Базу данных Damumed передали Минздраву  

Фото: Instagram/damumed

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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, сообщили в пресс-службе правительства.





Сообщается, что в реализацию поручения комиссии завершена передача 50% доли участия в ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" в госсобственность в лице Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Соответствующее решение специализированного межрайонного административного суда Атырауской области вступило в законную силу.





Смаилов поручил обеспечить функционирование предприятия в штатном режиме и продолжить работу по реализации всех необходимых процедур, вытекающих из принятого судом решения.









Кроме того, рассмотрены меры по развитию конкуренции на рынке предоставления информационных услуг в сфере здравоохранения. На сегодня свыше 80% рынка покрывает система Damumed, принадлежащая ТОО "ЦИТ "Даму". Отсутствие полноценного механизма обмена данными между медицинскими информсистемами на республиканском уровне сформировало неконкурентные условия на рынке, в результате чего у казахстанских медорганизаций возникли сложности перехода от одной медицинской информсистемы к другой.





В этой связи в рамках исполнения поручения комиссии по демонополизации 27 апреля ТОО "ЦИТ "Даму" передало Минздраву базу данных Damumed для создания единого республиканского хранилища медданных на базе разрабатываемой системы "Е-Денсаулық" и реализации обмена ими между медорганизациями. Это позволит сторонним поставщикам оказывать соответствующие услуги медорганизациям на конкурентной основе.





Глава кабмина отметил необходимость ускорить работу по созданию системы "Е-Денсаулық" и подготовить законодательные поправки по повышению эффективности регулирования данной сферы.