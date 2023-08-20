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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе. Все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%. Об этом - Более 369 тонн бензина АИ-95 планируют перевезти по Казахстану в августе. Все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.





На сегодняшний день в движении по магистральной сети автомобильных дорог Казахстана находятся 1047 цистерн с бензином, из которых 341 цистерна с топливом марки АИ-95. Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем", - проинформировали в МИИР.





В ведомстве отметили, что перевозка бензина осуществляется согласно заявленным грузоотправителем планам, соответственно, перевозчик не может влиять на отгрузку того или иного вида топлива. На сегодня все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%.





План перевозки АИ-95 внутри РК на август составляет 369,7 тысячи тонн. За 7 дней августа перевезено 102,6 тысячи тонн, или 27% от месячного плана.





Необходимо отметить, что на начало августа этого года план налива бензина составил:





- по Атыраускому НПЗ - 125 цистерн, из которых 21 цистерна бензина АИ-95.





- по Шымкентскому НПЗ - 102 цистерны, из которых ни одного вагона АИ-95.





- по Павлодарскому НПЗ - 80 цистерн, из которых всего 20 цистерн бензина АИ-95.





Напомним, с июля на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. В НК КМГ отмечали, что данная проблема связана с логистикой





Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что наметился тренд на появление дефицита бензина марки АИ-95.



