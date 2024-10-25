Банки Казахстана будут тщательнее проверять данные своих клиентов

Меры принимаются для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана разработало проект поправок в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, передает корреспондент агентства.





Согласно предлагаемой редакции, для банков обязательным условием идентификации клиента или его представителя и бенефициарных собственников является проверка сведений, предоставленных указанными лицами, со сведениями, отраженными базе данных юридических лиц, либо проверка сведений другими способами, позволяющими определить бенефициарного собственника.





"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственников (БС) клиентов - резидентов РК", - пояснили разработчики документа.



