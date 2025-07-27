26.07.2025, 20:35 11051
Более 20 млрд тенге направят страны ЕАЭС на совместные промышленные проекты
Фото: Отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России
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Москва. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Евразийского экономического союза запускают наднациональную программу финансирования совместных кооперационных проектов в области промышленности, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.
На 2025 год в бюджет Союза заложено порядка 3 миллиарда рублей (20,6 миллиарда тенге. - Прим. Ред.). Это пилотный проект, рассчитанный на пять лет. Предусмотрено участие как минимум трех государств-членов по всем направлениям промышленности, кроме обработки пищевой продукции, которая сейчас обсуждается в рамках кооперации по АПК. Мы субсидируем 100% ключевую ставку, плюс до 5-6% ставки за каждый проект. За год предусмотрено 350 миллионов рублей", - рассказала министр.
По ее словам, после запуска проекта заинтересованность бизнеса повысится. В настоящее время комиссия получает больше проектных заявок.
Сейчас задача - успешно запустить проект, а также показать интеграционный эффект от пилотного механизма, чтобы обсудить возможность использования других мер поддержки для промышленных предприятий", - отметила Гоар Барсегян.
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26.07.2025, 15:05 16421
Почему курс тенге под давлением: комментарий главы Нацбанка
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За последний месяц курс тенге ослаб на 4,9 процента. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов опубликовал пост, в котором объяснил давление на курс тенге, передает корреспондент агентства.
По данным Нацбанка, объем фискальных вливаний в экономику растет, объем денежной массы за год вырос на 18%. ВВП и производство товаров не успевает за ростом денежных агрегатов.
Если объем вливаний в экономику растет быстрее, чем внутреннее производство - это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге", - написал глава НБРК.
По его словам, "со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу, но для этого, естественно, нужно время. Поэтому в моменте экономике приходится прибегать к импорту".
Как отметил Тимур Сулейменов, факторы, влияющие на курс тенге, условно делят на три основные категории:
1. фундаментальные: мировые цены на нефть и другие экспортные товары, динамика валют основных торговых партнеров, глобальная конъюнктура и другие макроэкономические показатели;
2. рыночные: спрос и предложение на валюту со стороны бизнеса, населения и государства, импортные закупки, сезонные колебания (например, туристическая активность, выплаты дивидендов);
3. спекулятивные: операции участников рынка, которые обусловлены не реальными потребностями в валюте, а извлечением выгоды из краткосрочных колебаний курса. Подобные факторы могут значительно усиливать волатильность обменного курса без фундаментальной основы.
На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен. Спекулятивной активности мы не наблюдаем - ситуация стабильная и контролируемая", - считают в Нацбанке.
Сулейменов подчеркнул, что основное давление на курс сегодня формируют именно рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос.
Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс. В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят. Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом. Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами", - пояснил глава НБРК.
Напомним, в конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
25.07.2025, 17:35 33606
Ослабление курса тенге объяснили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Колебания обменного курса тенге носят краткосрочный характер и отражают естественную динамику рыночного спроса и предложения, сообщили в Национальном банке РК.
В настоящее время обменный курс тенге формируется у отметок 544-545 тенге за доллар США, ослабев на 3,8% с начала года и на 4,9% с начала месяца. Такая динамика объясняется в основном рыночными факторами, включая сезонные, при сохранении благоприятных фундаментальных условий", - ответила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова на запрос редакции Kapital.kz.
По ее словам, фундаментальные факторы не предполагают ослабления тенге.
Цены на нефть удерживаются на относительно высоком уровне - около 70 долларов США за баррель. На глобальных рынках наблюдается ослабление доллара США по отношению к валютам как развитых, так и развивающихся стран. Внешние шоки, которые могли бы существенно и долгосрочно изменить баланс спроса и предложения на валютном рынке, отсутствуют. В этой связи текущий уровень обменного курса тенге оценивается как фундаментально недооцененный", - отметила Алия Молдабекова.
Она подчеркнула, что сезонный рост туристических поездок также увеличивает спрос на иностранную валюту со стороны населения.
Зампредседателя НБРК дополнила, что в ближайшее время одной из компаний квазигосударственного сектора запланирована продажа значительного объема иностранной валюты, что, считают специалисты, окажет благоприятное влияние на сбалансированность валютного рынка.
Напомним, в конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
25.07.2025, 12:45 40931
Благодаря транзиту в Китай экспорт казахстанского газа вырос на 6% с начала года
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная компания QazaqGaz представила в Министерстве энергетики отчет о результатах работы за первое полугодие, сообщает Министерство энергетики РК.
Участники обсудили реализацию стратегических проектов, имеющих критическое значение для энергетической безопасности и экономического будущего Казахстана.
За шесть месяцев компания перевыполнила план по реализации газа, поставив потребителям 13,3 млрд кубометров. Отдельно отмечен рост экспорта на 6% (до 2,4 млрд куб. м), который стал возможен благодаря успешным договоренностям об увеличении транзита в Китай", - говорится в сообщении.
Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, QazaqGaz играет стратегически важную роль в обеспечении энергетической стабильности страны.
Необходимо и далее поддерживать высокий темп развития, внедрять инновационные решения и сохранять курс на открытый и конструктивный диалог с партнерами. Команда компании успешно решает текущие задачи, и теперь мы должны сосредоточить все усилия на проектах, которые на десятилетия вперед определят газовый суверенитет Казахстана", - подчеркнул глава ведомства.
В настоящее время QazaqGaz концентрирует усилия на нескольких мегапроектах, которым присвоен высший приоритет.
В их числе:
- ввод в строй нового газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган;
- строительство второй нитки стратегического газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент;
- газификация области Жетісу через газопровод Талдыкорган - Ушарал;
- масштабная модернизация транзитной магистрали Средняя Азия - Центр.
По итогам совещания министр дал ряд конкретных поручений, касающихся финализации ключевых контрактов по проектам, принятия важных инвестиционных решений и ускорения переговоров по долгосрочному импорту газа.
24.07.2025, 14:58 65441
Требования к открытию филиалов иностранных банков упростили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Соответствующие поправки отражены в законе Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", подписанном главой государства 30 июня текущего года. Законом снижено требование к минимальному размеру совокупных активов иностранного банка для открытия филиала в Казахстане - с 20 млрд долларов до 10 млрд долларов", - заявили в агентстве.
Также в целях снижения административных барьеров сокращен перечень документов в зависимости от уровня кредитного рейтинга финансовой организации. Кроме того, исключены документы, которые финансовый регулятор может самостоятельно получить из информационных систем, интернет-ресурсов и от регулятора страны-заявителя.
Упрощены требования к наличию помещений в собственности и укомплектованности штата за год до начала работы. Филиалам иностранных банков также предоставлена возможность размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в финансовые инструменты с низким уровнем риска, перечень которых будет определен нормативным правовым актом Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что иностранцы смогут открывать бизнес в Казахстане без посещения страны.
24.07.2025, 14:05 67146
Объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном достиг $27,8 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном достиг $27,8 млрд, за январь-май 2025 года составил $9,6 млрд, сообщает пресс-служба правительства РК.
По поручению глав наших государств мы ведем целенаправленную работу по увеличению объема взаимной торговли до 30 миллиардов долларов. Имеются значительные возможности инвестиционного сотрудничества. В целом хотел бы отметить эффективную деятельность межправительственной комиссии по сотрудничеству в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия", - отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Также в ходе встречи стороны отметили высокий уровень доверия и конструктивного диалога между Казахстаном и Россией, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве.
В рамках углубления партнерства между двумя государствами особое внимание также было уделено ходу подготовки XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет осенью текущего года в городе Уральске", - заявили в пресс-службе.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами по всем приоритетным направлениям.
Напомним, в конце июня сотрудничество в политической и экономической областях обсудили главы МИД Казахстана и России.
23.07.2025, 16:45 95136
ЕАБР назвал лучшие практики правового регулирования ГЧП в странах Евразии
Некоторые практики и нормы ранее подтвердили свою эффективность и были включены в законодательства о ГЧП других стран
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития в ходе совместного с World Association of PPP Units & Professionals EECA вебинара по материалам межстранового обзора банка назвал лучшие практики правового регулирования государственно-частного партнерства в странах Евразии, сообщает пресс-служба ЕАБР.
В частности, команда ЕАБР проанализировала законодательства 6 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, и выявила единообразие законодательных норм по вопросам оценки и отбора проектов ГЧП, правил проведения конкурсных процедур и др. Некоторые практики и нормы ранее подтвердили свою эффективность и были включены в законодательства о ГЧП других стран.
Это позволяет постепенно формировать безбарьерное пространство для трансграничных ГЧП-проектов, которые будут позитивно влиять на весь регион в целом.При этом по-прежнему сохраняются различия в мерах государственной поддержки в странах обзора, в подходах к предоставлению гарантий инвесторам и кредиторам и некоторых других вопросах. Это, по результатам опросов инвесторов и кредиторов, может расцениваться как потенциальный барьер для привлечения иностранных инвестиций", - заявили в пресс-службе.
Существует запрос на гармонизацию процедур подготовки и реализации проектов ГЧП, считают в ЕАБР.
Практика показывает, что страны с надежной правовой базой ГЧП имеют больше возможностей для привлечения частного финансирования критически важных объектов инфраструктуры, высвобождая бюджетные ресурсы для решения других важных государственных задач. Обмен лучшими практиками ГЧП между странами-участницами ЕАБР, а также развитие межстрановых проектов подобного типа может стимулировать развитие экономики всей Центральной Азии", - сообщила директор по проектам государственно-частного партнерства Светлана Маслова.
По данным банка, сейчас на территории стран-участниц ЕАБР в совокупности действует почти 5 тысяч ГЧП-проектов в разной степени реализации.
Одним из трендов развития инструментария государственно-частного партнерства ЕАБР называет его цифровизацию: уже сейчас идет работа над созданием цифровых платформ в государствах-участниках ЕАБР. Другим возможным направлением развития ГЧП в странах-участницах может стать повышение защиты иностранных инвестиций. Оценка в рамках обзора проводилась по 7 критериям и 22 показателям с участием 50 ведущих экспертов из стран-участниц ЕАБР. Банк планирует продолжить серию мероприятий по содействию государствам-участникам в развитии правовой и институциональной среды", - добавили в пресс-службе.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
23.07.2025, 16:35 96206
Поставки зерна на рынок Европы: Казахстан ведет переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет с Эстонией и Латвией переговоры по использованию прибалтийских портов в качестве транзитных узлов для поставок зерна на рынок Европы, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
ЕС является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров нашей страны в области АПК. В 2024 году объем внешнеторгового оборота сельхозпродукцией между Казахстаном и странами ЕС составил 1,3 млрд долларов, продемонстрировав рост на 7%. За 5 месяцев 2025 года зафиксирован прирост на 11% - 662,2 млн долларов. Мы обладаем значительным потенциалом для наращивания экспорта экологически чистой продукции, в частности зерна и муки и готовы обеспечить стабильные поставки зерна на рынок Европы. В этой связи ведутся переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов в качестве транзитных узлов", - отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского союза в Республике Казахстан Алешкой Симкич.
По данным министерства, особое внимание на встрече было уделено вопросам экспорта продукции животного происхождения.
На сегодняшний день 20 отечественных предприятий имеют право экспортировать рыбную продукцию в ЕС. Пчеловодческие предприятия прорабатывают вопросы экспорта меда. Продолжается работа по открытию рынка ЕС для поставщиков продукции аквакультуры и конины, включая разработку национальных планов контроля и согласование ветеринарно-санитарных требований", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан на 58% увеличил экспорт зерна.
23.07.2025, 15:04 92296
Курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках Казахстана
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках страны, передает корреспондент агентства.
К настоящему времени курс продажи американской валюты в обменных пунктах Алматы достигает 538,5 тенге за доллар, покупки - 537 тенге.
В столичных обменниках в среднем доллар продают за 542-541 тенге, покупают за 535-534.
Напомним, по итогам торгов на KASE 17 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 532,74 тенге, подорожав сразу на 6,05 тенге.
В конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?