Упразднить регулирование цен на СЗПТ предлагают в Минторговли РК

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции предлагает упразднить государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщила первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова в ходе заседания комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий в сенате.





По словам вице-министра, в настоящее время ведется работа по поэтапному отказу от государственного регулирования цен на СЗПТ с переходом на адресную помощь социально уязвимым гражданам.





Нами предлагается на законодательном уровне упразднить механизм регулирования цен на СЗПТ в два этапа. Речь идет об отказе от установления предельных и пороговых цен. С первого полугодия 2024 года предлагается отказаться от установления предельных цен на девять товаров, где имеется 100% отечественное производство (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо). С июля 2025 года на остальные 10 товаров (морковь, лук, капуста, масло подсолнечное и сливочное, говядина, курятина, кефир, творог, сахар)", - рассказала Айжан Бижанова, отметив, что соответствующие поправки уже внесены в мажилис.





При этом контроль за соблюдением 15-процентной торговой надбавки будет сохранен, а также будет ужесточена административная ответственность за ее несоблюдение.





Кроме того, она сообщила, что в настоящее время прорабатывается создание кооперативных магазинов и кооперации магазинов у дома, что позволит небольшим магазинам организовать совместные закупки товаров у производителей и сформировать свой центральный склад.





В дальнейшем можно было бы связать кооперативные магазины и кооперацию магазинов у дома с сельскохозяйственными заготовительными центрами, что окажет значительный эффект по насыщению внутреннего рынка доступной, качественной и, самое главное, нашей, отечественной продукцией", - добавила Бижанова.



