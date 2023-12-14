13.12.2023, 16:36 15051
Число оказавшихся за чертой бедности казахстанцев побило многолетний рекорд
Фото: t.me/DataHub_FCBK
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень бедности в Казахстане побил рекорд 13-летней давности, сообщает Первое кредитное бюро.
В третьем квартале текущего года показатель бедности вырос на 9% ко второму кварталу и превысил 1,1 млн человек, свидетельствуют данные БНС АСПиР РК. Речь о самом высоком значении, по крайней мере с начала 2011 года, а это почти 13 лет, рассказали аналитики.
Уровень бедности - доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - вырос на 0,5 процентного пункта ко второму кварталу, до 5,6%. Выше показатель последний раз был в пандемийный кризис: 5,7% в третьем квартале 2020 года.
Обозреватели уточнили, что по регионам заметнее всего уровень бедности вырос в Жетicу, на 1,6 процентного пункта, до 9,3%. Самый высокий показатель традиционно зафиксирован в Туркестанской области: 9,6%, -0,1 ко второму кварталу. Лучше всего динамика оказалась в Карагандинской области - минус 0,4 процентного пункта. Регион встал вровень с Астаной с самым низким уровнем бедности по РК в 2,7%.
Напомним, в Минторговли предлагают упразднить регулирование цен на СЗПТ.
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13.12.2023, 21:13 8316
Одним из драйверов роста добычи нефти в 2024 году станет Казахстан - ОПЕК
Фото: pixabay.com
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув среднего уровня 67,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе ОПЕК.
Эта цифра осталась практически неизменной по сравнению с прошломесячным прогнозом", - говорится в отчете.
В качестве основных двигателей роста в 2023 году, по данным ОПЕК, выступят США, Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай.
Мы прогнозируем, что добыча нефти стран, не состоящих в ОПЕК, в 2024 году увеличится на 1,4 миллиона баррелей в день, в среднем до 69 миллионов баррелей в день", - говорится в отчете.
Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в 2024 году станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. Наибольшее снижение прогнозируется в Мексике и Малайзии.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве своего вклада в предотвращение неопределенности и волатильности на нефтяном рынке.
13.12.2023, 16:55 14281
Китай приостановил прием груза из Казахстана железнодорожным транспортом
На станциях Достык (РК) и Алашанькоу (КНР) сложились крайне неблагоприятные метеоусловия
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - КНР приостановил прием груза железнодорожным транспортом из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
По информации пресс-службы нацкомпании, на станциях Достык (РК) и Алашанькоу (КНР) сложились крайне неблагоприятные метеоусловия, из-за чего замедлен прием грузов из Казахстана в КНР. В частности, Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерновыми грузами и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами. На станции Алашанькоу приостановлена работа терминалов.
Грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании. Передача поездов ночью с 12 по 13 декабря полностью была остановлена, днем - среднесуточный обмен поездами снизился в 5 раз: с 15 до 3 составов", - сказано в сообщении КТЖ.
В этой связи КТЖ ввело запрет до 25 декабря на прием грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход "Достык".
12 декабря КТЖ проведено срочное совещание с представителями железной дороги КНР о возобновлении приема грузов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, премьер-министр Смаилов поручил для развития грузоперевозок провести цифровизацию пунктов пропуска.
13.12.2023, 16:11 15951
ЕАБР и Министерство водных ресурсов Казахстана объединили усилия для водных инвестиций
Стороны намерены активно взаимодействовать в финансировании инвестиционных проектов, обмениваться опытом и знаниями через участие в семинарах, конференциях
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Цель меморандума - создание долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на привлечение инвестиций и грантов для совместной реализации проектов в области водных ресурсов и ирригации.
Мы стремимся к совместным усилиям в развитии устойчивых инфраструктурных решений, которые поддержат важные водные проекты и способствуют общему экономическому росту", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Согласно меморандуму, стороны намерены активно взаимодействовать в финансировании инвестиционных проектов, обмениваться опытом и знаниями через участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях.
В настоящее время ЕАБР реализует инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе - аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК.
Аналитиками банка уже проведен ряд исследований, результаты которых отражены в докладах "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии", а также "Эффективная ирригация и водосбережения в Центральной Азии". В последнем исследовании представлены 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению: 4 - на региональном уровне, 6 - на уровне национальной политики. Данный пакет мер позволит ежегодно экономить достаточно воды для обеспечения устойчивого развития. Доклад ориентирован на стимулирование сотрудничества и совместных усилий в целях обеспечения водной и продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Кроме того, ЕАБР сформирован перечень проектов, обеспечивающих регион необходимыми объемами электроэнергии и воды. Банком финансируется проект строительства ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Кыргызской Республике. Кроме того, в проработке ряд проектов, обеспечивающих регион дополнительной водно-энергетической инфраструктурой.
Напомним, ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве.
13.12.2023, 15:52 16676
Какие мобильные переводы не будут облагаться налогами, уточнил глава Минфина
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев дал пояснения по поводу налогообложения денежных переводов физических лиц.
У министра спросили, как будут проверяться мобильные переводы граждан со следующего года.
Сейчас идет апробирование с банками, идет пилотный проект, то есть мы поставили критерии - 100 переводов по одной карточке в течение трех месяцев. Мы будем наблюдать. Эти критерии условные, мы можем скорректировать исходя из реалии жизни, могут быть меньше, могут быть больше, но тем не менее на что направлен закон? Этот закон принят еще в прошлом году и направлен на то, что мобильные переводы, которые имеют характер предпринимательской деятельности, должны облагаться налогом", - пояснил Жамаубаев.
Простые переводы между родственниками, коллегами, и т.п., которые не относятся к предпринимательской деятельности, облагаться налогами не будут.
Основная цель - фискализация тех переводов, которые часто проводятся, отметил министр.
Мы говорим, открывайте для этого специальную карту, специальный счет, и можете сколько угодно осуществлять переводы и зарегистрироваться по определенному виду предпринимательской деятельности и уплачивать налоги. К этому мы подводим тот бизнес, который работает в теневой экономике", - пояснил он.
Ранее Ерулан Жамаубаев рекомендовал казахстанцам заняться поиском первоисточников своего дохода и подтверждающих документов.
13.12.2023, 15:02 18076
Новую ипотечную программу для молодых ученых запустили в Казахстане
Максимальная сумма кредита составит 20 млн тенге, срок займа - 19 лет
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 1 декабря "Отбасы банк" начал принимать заявки по программе кредитования молодых ученых Казахстана, сообщила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.
По словам Ибрагимовой, программа кредитования ориентирована на молодых людей, которые занимаются академической наукой.
В списке потенциальных заемщиков молодые ученые из 53 организаций Министерства науки и высшего образования.
Максимальная сумма кредита составит 20 млн тенге, срок займа - 19 лет. Это даст возможность молодым ученым приобрести свою первую квартиру и, соответственно, остаться в Казахстане, продолжать свои научные исследования. Платеж сделали подъемным и комфортным: если ученый получит сумму 20 млн тенге, в течение первых восьми лет будет оплачивать 155 тысяч тенге, а в последующие годы размер платежа упадет до 84 тысяч тенге. Таким образом мы надеемся привлечь молодых ученых и удержать их в нашей академической науке", - отметила глава "Отбасы банка".
По ее словам, заявки девяти человек уже одобрены.
Ибрагимова добавила, что программа запланирована на 5 лет, она будет финансироваться из чистой прибыли "Отбасы банка".
Напомним, казахстанская ипотека входит в число самых дорогих в мире.
13.12.2023, 11:10 21771
Борьба с выводом капитала из страны: мажилис одобрил поправки в закон о трансфертном ценообразовании
Сейчас сделки на товарных биржах часто осуществляются по ценам ниже рыночных, что создает возможность вывода капитала из страны
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования. Они направлены на совершенствование соответствующего законодательства, а также на усиление мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Законопроект депутатам представил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.
Он подчеркнул, что проект поправок предварительно проработан с экспертами ОЭСР и поддержан их официальным заключением.
Глава Минфина озвучил основные концептуальные изменения:
- Совершенствование применения методов определения рыночной цены
В настоящее время в законе предусмотрена иерархия 5 методов определения рыночной цены. Например, если сейчас налогоплательщик считает, что нужно применить пятый метод, он сначала должен подготовить обоснования по неприменению предыдущих четырех методов", - пояснил Жамаубаев.
В новом проекте закона предлагается точнее определить тот или иной метод в зависимости от характера международной сделки. Это позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих.
- Внедрение механизма определения рыночного диапазона
Сейчас диапазон цен и рентабельность определяется минимальным и максимальным значениями рыночных цен, который может иметь разрыв от реальных цен", - рассказал глава Минфина.
В законопроекте диапазон будет сужаться с целью установления более справедливых цен. Данное решение исходит из международной практики.
- Расширение определения взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля по выводу капитала
Некоторые крупные налогоплательщики создают искусственные посреднические структуры. Данные посредники принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами. Имеются факты продажи налогоплательщиками всего объема сырьевой продукции "эксклюзивному" трейдеру по заниженным ценам, которые юридически не являются взаимосвязанными. При этом информация по финансовой отчетности по этим трейдерам не доступна, в связи с чем возникает риск вывода капитала из страны ввиду отсутствия достаточной информации по проверяемым сделкам", - рассказал министр.
В законопроекте предлагается расширить понятие взаимосвязанных сторон.
- Контроль по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах
В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществляются по ценам ниже рыночных. Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона.
- Совершенствование (изменение) требований к отчетности
Сейчас обязанность по представлению местной отчетности по крупным сделкам возложена на участников международной группы.
В законопроекте предлагается возложить обязанность по представлению местной отчетности на налогоплательщиков, осуществляющих сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Это позволит обеспечить прозрачность сделки.
Указанные поправки разработаны с учетом мировой и отечественной практики. Они направлены на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях. Прошу поддержать данный законопроект", - обратился к депутатам Жамаубаев.
Позже в кулуарах мажилиса министр еще раз пояснил, для чего введены поправки.
Закон направлен на то, чтобы выявить правильное ценообразование и те доходы, которые незаконно получены, обложить дополнительным налогом", - отметил глава Минфина.
Благодаря этому в бюджет могут поступить дополнительно 50-100 млрд тенге, отметил он.
Сейчас, по его словам, трансфертные цены позволяют направлять общую прибыль группы лиц в пользу тех, кто находится в государствах с более низкими налогами.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил правительству принять срочные меры по переформатированию биржевой торговли. По его словам, в результате нынешних торгов на бирже до бизнеса ежегодно не доходит более 1 трлн тенге.
12.12.2023, 17:35 37921
Казахстан намерен соединить Россию и Китай новым транспортным маршрутом по Иртышу
Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен соединить Россию и Китай новым транспортным маршрутом по Иртышу, сообщил в ходе заседания правительства министр транспорта Марат Карабаев.
Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея. Также в районе поселка Тугыл будет построен порт, а также проложена железная дорога до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженностью 99 километров. Ожидаемый объем перевозок - 2-2,5 млн тонн", - проинформировал министр.
По его словам, общая протяженность судоходных водных путей в Казахстане составляет 2104 километра.
Судоходство осуществляется в Иртышском, Урало-Каспийском и Или-Балхашском бассейнах. В Казахстане имеются более 19 600 судов, из них 779 судов транспортного флота. Также имеются 3 речных порта, расположенных в городах Атырау, Павлодаре и Усть-Каменогорске", - проинформировал Марат Карабаев.
Он отметил, что сегодня не в полной мере используется потенциал речного транспорта.
В свою очередь за счет развития речного транспорта к 2027 году планируется довести объемы перевозок до 4,6 млн тонн", - добавил министр.
Также в ходе заседания правительства Марат Карабаев, что в Казахстане на базе существующих производственных объектов планируется создание отечественного судостроительного завода.
В частности, рассматривается возможность использования мощностей компании "ЕрСай", имеющей соответствующие производства металлоконструкций. Потенциальную заинтересованность в реализации проекта "Судоверфь" проявляют компании YDA, Asfat и ADP. Загруженность завода будет обеспечена за счет потребности в торговых и государственных судах", - добавил глава министерства.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в пять раз.
12.12.2023, 16:02 37576
Рост ВПП Казахстана за январь-ноябрь составил 4,9%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Темп роста экономики Казахстана за январь-ноябрь достиг 4,9%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
По словам главы МНЭ, положительная динамика в реальном секторе составила 3,5%, в сфере услуг - 5,6%. Он уточнил, что среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство (12,6%), торговля (11,3%), информация и связь (7,6%), а также транспорт и складирование (7,1%).
В своем докладе министр отметил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска снизился на 8,4%. Значительное снижение показали Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, а также Павлодарская области.
Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 5,2%. При этом добыча газа выросла на 12%, добыча нефти - на 7,8%, добыча прочих полезных ископаемых - на 13%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 2,6%, добыча угля - на 5,8%.
Также он доложил, что темп роста инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 14,6%.
По предварительным итогам, в январе-октябре 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 2,6% и составил свыше 114 млрд долларов. Экспорт составил около 65 млрд долларов, при этом экспорт обработанных товаров составил около 21 млрд долларов. Импорт товаров составил более 49 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс превысил 15 млрд долларов", - рассказал Куантыров.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов отметил что ключевым фактором роста экономики является активное привлечение инвестиций.
Акцент нужно сделать на реализации инвестпроектов в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности, прежде всего в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT и туризме. Инвестиционная политика должна быть направлена на повышение качества привлекаемых иностранных и внутренних инвестиций, улучшение инфраструктуры для инвесторов, в том числе за счет отечественного фондового рынка", - указал он.
Премьер также добавил, что инфляция в ноябре текущего года снизилась до 10,3%, и потребовал от госорганов обеспечить дальнейшее качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.
В следующем году необходимо продолжить работу по обеспечению качественного роста экономики. Приоритетной задачей правительства на среднесрочный год остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%. Безусловно, задача амбициозная и требует от всех нас полной отдачи и консолидации усилий. Все инструменты для ее решения у нас имеются", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, в Казахстане годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%.
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