Бектенов обсудил с послом КНР вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества

Рассмотрены меры по устранению ограничений во взаимной торговле, снятию административных барьеров и упрощению таможенных процедур

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, сообщает пресс-служба правительства РК.





На встрече обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного сотрудничества, а также культурного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, внимание было уделено укреплению партнерства в области образования и науки, трансфера технологий.





Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам прошедшего года вырос на 30%, достигнув $31,5 млрд. Объем инвестиций КНР в экономику Казахстана за 9 месяцев 2023 года составил порядка $1,4 млрд. В настоящее время на стадии реализации находятся 45 совместных казахстанско-китайских проектов с объемом инвестиций свыше $14,5 млрд. За 2 месяца текущего года объем контейнерных перевозок вырос в 2,6 раза. Вместе с тем имеющийся потенциал торговых отношений демонстрирует перспективы дальнейшей диверсификации товарооборота и расширения инвестиционного взаимодействия", - рассказали в пресс-службе кабмина.





В ходе переговоров рассмотрены меры по устранению ограничений во взаимной торговле, снятию административных барьеров и упрощению таможенных процедур. В частности, обозначена готовность наращивать поставки казахстанской сельскохозяйственной продукции высокой переработки на китайский рынок. Наряду с этим обсуждены реализуемые шаги в транзитно-транспортной сфере по строительству нового железнодорожного пункта пропуска "Бахты-Тачэн", расширению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и развитию региональной интеграции. Кроме того, рассмотрены вопросы увеличения количества пассажирских авиарейсов.





Бектенов отметил, что торгово-экономическое партнерство между РК и КНР находится на подъеме.





Казахстанско-китайские совместные проекты позволяют создавать высокотехнологичные предприятия по производству качественной и востребованной на рынке продукции. Сегодня на территории нашей страны успешно работают 3000 совместных компаний. Это свидетельствует об устойчивости и продуктивности партнерства бизнес-сообществ двух стран", - сказал казахстанский премьер.





В свою очередь посол КНР в РК подтвердил высокую динамику развития стратегического партнерства двух стран.





Сегодня наши отношения развиваются по всем направлениям по восходящей. Визиты президента Касым-Жомарта Токаева в Китай придали мощнейший импульс для углубления и развития наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим озвученную президентом Казахстана программу масштабных экономических преобразований. Считаем, что амбициозная задача по двукратному увеличению ВВП Казахстана к 2029 году вполне достижима", - сказал Чжан Сяо.





Посол также обозначил широкий потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, высоких технологий и других сферах.





По итогам встречи Олжас Бектенов и Чжан Сяо подтвердили готовность к усилению работы по обеспечению поступательного развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая.