласились с предлагаемыми в новой редакции кодекса изменениями по исключению ряда действующих налоговых льгот, повышению ставки корпоративного подоходного налога для банков и финансовых организаций, переносу сроков введения налогообложения вознаграждений по государственным ценным бумагам с 2030 года на 2026 год, пересмотру налогообложения игорного бизнеса. Эти меры призваны увеличить доходность поступлений в бюджет на более чем 1 трлн тенге. Однако этих изменений недостаточно для покрытия существующего разрыва между расходами и доходами бюджета", - заявили в пресс-службе.
Как было отмечено на совещании, ежегодная нагрузка на бюджет увеличивается, растут социальные расходы, в то время как на развитие реального сектора экономики приходится меньше 10% расходов бюджета. Подчеркивается, что без реформ в налогово-бюджетной сфере исправить ситуацию практически невозможно.
В заседании совета приняли участие министр финансов Мади Такиев, заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и более 20 экспертов, в числе которых - руководители крупных финансовых, инвестиционных, аналитических и консалтинговых организаций, совета Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен".
Ранее Азамат Амрин рассказал об основных направлениях нового Налогового кодекса.
18.01.2025, 09:25 136066
Завод по производству ветрогенераторов начали строить в Жетысуской области
Запуск предприятия намечен на 2026 год
Фото: pixabay.com
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Талдыкорган. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завод по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии начали строить на территории специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота" в Жетысуской области, сообщает пресс-служба региона.
В Жетысуской области дан старт строительству завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии", - заявили в акимате.
Сообщается, что производственная мощность завода ветрогенераторов составит 2 ГВт генерации в год, в то же время выпуск систем накопления энергии будет иметь мощность 1 ГВт в год. Также объем инвестиций составит 40 млн долларов, будет создано 300 новых рабочих мест
Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать по 250 комплектов ветрогенераторов и 100 комплектов систем накопления энергии (...) Отметим, что запуск предприятия намечен на III квартал 2026 года. При этом 60% продукции будет направляться на внутренний рынок, а 40% - на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят завод по производству оливкового масла.
17.01.2025, 20:19 157761
В Казахстане вырастут цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана опубликовало на сайте "Открытые НПА" проект приказа по увеличению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ. Документ доступен для обсуждения до 22 января.
В Астане и Алматы цена увеличится с 84 и 89 тенге до 102 тенге за литр. В Шымкенте - с 70 до 90 тенге за литр. В остальных регионах ожидается повышение от 6 до 20 тенге за литр.
Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?