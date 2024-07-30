29.07.2024, 12:58 29101
Более 44 млн тонн нефти добыл Казахстан в первом полугодии
Президент провел встречу с главой Минэнерго
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отчитался пред президентом республики Касым-Жомартом Токаевым о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года, информирует Акорда.
Как сообщил Алмасадам Саткалиев, за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа - 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии - 60,4 млрд кВт ч.
Глава государства был проинформирован о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей. Он также рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.
По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.
Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил о критической ситуации с теплоснабжением в области Абай.
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29.07.2024, 14:17 23911
Малайзия направила заявку на присоединение к БРИКС
Страна выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Малайзия направила России заявку на присоединение к БРИКС, об этом сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим.
Малайзия направила России как председателю БРИКС письмо с заявкой на вступление в организацию, а также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера", - приводит заявление премьера Малайзии РИА Новости.
По словам Ибрагима, желание Малайзии присоединиться к БРИКС было основной темой его беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который накануне прибыл с визитом в Куала-Лумпур.
Ранее о своем желании вступить в БРИКС заявил Азербайджан.
Напомним, в БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT.
29.07.2024, 13:41 26686
В БРИКС анонсировали собственную систему платежей, аналогичную SWIFT
В отличие от SWIFT, на которую оказывают сильное влияние западные страны, система БРИКС будет контролироваться государственными банками стран-участниц
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Группа государств БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка изучает возможность системы расчетов, альтернативной SWIFT, сообщает издание "Казинформ" со ссылкой на генерального консула КНР в Северной Ирландии Чжан Мейфан.
В последнее время страны БРИКС изучают новаторские инициативы, направленные на изменение глобального финансового ландшафта. Среди этих инициатив - создание альтернативной системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной доминирующей на Западе системе SWIFT (Всемирное общество межбанковских финансовых телекоммуникаций), и разработка новой валюты, обеспеченной золотом.
Предлагаемая система обмена финансовыми сообщениями БРИКС призвана обеспечить надежную и безопасную платформу для трансграничных транзакций. В отличие от SWIFT, на которую оказывают сильное влияние западные страны, система БРИКС будет контролироваться государственными банками стран-участниц.
Напомним, о желании присоединиться к БРИКС заявил Азербайджан.
29.07.2024, 10:34 36721
Около семи тысяч километров автодорог отремонтируют до конца года в РК
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки завершения ремонтных работ на автомобильных и железных дорогах представили в правительстве Республики Казахстан.
Дорожно-строительные работы охватывают 12 тысяч километров дорог, что является рекордным показателем для страны. Из этих дорог 8 тысяч километров принадлежат республиканской сети, а 4 тысячи километров - местной. До конца года планируется завершить работы на 7 тысячах километрах автодорог", - проинформировали в правительстве.
Как рассказали в пресс-службе, ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов общей протяженностью около двух тысяч километров: Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Атырау - Астрахань и Актобе - Кандыагаш. Некоторые участки этих дорог начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.
В этом году планируется завершение строительства автомобильного тоннеля на перевале Шакпак баба в Туркестанской области, автомобильного путепровода на станции Шамалган и моста через Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане", - сообщили в правительстве.
Общая протяженность автодорог в Казахстане 95 тысяч километров, из которых 25 тысяч входят в республиканскую сеть, а остальные 70 тысяч километров - дороги местной сети.
Вместе с этим до конца 2024 года Министерство транспорта планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году.
Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда - Семей, Павлодар - Алматы, Актобе - Атырау и Алматы - Сарыагаш. Также обновятся вагоны на направлениях Павлодар - Туркестан, Караганда - Самара, Караганда - Омск и Костанай - Алматы", - уточнили в кабмине.
По данным правительства, в первые шесть месяцев этого года объем экспортных несырьевых грузов, перевозимых по железной дороге, вырос до 10 миллионов тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Выросли перевозки химических и минеральных удобрений на 11%, цветных металлов - на 9%, черных металлов - на 15%, а также других грузов, таких как мука, соль, растительное масло и комбикорм, - на 11%. Особенно заметен рост экспорта в Китай, который увеличился на 19% и составил 6,8 миллиона тонн.
Также в пресс-службе отметили значительный рост в области гражданской авиации. Пассажиропоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 миллиона человек. В казахстанских аэропортах было обслужено 11,3 млн пассажиров, что на 21,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
В рамках комплексного плана развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы планируются работы по дноуглублению акватории порта Курык, строительство контейнерного хаба в порту Актау. Объем перевозок грузов по ТМТМ за 6 месяцев увеличился на 65% и составил 2,1 млн тонн.
Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал состояние автодорог и поручил привести в нормативное состояние всю республиканскую сеть дорог к концу 2025 года.
Президент назвал качество автодорог в Казахстане одной из серьезных проблем отечественного туризма.
О системных недостатках в автодорожной отрасли также заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
Антикор проанализирует сферу строительства дорог на коррупционные риски.
28.07.2024, 14:28 66111
Казахстан продлил запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продлил запреты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота и ввоз пшеницы на территорию страны, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Принято решение продлить запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Данный запрет был введен в Казахстане 8 января этого года. Принимая во внимание задачи по масштабному строительству молочно-товарных ферм и поддержке развития животноводства по австралийскому методу, было принято решение продлить запрет еще на 6 месяцев", - проинформировали в пресс-службе правительства.
Вместе с этим до конца этого года продлили запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта.
По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну "серыми схемами" и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. Во внимание также были приняты прогнозы на урожай зерновых, который в Казахстане ожидается выше прошлого года", - добавили в правительстве.
Напомним, в сентябре прошлого года Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
26.07.2024, 16:36 147536
В Алматы изъяли контрафактные конструкторы LEGO на 4 млн тенге
Фото: Минюст РК
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 июля в Алматы был пресечен факт реализации контрафактной продукции с незаконным использованием товарного знака LEGO, сообщили в Министерстве юстиции Казахстана.
По заявлению представителя компании LEGO Juris A/S, на одном из оптовых рынков Алматы была проведена внеплановая проверка ТОО, занимающегося оптовой торговлей. В ходе проверки было выявлено незаконное использование товарного знака LEGO на детских конструкторах.
Изъято 3145 единиц контрафактной продукции на сумму более 4 миллионов тенге. Эти игрушки не только нарушают права интеллектуальной собственности, но и представляют серьезную угрозу здоровью детей. Контрафактные игрушки могут содержать опасные химические вещества и изготавливаться из некачественных материалов, что может привести к серьезным последствиям для здоровья и безопасности детей", - рассказали в Минюсте.
В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного лица к административной ответственности. Материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего привлечения виновного к ответственности.
26.07.2024, 14:15 152731
Ситуация с теплоснабжением в области Абай критическая - Бектенов
Фото: Пресс-служба правительства
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Семей. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Область Абай входит в число регионов "красной зоны". Степень износа тепловых сетей по области достигает 64,2%, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Ситуация с теплоснабжением в области Абай, и городе Семее в частности, - критическая. По износу инженерных сетей и состоянию местной ТЭЦ регион относится к "красной зоне". Провести качественную модернизацию теплоисточников с завершением до конца текущего года - поручение главы государства. Правительство держит вопрос на особом контроле", - сказал Бектенов в ходе визита в регион, где он проверил состояние инженерной инфраструктуры и готовность к отопительному периоду.
Заместитель акима области Димитрий Гариков доложил главе правительства, что в настоящее время на стадии реализации находятся 28 проектов. Ведутся работы по строительству, реконструкции и ремонту 37,9 км сетей и 17 теплоисточников. На модернизацию энергетической инфраструктуры выделено свыше 10,9 млрд тенге. По его словам, в результате проводимой работы по итогам текущего года ожидается снижение износа коммуникаций до 57,7 %.
На сегодняшний день на ТЭЦ-1 Семея проведена модернизация четвертого котла водогрейной котельной и насосной группы. Теплоисточник с 90-летней историей включен в перечень объектов "красной зоны", при этом является крупнейшим в городе. ТЭЦ-1 входит в состав ГКП "Теплокоммунэнерго". К предприятию также относятся 76 тепловых пунктов и 21 котельная, которые обеспечивают теплом более 70 тыс. абонентов. С учетом активного жилищного строительства и высокого износа существующих теплосетей отмечается дефицит тепловой и электрической мощности.
Бектенов напомнил о старте реализации проекта по строительству ТЭЦ-3 и подводящих магистральных сетей. Запуск планируется в 3 этапа - вплоть до 2030 года. На сегодняшний день ведется разработка технико-экономического обоснования. После ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 котельные будут работать в режиме насосно-фильтровых станций, то есть доставлять тепловую энергию непосредственно в дома. Кроме того, заверил премьер, будет решена проблема дефицита, который на сегодня составляет 146,99 Гкал/час, на правом берегу. Министерствам энергетики, финансов поручено проработать механизм финансирования строительства магистральных сетей от ТЭЦ-3.
В пресс-службе кабмина добавили, что с учетом интенсивной застройки района Карагайлы, где в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых домов, школы на 1200 мест и нефрологического центра, в области разработан проект строительства блочно-модульной котельной мощностью 21,5 Гкал/час. Работы по возведению энергетического объекта стоимостью порядка 5,9 млрд тенге начаты за счет средств застройщика.
Напомним, в Семее выявлено 67 млн тенге ущерба по трем котельным. Бюджетные средства были выделены в 2022 году на текущий ремонт котельных города. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию в 1934 году, приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период. Специалисты отмечают, что в среднем в отопительный сезон фиксируются порядка трех фактов перебоев подачи теплоснабжения в сутки.
26.07.2024, 12:02 160096
Казахстан будет экспортировать в Азербайджан молочную и мясную продукцию
Страны согласовали ветеринарные сертификаты
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Азербайджан согласовали ряд ветеринарных сертификатов, что станет важным шагом в развитии торговых отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Теперь отечественные производители смогут экспортировать в Азербайджан молоко и молочные продукты. Также достигнуто соглашение о поставках мяса птицы, субпродуктов и побочных продуктов. Согласовано подписание ветеринарного сертификата на экспорт верблюдов и других представителей семейства верблюжьих, таких как ламы, альпаки и викуньи, племенной КРС, МРС, убойный КРС и МРС, консервы, колбасные изделия и другие мясные готовые продукты", - уточнили в ведомстве.
По словам главы Минсельхоза Айдарбека Сапарова, соглашение открывает новые возможности для расширения казахстанского экспорта и укрепления экономического партнерства между двумя странами в сфере животноводства.
Я уверен, что оно будет способствовать росту экономики и благосостояния", - подчеркнул министр.
Ранее Казахстан договорился о поставке в Китай мяса и скота на $75 млн. Также Китай заинтересован в импорте свинины из Казахстана. Страна готова экспортировать 20 тысяч тонн свинины в год.
26.07.2024, 09:33 150921
Возобновляется транспортный маршрут Иран - Китай
Фото: КТЖ
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - KTZ Express (дочерняя компания КТЖ) и China Railway Container Transport Co. Ltd. (КНР) возобновляют транспортный маршрут Иран - Китай. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "Казакстан темiр жолы".
21 июля 2024 года на железнодорожной станции Априн (Иран) состоялась торжественная церемония отправления иранско-китайского контейнерного поезда с участием представителей Ирана, Китая, Казахстана и Туркменистана. Состав из 50 сорокафутовых контейнеров с гипсовым порошком отправился по маршруту Иран - Казахстан - Китай с общей продолжительностью времени в пути 12 дней", - проинформировали в КТЖ.
Отмечается, что данное событие стало важным шагом к восстановлению транспортного коридора, а также укреплению международных торговых связей между странами - участницами маршрута.
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