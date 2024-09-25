24.09.2024, 14:08 27881
Более 17 млн тонн зерна намолотили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день по основным зерновым культурам убрано более 11,7 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 14,7 ц/га намолочено свыше 17,2 млн тонн зерна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
По информации МСХ, в стране урожай пшеницы убран на площади 9,1 млн га, при урожайности 14,2 ц/га намолочено 12,8 млн тонн, ячменя - 1,9 млн га, при урожайности 16,5 ц/га намолочено 3,1 млн тонн, овса - 153,9 тыс. га, при урожайности 15,6 ц/га намолочено 240,6 тыс. тонн. Масличные культуры в текущем году убраны с площади 263,7 тыс. га, при средней урожайности 11,6 ц/га намолочено 304,6 тыс. тонн.
Также с площади 76,5 тыс. га при урожайности 233,3 ц/га собрано более 1,7 млн тонн картофеля, овощные культуры убраны с 91,3 тыс. га, при урожайности 243,9 ц/га собрано более 2,2 млн тонн.
Бахчевые культуры собраны с площади 94,3 тыс. га, при урожайности 258,4 ц/га, валовой сбор превысил 2,4 млн тонн.
В уборочной кампании задействовано 149,9 тыс. тракторов, 37,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 14,9 тыс. жаток и 195 тыс. ед. прочей техники", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В МСХ напомнили, что объем льготного финансирования весенних полевых и уборочных работ составил 580 млрд тенге, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущие годы.
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23.09.2024, 15:46 63296
Казахстан добился возврата 5,9 млрд тенге аванса на ремонт дороги от турецкого подрядчика
Получив аванс на реконструкцию дороги Курты - Бурылбайтал, подрядчик не приступил к работам
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан добилось возврата 5,9 млрд тенге аванса от турецкой компании для защиты государственных интересов, сообщили в Минюсте РК.
По данным ведомства, 25 октября 2021 года Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта заключил контракт с подрядчиком F&A Road Construction на реконструкцию автодороги Курты - Бурылбайтал. КАД перечислил аванс в размере 5,9 миллиарда тенге для мобилизации техники и подготовки материалов. Однако турецкий подрядчик не приступил к работам, и в мае 2022 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Попытки КАД вернуть аванс мирным путем не принесли результатов.
Министерство юстиции инициировало арбитраж против подрядчика. В апреле 2024 года совместно с юридической фирмой было подано заявление в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Приоритетом в работе стал возврат государственных средств.
В результате в июне 2024 года подрядчик предложил заключить мировое соглашение, и 28 августа 2024 года КАД подписал соглашение об урегулировании. Согласно этому соглашению, подрядчик обязался вернуть авансовый платеж в размере 5,9 миллиарда тенге до 26 сентября 2024 года, а также компенсировать юридические расходы Министерства юстиции: 280 000 USD за услуги и 85 000 USD арбитражного взноса.
23.09.2024, 12:50 69141
Михаил Ломтадзе вновь стал лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 сентября на ежегодном Kazakhstan Growth Forum объявили имена лучших руководителей года.
Лучшим CEO года" в шестой раз назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Мы благодарим жюри за высокую оценку. Это результат самоотверженной работы всей нашей команды. Мы стремимся улучшить жизнь людей с помощью современных сервисов и очень гордимся, что живем и работаем в Казахстане. Будем стараться и дальше удивлять и радовать казахстанцев новыми суперсовременными цифровыми услугами. Благодарим наших любимых клиентов и партнеров за доверие и поддержку, а государственные органы - за создание благоприятной среды для цифрового развития страны".
Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В состав совета входят:
Ельдар Абдразаков, (Kazakhstan Growth Forum), Маржан Меланич (Kazakhstan Growth Forum), Сакен Жумашев (KPMG), Елена Бахмутова (Совет Ассоциации финансистов Казахстана), Ерлан Досымбеков (EY), Екатерина Бенджамин (IFC), Дана Инкарбекова (PwC), Дина Урастаева (Qazaq Independent Directors), Дулатбек Икбаев (McKinsey&Company), Ораз Жандосов (РАКУРС), Ержан Досымбеков (Grant Thornton), Алина Алдамберген (KASE), Андрей Беклемишев (IDC).
Победителей ежегодно выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики.
23.09.2024, 12:47 67091
Казахстан как рынок сбыта не представляет никакого интереса для стран G20 - Finprom
Главные партнеры РК по экспорту - Италия, Китай и Россия
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан как рынок сбыта не представляет значительного интереса для стран G20 - их доли экспорта в нашу страну варьируются от 0,08% (Великобритания) до 0,64% (Турция), сообщает Finprom.
Основными экспортными партнерами Казахстана в 2022 году были Китай, Италия и Россия, на которые пришлось более трети странового экспорта. При этом доля РК в экспорте из этих стран была значительной лишь у России (3,4%), в то время как Китай и Италия экспортировали в Казахстан всего 0,43% и 0,14% от общих объемов своего экспорта", - пишут авторы исследования.
В топ-10 основных экспортных направлений РК в 2022 году вошли Великобритания (8,11%), Нидерланды (5,55%), Турция (5,08%), Южная Корея (4,72%), Швейцария (3,79%), Узбекистан (3,73%) и Франция (3,23%).
Среди этих стран наибольшая доля экспорта в Казахстан приходилась на Узбекистан: 7,43%. Больше Узбекистан экспортировал лишь в Швейцарию (25,4%), Россию (15,4%), Китай (11,7%) и Турцию (9,39%). Для остальных стран РК не представляет значительного интереса - их доли экспорта в нашу страну варьируются от 0,08% (Великобритания) до 0,64% (Турция). Так, к примеру, крупнейший технологический гигант Apple открыл центральный офис в соседнем Узбекистане, а не в Казахстане, а южнокорейская Sony даже не реагирует на запросы нашего правительства по поводу добавления РК в список регионов для оформления подписки на сервисы, связанные с их игровыми консолями", - пишет сайт.
Единственной страной, для которой Казахстан был ключевым экспортным партнером, по итогам 2022 года стал Таджикистан, на долю которого пришлось 20,2% экспорта РК - больше, чем у Швейцарии (18,7%) и Китая (16,8%). Для Узбекистана Казахстан был пятым по значимости торговым партнером, для России - седьмым, а для Кыргызстана - вторым (17,8%). Туркменистан экспортирует в Казахстан лишь 0,61% от общего объема своего экспорта.
Почти половина экспорта Казахстана - 21,6 млрд долл. США (или 46,8%) - за январь-июль 2024 года пришлась на страны ЕС, среди которых выделяется Италия, ставшая ключевым экспортным партнёром РК с долей в 23,5% (или 10,8 млрд долларов США), обогнав Китай. Другие важные партнеры Казахстана в ЕС - Нидерланды (6%), Франция (5,2%), Греция (3,4%) и Румыния (2,8%)", - сообщается в информации.
В целом, по данным The Observatory of Economic Complexity (OEC), в 2022 году основными партнерами по экспорту для 19 стран, входящих в группу G20, преимущественно оставались Китай и Соединенные Штаты. Стоит отметить, что КНР и США были ключевыми направлениями экспорта для равного числа стран G20 - по 7 для каждого. Однако доля и стоимостный объем экспорта варьировались в зависимости от страны.
Большинство азиатских стран из группы G20 направляли большую часть своего экспорта в Китай, тогда как государства Северной Америки и некоторые страны Европы экспортировали товары преимущественно в США.
21.09.2024, 09:52 146396
Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз
Фото: КТЖ
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Сиань. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года транзит по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился в 20 раз, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По маршруту проследовало 200 поездов", - проинформировали в КТЖ.
В Китае в городе Сиане состоялась торжественная отправка контейнерного поезда Китай - Европа по ТМТМ (Сиань - Алтынколь - Актау - Баку - Поти - Бургас - Белград - Гамбург/Дуйсбург/Будапешт).
По информации КТЖ, состав из 55 сорокафутовых контейнеров, сформированный в казахстанско-китайском терминале в Сиане, доставит груз до Будапешта. Поезд преодолеет порядка 7 тысяч километров до Баку за 8-11 дней. До конечной точки в Будапеште он доедет за 25 дней.
Сокращение сроков доставки и предоставление сервиса на новом уровне стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству железнодорожных и портовых администраций стран - участниц ТМТМ", - подчеркнули в пресс-службе компании.
В мероприятии приняли участие руководство КТЖ, железнодорожных администраций Китая, Азербайджана, Грузии, партийного комитета и правительства провинции Шэньси, города Сианя.
Ранее сообщалось, что двухсотый за 2024 год контейнерный поезд из Китая прибыл в порт Актау.
20.09.2024, 12:10 168191
Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту
Взаимодействие железнодорожных систем двух стран является стратегическим для развития экономического сотрудничества РК и КНР
Фото: primeminister.kz
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Сиань. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сиане руководители железных дорог Казахстана и Китайской Народной Республики обсудили обеспечение стабильного пропуска растущего грузопотока по Транскаспийскому маршруту, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Также в ходе встречи были обсуждены повышение качества обмена данными между КТЖ и КЖД в международном сообщении, обеспечение безопасного и стабильного курсирования контейнерных поездов по сквозному графику.
Как отметили в компании, взаимодействие железнодорожных систем двух стран является стратегическим для развития экономического сотрудничества РК и КНР.
За последние годы наблюдается устойчивый рост объемов перевозок грузов между Казахстаном и Китаем. В 2023 году объемы перевозок достигли рекордных 28,3 млн тонн", - заявили в КТЖ.
Кроме того, в ближайшие два года КТЖ и КЖД завершат крупные инфраструктурные проекты, которые позволят значительно увеличить пропускную способность и объем перевозок.
По итогам встречи обе стороны выразили уверенность в дальнейшем совместном укреплении стабильного роста перевозок", - добавили в пресс-службе.
Напомним, за семь месяцев объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 63%.
19.09.2024, 12:36 198866
Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги аудита эффективности государственного стимулирования промышленно-инновационной сферы рассмотрены в Высшей аудиторской палате РК. Ключевым направлением аудита стало финансирование проектов обрабатывающей промышленности, сообщили в ВАП.
Там назвали основные проблемы господдержки обрабатывающей промышленности: это медленные процедуры и финансирование привилегированных групп.
Отмечается низкая доля финансирования проектов с выраженной экологической и инновационной нагрузкой. Кроме того, в рамках оказания мер поддержки практически не представлены такие направления, как готовые изделия, легкая и фармацевтическая промышленность, которые также являются приоритетными", - сообщил, представляя итоги госаудита, председатель палаты Алихан Смаилов.
По его словам, льготные средства очень долго доходят до конечных получателей, что может негативно влиять на общую эффективность мер господдержки. Это касается и средств из резерва правительства, предусмотренных на неотложные мероприятия.
Смаилов подчеркнул, что льготное финансирование проектов должно осуществляться в разы быстрее за счет качественной подготовительной работы. Для этого необходимо заранее рассматривать и готовить проекты к поступлению средств, а не наоборот.
Вам деньги из бюджета выделяются, чтобы активно инвестировать в экономику и тем самым расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места, поддерживать ее. Но вот вы на деньгах сидите, хотя должны оперативно их распределять. Получается, запрашиваете какие-то суммы у государства и замораживаете их на депозитных счетах, в то время как эти средства могли бы работать в рамках бюджета - на других важных инфраструктурных проектах", - сказал председатель ВАП РК, обращаясь к руководству квазигоскомпаний.
Аудит также выявил факты несправедливого распределения дешевых кредитов и финансовой поддержки представителей состоявшегося крупного бизнеса - так называемой особой группы контрагентов. К примеру АО "БРК" по своему усмотрению применяло ставки кредитования ниже установленного предела на 1-2,5% для отдельных заемщиков. А половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей АО "БРК" за пять лет приходится на данные привилегированные группы, что продолжает делать его, по сути, "личным банком для избранного круга лиц".
В целом такой подход подрывает принципы равного доступа к льготным средствам и их справедливого распределения", - подчеркнул Смаилов.
Он добавил, что приоритетными направлениями финансирования должны быть лизинговые сделки, имеющие выраженный социально-экономический эффект. Однако в процессе отбора проектов оценка ожидаемых социально-экономических эффектов от них не проводится. Соответствующая методика также отсутствует.
Также у госаудита есть претензии к обязательствам по экспорту.
Встречные обязательства по экспорту вы ставите настолько комфортные, что у заемщиков нет никакой мотивации увеличивать его. Как результат, доля экспорта предприятий, которые вы поддерживаете, упала в общем объеме экспорта с 2020 года в два раза - с 9,1 до 4,5%. Хотя миссия БРК как одного из крупных наших институтов развития заключается в продвижении экспортного потенциала обрабатывающей промышленности", - отметил Смаилов.
Также выявлены случаи финансирования проектов с высоким уровнем риска. По подобным проектам, попавшим в аудиторскую выборку, отмечаются ухудшение финансового состояния, недостижение планов по экспорту продукции и просрочки по платежам. Двум из них при этом присвоен статус экономического дефолта.
В целом госаудит установил:
- финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге;
- неэффективное планирование и использование средств на 25,9 млрд тенге;
- 64 процедурных нарушения и 9 системных недостатков;
- упущенную выгоду и экономические потери на 15,8 млн тенге.
В то же время за 2016-2023 годы Казахстану удалось достичь ряда существенных результатов в развитии обрабатывающего сектора. В частности, объемы производства продукции выросли с 8 трлн тенге в 2016 году до 22 трлн тенге в 2023 году. Вдвое вырос и объем инвестиций - с 878 млрд до 1,6 трлн тенге. Также Казахстан наращивает поставки товаров средней и высокой технологической сложности в другие страны.
Подводя итоги заседания, председатель ВАП подчеркнул, что для устранения выявленных нарушений и недостатков требуется принять ряд конкретных мер, в том числе по совершенствованию внутренних нормативных документов квазигоскомпаний. Соответствующая работа будет находиться на контроле Высшей аудиторской палаты.
19.09.2024, 12:30 199471
В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год
В РК последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год и более чем в 3,5 раза за пять лет.
По состоянию на конец июля 2024 года кредиты на строительство и приобретение жилья, выданные населению, достигли 5,9 трлн тенге - на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом за пять лет объем рынка ипотечного кредитования вырос более чем в 3,5 раза", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, с 2010 по 2017 год объем ипотечных займов практически не менялся и находился приблизительно на одном уровне, а с 2018 года наблюдается ощутимый рост.
Именно с этого момента было отмечено увеличение кредитования со стороны "Отбасы банка", тогда еще ЖССБ, реализующего систему жилищно-строительных сбережений в Казахстане. Именно этот фининститут повлиял на развитие рынка ипотеки", - отметил они.
Сообщается, что на сегодняшний день ссудный портфель "Отбасы банка" составляет 3,2 трлн тенге, или 55% от рынка ипотеки, - на 5,1% больше, чем годом ранее.
При этом за пять лет ссудный портфель банка вырос более чем в 3,5 раза, а за десятилетие - более чем в 15 раз. Периодически "Отбасы банк" реализует разные ипотечные программы, направленные на расширение возможностей приобретения жилья для граждан. Сейчас запущен дополнительный набор на участие в жилищных программах "Наурыз" и "Отау", - добавили аналитики.
Ранее в "Отбасы банке" рассказали, какими будут цены на жилье по новым ипотечным программам.
18.09.2024, 12:34 196576
В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан в первом чтении одобрил законопроект по вопросам биржевой торговли, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Поправками по вопросам биржевой торговли ужесточаются регуляторные требования к биржам и усиливается государственный контроль. В этой связи предлагается исключить товарные биржи из категории субъектов микро- и малого предпринимательства, а также ввести лицензирование брокеров и клиринговых центров", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем расширяется государственный контроль со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции: оно сможет лишать товарные биржи лицензий и приостанавливать их, при этом вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов.
Кроме того, правительство на конкурсной основе будет определять перечень товарных бирж, на которых будут торговать социально значимыми биржевыми товарами. Перечень последних будет утверждать Министерство торговли и интеграции, в него войдут уголь, пшеница, нефтепродукты и ряд продовольственных товаров.
Также депутаты предложили обязать товарные биржи раскрывать коммерческую тайну, касающуюся информации по участникам и сделкам после подведения итогов. Ожидается, что такая мера обеспечит для казахстанских производителей доступ к прозрачным торговым инструментам.
Исключаются торги нестандартизированными товарами, которые используются исключительно недропользователями, с переводом их торговли на специализированные электронные торговые площадки. Благодаря этому отечественные товаропроизводители получат беспрепятственный доступ к закупкам", - проинформировали в мажилисе.
Мажилисмены также приняли в работу поправки в закон "О почте".
Ранее мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды.
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