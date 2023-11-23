22.11.2023, 15:19 36886
Министр торговли рассказал, какие продукты подорожают к новому году
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сезонное повышение цен на продукты питания ожидается в Казахстане, в кулуарах мажилиса парламента министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, какие позиции вырастут в цене.
Министр подчеркнул, что сезонное повышение цен имеет место и оно неизбежно.
Основные позиции, по которым ожидается рост цен: яйцо, мука, мясо говядины, птицы и рис", - прокомментировали министр.
Шаккалиев отметил, что повышение цен к новому году - вполне ожидаемое явление. А ближе к лету продукты питания дешевеют.
Министр добавил, что вследствие сбора нового урожая в стране подешевели растительное масло, сахар и гречневая крупа.
Напомним, в Казахстане за год цены на рис выросли на 40%.
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22.11.2023, 18:25 26846
Повышение ставки НДС в Казахстане повлечет рост цен на газ для населения - мажилисмен
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев в своем запросе на имя заместителя премьер-министра - министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева рассказал о негативных последствиях от повышения ставки налога на добавленную стоимость до 16% для экономики страны.
Повышение ставки НДС, во-первых, повлечет повышение цен на газ для населения, промышленных предприятий, бюджетных организаций, увеличение стоимости ГСМ и так далее и станет причиной для увеличения стоимости других товаров, работ и услуг. Таким образом, приведет к дополнительной нагрузке на конечных потребителей, то есть покупателей готовой продукции - простых физических лиц и граждан нашей страны", - заявил депутат.
Во-вторых, подчеркнул Берик Бейсенгалиев, последствия увеличения ставки НДС приведут к росту цен, отвлечению ресурсов предприятий и ухудшению положения добросовестных налогоплательщиков.
Полагаем, что введение более высокой ставки НДС будет неправомерным, что может привести к снижению деловой активности бизнеса, умышленному дроблению бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки, выводу капитала из страны", - проинформировал мажилисмен.
Он подчеркнул, что предприниматели предлагают не повышать, а, наоборот, снизить ставку НДС до 10%, что позволит повысить собираемость налогов, снизит теневые потоки денежных средств и, как следствие, ускорит рост экономики.
Напомним, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС. Эксперты заявили, что повышение ставки НДС приведет к инфляции.
22.11.2023, 12:38 45161
Гибридную электростанцию построят в Жамбылской области
Будут созданы до 250 постоянных и 2500 временных рабочих мест
Фото: pixabay.com
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Тараз. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса ратифицировали специальное соглашение между правительствами Казахстана и Франции о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением, в рамках которого в Жамбылской области построят гибридную электростанцию, сообщает пресс-служба мажилиса.
Планируется строительство проекта гибридной электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 гигаватт вблизи поселка Мирный в Жамбылской области. Это позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа как минимум на 2 млн тонн", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, будут созданы до 250 постоянных и 2500 временных рабочих мест, привлечены порядка 820 млрд тенге инвестиций, а также выработаны дополнительные 3600 млрд киловатт-часов "зеленой" энергии.
Документ подписан в Париже 30 ноября 2022 года. Его цель - продвижение, разработка и реализация крупных проектов в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития на территории Казахстана", - добавили в мажилисе.
Дополнено 22.11.2023, 13.25
В кулуарах мажилиса министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал строительство электростанции в Жамбылской области, сообщает корреспондент агентства.
Это самостоятельный проект, реализуемый без привязки к другим нашим взаимоотношениям с инвестиционным сообществом Франции. По данному проекту предусмотрен выкуп электроэнергии и компенсация затрат подрядчика в течение 25 лет. Вот и все, что мы прогарантировали для получения инвестиций в размере до 1,5 млрд долларов для строительства в Казахстане самой современной станции в 1 гигаватт с источниками хранения электроэнергии", - заявил министр.
Он подчеркнул, что такие технологии будут впервые использоваться в регионе.
Будут построены две новые подстанции мощностью 500 киловольт, будут построены высоковольтные линии общей протяженностью 280 километров. Проект будет способствовать существенному увеличению надежности всего юга Казахстана, поэтому проект выгодный, не связан с другими нашими договоренностями", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Ранее сообщалось, что новую ТЭЦ за 215 млрд тенге построят в Кызылорде.
22.11.2023, 08:44 56891
Порядка триллиона тенге незаконно выведенных активов возращены государству
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создана комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра РК. В ее состав вошли общественные деятели с активной гражданской позицией, депутаты парламента и члены правительства.
На сегодняшний день государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн - активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии - $82 млн, из Лихтенштейна - $260 млн, из Гонконга - $2 млн", - сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил переход к новой экономической модели развития республики, где будет исключена недобросовестная деятельность монополистов.
Экономика будет демонополизирована, а государство заметно сократит свое присутствие в бизнесе. Снизится бюрократическое давление на честный бизнес. Все наши усилия будут направлены на стимулирование и защиту предпринимательства. Активизируем работу по возврату в нашу страну незаконно полученных и выведенных активов. Они будут работать на благо всего народа", - говорится в программе главы государства.
Таким образом, предвыборная программа президента нацелена на установление честных и четких правил в экономике. В частности, государство будет проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику, стимулировать внутреннее производство и несырьевой экспорт и т.д.
В правительстве рассказали о ходе реализации поручений главы государства.
В частности, за 2022-2023 годы привлечено $41,3 млрд прямых иностранных инвестиций.
Проведен анализ потребности отраслей промышленности в базовых материалах, необходимых для производства продукции среднего и высокого переделов.
Разработаны поправки в закон РК "О промышленной политике", направленные на введение обязательств по поставкам сырья между отечественными производителями и субъектами промышленно-инновационной деятельности. Это позволит обеспечить полноценную загрузку предприятий обрабатывающей промышленности сырьем по доступным ценам.
Внедрена национальная система прослеживаемости, представляющая собой целый комплекс, обеспечивающий прозрачность реализации товаров от производителя до конечного потребителя.
По данным правительства, продолжается системная работа по демонополизации экономики. По результатам работы комиссии по демонополизации в республиканскую собственность приняты:
- пакеты акций и доли участия в 14 крупных акционерных обществах и ТОО;
- 7 зданий, 162 железнодорожных путей и сооружений;
- автомобили, денежные средства и прочее имущество.
Принят закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ставший логическим продолжением экономических и политических реформ президента РК Касым-Жомарта Токаева. Его нормы будут применяться в отношении субъектов олигополии, которые сами имели административно-властные ресурсы или могли пользоваться такой поддержкой. В то же время интересы добросовестных инвесторов будут полностью защищены.
Как отметили в правительстве, большое внимание уделяется пересмотру фискальной политики. Разрабатывается проект нового Налогового кодекса. В рабочую группу поступило около 1 тысячи предложений от экспертов, экономистов и представителей бизнес-сообщества.
Наряду с этим прорабатываются вопросы введения дополнительного акциза на предметы роскоши. О необходимости рассмотреть такую возможность глава государства заявил в своем послании народу Казахстана.
Долю теневой экономики к 2025 году необходимо снизить до 15% к ВВП, доведя ее до уровня стран ОЭСР. В 2022 году показатель скрытой от государства экономической деятельности в стране составил порядка 18,7% к ВВП (при плане 19,9%). Для выполнения целей, поставленных в предвыборной программе президента, был актуализирован комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.
Проводится работа по совершенствованию налогового и таможенного администрирования. Создается благоприятная бизнес-среда для вывода предпринимателей из теневого сектора.
Также принят закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". В рамках него для должников предусмотрены процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.
Внесудебное банкротство можно применить по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами при следующих условиях: долг не превышает 1,6 тысячи МРП (5520 тысяч тенге в 2023 году); долг не погашается в течение 12 месяцев; отсутствует имущество; проведена процедура урегулирования с банком.
Процедуру судебного банкротства можно применить по долгам свыше 1,6 тысячи МРП и по всем видам долгов перед кредиторами.
Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после нее человек не обретает статус "банкрот", поэтому на него не распространяются соответствующие последствия (нельзя брать кредиты в банках и МФО в течение 5 лет, можно пройти повторное банкротство только через 7 лет, финансовое состояние проверяется 3 года после банкротства).
На сегодня признаны банкротом 7,1 тысячи граждан с суммой задолженности более 11,3 млрд тенге.
Начата тарифная реформа, основанная на принципах прозрачности, подотчетности и гласности всего процесса тарифообразования. Каждый этап регулирования сферы естественных монополий оцифрован в базе "Монополист". В электронный формат переведены и закупки предприятий.
Целевое использование средств казахстанских потребителей контролируется с привлечением общественности и технических экспертов. Если права потребителей были нарушены, для них вводятся временные компенсационные тарифы, а субъекты естественных монополий привлекаются к административной ответственности.
Ранее правительство Казахстана отчиталось о реализации поручений президента по развитию социальной сферы.
Повышение стипендий, система "Келешек", строительство больниц: что было сделано за год в сферах образования и здравоохранения РК.
21.11.2023, 18:00 80691
Товарооборот между Казахстаном и Великобританией в прошлом году увеличился на 60%
Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с государственным министром Великобритании Нусрат Гани президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот между РК и Великобританией увеличился в прошлом году на 60%, составив $1,8 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана.
Отмечается, что на сегодняшний день в Казахстане представлены более 550 британских предприятий.
Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", - заявил президент.
В свою очередь Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Россией достиг рекордных $27 млрд.
21.11.2023, 15:32 85641
Цифровым тенге можно будет расплатиться без доступа к интернету - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Казахстана рассказали о предварительных итогах первой фазы проекта по внедрению цифрового тенге.
В пилотном режиме была запущена платформа цифрового тенге. Проведена эмиссия НБК цифровых тенге на цифровые счета банков - участников пилотного проекта. 15 ноября 2023 года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана проведена первая розничная транзакция в цифровых тенге.
Как отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, цифровой тенге - это дополнительная, третья форма национальной валюты. Так же, как наличные деньги, цифровой тенге эмитируется и является обязательством Национального банка.
Цифровой тенге будет доступен через привычные банковские сервисы, такие как POS-терминалы, QR-коды, мобильные приложения банков, биометрия.
При этом архитектура платформы цифрового тенге выстроена на основе двухуровневой модели финансового рынка. Взаимодействие с конечными потребителями - физическими и юридическими лицами будет происходить по-прежнему исключительно через участников финансового рынка", - рассказал Шолпанкулов.
Совместно с акиматом города Алматы протестирован механизм цифровых ваучеров для проведения государственных выплат.
Новая форма национальной валюты обладает рядом уникальных свойств: программируемость, технологические возможности при проведении платежей на международном уровне и исполнении смарт-контрактов, а в перспективе - оплата без доступа к интернету. Цифровой тенге является одним из основных компонентов цифровой финансовой инфраструктуры, построение которой осуществляет НБК", - отметил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.
В партнерстве с двумя международными платежными системами Visa и Mastercard и четырьмя банками второго уровня уже выпускаются цифровые карты в цифровых тенге. Данные карты - первые в мире, связанные с цифровыми счетами клиентов в цифровой валюте центрального банка.
Цифровой тенге раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает эффективность проведения платежей, а также строит "мост" между традиционными финансами и цифровыми активами. Экосистема цифрового тенге запущена, и в ближайшем будущем казахстанцы смогут воспользоваться первыми продуктами на его основе", - сообщил председатель НПК Бинур Жаленов.
Напомним, полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.
21.11.2023, 14:11 88521
Казахстанцы смогут за один час оформить куплю-продажу недвижимости - Мусин
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в ходе заседания правительства презентовал платформу онлайн-сделок по недвижимости.
Как пояснил глава Минцифры, при покупке или продаже недвижимости, например дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве".
Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до 1 часа", - подчеркнул Мусин.
Кроме того, был презентован еще один проект - I-Qala. Сегодня новый собственник дома вынужден ходить по коммунальным службам для заключения договоров на подключение воды, тепла и т.д. С такой трудностью ежегодно сталкиваются более 700 тысяч людей, на ее решение гражданами тратилось до 30 дней. В настоящее время Министерство внедряет более легкий формат.
Собственнику квартиры направляется соответствующее SMS, и все коммунальные договоры заключаются онлайн. Благодаря этому необходимость обходить компании-операторы лично отпала. На сегодня в столице таким способом успешно заключено свыше 80 тысяч договоров. Сейчас данный сервис запускается в Алматы. Аналогичная работа будет проводиться в других регионах республики, пояснил министр.
21.11.2023, 13:40 90326
КТЖ планирует повысить тарифы на ж/д перевозку - Сауранбаев Дополнено
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство "Казахстан темір жолы" рассматривает постепенное увеличение тарифов, сообщил глава компании Нурлан Сауранбаев.
Наше предложение правительству - плавное повышение тарифов в течение трех лет для понижения нашей закредитованности", - рассказал руководитель КТЖ.
Он отметил, что сегодняшняя политика основана на методологии 10-01, которая была создана в 1989 году. Основной ее задачей было перекидывать субсидирование с одного продукта на другой. Таким образом советская система планирования выравнивала и субсидировала разные грузы. На сегодня эта система уже устарела.
Все должно стоить столько, сколько оно стоит. То есть в законе написано, что тариф должен полностью свою себестоимость отбивать и плюс давать ту маржу для поддержания железной дороги и вагонного парка", - добавил Сауранбаев.
По его словам, действующие на сегодняшний день тарифы не позволяют возместить все расходы, связанные с оказанием услуг, недостаточны для поддержания и развития инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава, модернизации информационных систем.
При этом доход компании к концу 2023 года составит 2 трлн тенге.
Последние три года мы показываем постоянную прибыль, в этом году будут уже по итогам 10 месяцев чистая прибыль составила 130 млрд тенге. Тем не менее вопрос закредитованности КТЖ остается, потому что в тарифе не предусмотрена ставка на возврат кредитов", - пояснил глава компании.
Также спикер сравнил цены на железнодорожные перевозки в Казахстане и соседних странах, подчеркнув, что наши тарифы минимум в два раза меньше.
Дополнено 21.11.2023, 14.27
Глава КТЖ также рассказал, как будет обновляться железнодорожная инфраструктура и подвижной состав в ближайшее время. Сейчас на железных дорогах Казахстана происходит более 200 сходов в год.
Сходы это ненормальное явление. Но аварии с машинами в городе же бывают. Если посмотреть, сегодня у нас более 22 тыс. километров развернутых железных дорог, 22 тыс. километров рельсов. У нас ходит порядка 130 тыс. вагонов. Когда вагон ходит, на колесах могут возникнуть сколы. Это может происходить ежедневно. Это проблема во всех странах, не только у КТЖ. Соответственно, происходят сходы. Основная их масса приходится на подъездные пути, где состояние дороги наиболее плохое. Это все частные компании, которые не наладили свою работу", - заявил Сауранбаев.
Он добавил, что по безопасности движения у КТЖ, по сравнению с прошлым годом, улучшение на 36 процентов.
Сейчас есть современные технологии. Есть специальные рамки, которые устанавливаются на станционных путях. Если с колесом какие-то проблемы, рамка снимает звук от сломанного колеса, и программа это определяет", - рассказал спикер.
Он также заверил, что, если в сходе виноват путь, тогда КТЖ возместит все затраты.
Сауранбаев также рассказал про разработанную КТЖ программу развития, в которой определены объемы ремонта, текущего содержания, модернизации инфраструктуры и строительства новых путей.
В частности, планируется удлинение существующих и строительство дополнительных станционных путей, открытие новых раздельных пунктов, внедрение автоблокировки и строительство вторых путей.
Сегодня КТЖ уже реализует четыре крупных инфраструктурных проекта. В течение трех лет построят железнодорожные линии на участках Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал и обводную вокруг Алматы общей протяженностью 1334 км. Также принимаются меры по развитию однопутных участков Жезказган - Жарык, Казалы - Арысь, Алматы - Алтынколь, Аксу - Жана-Семей, Кандыагаш - Тобол", - рассказал Сауранбаев.
Всего за три года КТЖ построит свыше 1300 километров железных дорог.
Ранее сообщалось, что услуги железнодорожного транспорта в Казахстане подорожали на 11% за год. Проезд в плацкартном вагоне подорожал на 11%, в купейном - на 9%.
21.11.2023, 11:25 77276
Повышение ставки НДС не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора - Миннацэкономики
Также названы положительные эффекты от повышения ставки НДС
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Оно повлияет на уровень инфляции в пределах 1 процентного пункта и не будет влиять на сельскохозяйственные товары. Так как отечественные сельхозтоваропроизводители пользуются льготными налоговыми режимами. Учитывая, что в структуре импорта Казахстана доля продовольственных товаров в 2022 году составила 9,4%, повышение ставки НДС по импортным товарам не будет иметь значительного вклада на уровень инфляции", - отметил Азамат Амрин.
Также он назвал положительные эффекты от повышения ставки НДС. Это укрепление возможности бюджета для финансирования социальных обязательств и усиление конкурентоспособности отечественных товаров.
По нашему мнению, повышение нагрузки на импортные товары даст возможность нашим отечественным товаропроизводителям, пользующимся налоговыми льготами и субсидиями, наращивать свое производство для замещения импортных товаров", - заявил вице-министр нацэкономики.
Кроме того, местными предпринимателями были озвучены проблемные вопросы, в том числе по налоговому администрированию, применению режима розничного налога. Позиции и предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе по разработке проекта нового Налогового кодекса.
Подчеркивается, обсуждения по проекту нового Налогового кодекса будут продолжены совместно с общественностью и представителями бизнес-сообщества.
Напомним, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС. Эксперты заявили, что повышение ставки НДС приведет к инфляции.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?