17.11.2023, 10:49 58541
В Казахстане за год цены на рис выросли на 40%
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам октября текущего года цены на рис выросли сразу на 40,3% за год. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда наблюдалось удорожание на 28,9%. До этого два года подряд цены на рис снижались, сообщает energyprom.kz.
В октябре 2023 года средняя розничная цена за килограмм риса составила 654 тенге против 473 тенге в октябре 2022 года.
Среди крупных городов РК самая высокая цена на шлифованный и полированный рис была зафиксирована в Актау: 904 тенге за килограмм. Следом идут Уральск и Астана: 829 и 821 тенге соответственно.
Дешевле всего рис стоил в Кызылорде (495 тенге), Петропавловске (510 тенге) и Талдыкоргане (519 тенге).
Производство полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь-октябрь 2023 года составило 177,2 тысячи тонн - на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить: ранее три года подряд наблюдался рост выпуска. Практически весь рис в РК производится в Кызылординской области, а оставшиеся менее 10% приходятся на Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области.
За январь-август 2023 года в страну импортировали 21 тысячу тонн полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса - сразу в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля импорта на внутреннем рынке выросла с 3,9% до 13,6%. На экспорт было отправлено 74,8 тысячи тонн риса, из которых более половины ушло в Узбекистан. Значительные объемы экспорта пришлись также на Россию и Таджикистан.
Ранее сообщалось, рост цен на социально значимые продукты за неделю составил 0,1%.
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18.11.2023, 13:54 8061
Китай заинтересован в совместном развитии транспортной инфраструктуры Казахстана
Корпорация ССЕСС заинтересована в строительстве многофункционального терминала Саржа, контейнерного парка в порту Актау, сухого порта и других проектов
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители китайской гражданской инженерно-строительной корпорации ССЕСС на встрече с министром транспорта РК Маратом Карабаевым выразили заинтересованность в совместном развитии транспортной инфраструктуры Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече в Министерстве транспорта РК генеральный директор филиала в Казахстане Фан Ляньцзюнь и ассистент генерального директора по Евразийскому региону Ван Син озвучили заинтересованность корпорации в участии в проектах реконструкции казахстанских автодорог, а также строительстве многофункционального терминала Саржа, контейнерного парка в порту Актау, сухого порта и логистического парка в Алматинской области, новых ЖД-линий Дарбаза - Мактаарал, Бахты - Аягоз и обхода станции Алматы", - сообщает Минтранс.
Ранее на круглом столе по глобальным инвестициям КГИР-2023 Марат Карабаев заявил, что Казахстан может передать свои морские порты Актау и Курык в частное управление при условии, что найдется подходящая частная компания и будет обеспечена загрузка портов.
18.11.2023, 12:53 9131
Казахстанские порты Курык и Актау могут передать частным компаниям - Карабаев
Порты передадут в частные руки, если будет обеспечена их загрузка
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан может передать свои морские порты Актау и Курык в частное управление, заявил на круглом столе по глобальным инвестициям КГИР-2023 министр транспорта РК Марат Карабаев.
У нас есть два ключевых порта. Мы готовы передать их в трастовое управление, если будет подходящая частная компания", - цитирует казахстанского министра Interfax.
Он добавил, что порты передадут в частные руки, если будет обеспечена их загрузка.
Также, по словам Карабаева, в Минтрансе рассматривали продажу акций, если "возникнет концепция "вези или плати".
Ship-or-pay - схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент даже в случае непоставки груза должен все равно перевозку оплатить", - уточняет агентство.
Для справки:
Порт Курык расположен на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в 90 км от областного центра Актау. Порт располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Проектная мощность порта составляет 6 млн тонн грузов в год.
В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.
Подразделением Актауского морского торгового порта является грузовой район Баутино (в 150 км от г. Актау), расположенный в акватории Баутинской бухты Тюбкараганского залива. Порт Баутино может обрабатывать до 200 тысяч тонн груза.
АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" находится под управлением государственной транспортно-логистической компании "Казахстан темир жолы".
18.11.2023, 10:29 13586
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
Фото: Министерство энергетики РК
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщает Министерство энергетики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам. По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны", - говорится в сообщении ведомства.
Fitch отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Агентство прогнозирует рост ВВП на уровне 5,1% в 2024 году и 5,4% в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций и другим показателям.
Также аналитики агентства подчеркнули, что в РК наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации и низкий риск вторичных санкций для Казахстана.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3". В ближайшие три года агентство прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4%.
В докладе ЕАБР прогноз экономического роста на 2023-2025 годы также улучшен для всех стран Евроазиатского региона. Прогнозируются положительные темпы роста во всех странах региона: в Армении - на 7,5%, Беларуси - на 2,2%, Казахстане - на 4,3%, Кыргызстане - на 4,2%, России - на 1% и Таджикистане - на 7,9%.
17.11.2023, 16:42 45876
На долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии Дополнено
В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18%, до $28 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям.
В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18%, до $28 млрд. За 6 месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще порядка $14 млрд. Стабильность суверенного кредитного рейтинга республики подтверждают международные агентства Fitch, S&P и Moody’s", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в своем недавнем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. В частности, перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в 2 раза.
Привлечение инвестиций является ключевым фактором роста. В рамках национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций. Для этого мы продолжаем создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций", - отметил премьер-министр.
Глава кабмина напомнил, что сегодня граждане 83 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, а резиденты 109 государств могут оформить электронные визы. Кроме того, предусмотрены специальные инвесторские визы.
В стране также работает международный финансовый центр "Астана", который является уникальной бизнес-площадкой, предоставляющей для бизнеса беспрецедентные услуги в регионе.
Все эти шаги направлены на раскрытие инвестиционного потенциала республики и достижение реальных результатов. Казахстан приложит все усилия для дальнейшего повышения инвестклимата в соответствии с мировыми стандартами. Мы также будем регулярно вводить дополнительные меры поддержки. Пользуясь возможностью, приглашаю активно инвестировать в экономику Казахстана", - заключил Алихан Смаилов.
Дополнено 17.11.2023, 17.35
На полях KGIR-2023 в присутствии премьер-министра также подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму $1,6 млрд в таких отраслях экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В частности, компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20. Компания Çalık Holding построит в Костанайской области завод по переработке бобовых культур. Бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение с акиматом Шымкента о строительстве теплиц. Lasselsberger group построит комплекс по производству строительного клея и сухих смесей. Roche планирует локализацию оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов. Işıklar Packaging построит завод по производству крафтовой бумажной упаковки. Alstom откроет в РК вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов.
Напомним, недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали оффтейк-контракты на 38 млрд тенге на форуме в Астане.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов.
17.11.2023, 16:23 46946
Начать строительство паромов на Каспии с 2024 года поручил Смаилов
В Казахстане рассмотрят вопрос создания института развития транспорта и логистики
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве по вопросам развития транспортной отрасли премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручение начать строительство паромов на Каспийском море с 2024 года.
Смаилов поручил принять меры по обеспечению строительства паромов на Каспии с 2024 года, проработать вопросы регулирования стратегических подъездных путей, рассмотреть вопрос создания института развития транспорта и логистики, обеспечить резервирование земель под инфраструктурные автодорожные и железнодорожные проекты, рассказали в пресс-службе правительства.
Также в ходе совещания премьер поручил региональным акиматам усилить контроль за проездом большегрузов по дорогам.
Мы новые дороги строим, по ним ездят большегрузные автомобили с перевесом. Такие факты имеются в регионах: ездят машины весом от 40 тонн и более. Вот такая машина поездит несколько месяцев - и новой дороге конец", - высказался он.
Кроме того, он затронул вопрос качества проводимых дорожно-строительных работ. В частности, Карагандинская, Алматинская и Акмолинская области до сих пор не обеспечили 100-процентную экспертизу качества местной сети дорог.
Помимо этого, некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора. Договоры с технадзором заключаются поздно либо вовсе не заключаются. Это напрямую влияет на качество работ", - указал премьер-министр.
Вместе с тем премьер-министр напомнил, что глава государства поставил четкую задачу по доведению доли транспортной отрасли в ВВП до 9%. Для этого требуется убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала республики.
Одним из главных барьеров отрасли являются затяжные административные процедуры на границе и в аэропортах. Здесь мы тоже должны поработать. У нас есть договоренности с соседними странами по интеграции информационных систем с тем, чтобы мы выстроили одну логистическую цепочку по всему Среднему коридору", - отметил Алихан Смаилов.
Напомним, строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы стартовало в Алматинской области. Новая ветка снизит нагрузку на алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.
17.11.2023, 08:34 63716
Повышение НДС в Казахстане коснется 5,5% налогоплательщиков - МНЭ
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики РК презентовало основные подходы проекта нового Налогового кодекса рабочей группе совета иностранных инвесторов при президенте РК. В ходе презентации были обсуждены вопросы повышения НДС с 12% до 16%, дифференциации ставки КПН (корпоративный подоходный налог) для высокодоходных отраслей экономики.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что разработка нового Налогового кодекса проводится совместно с экспертами и бизнесом-сообществом, а также проходят регулярные встречи с депутатами мажилиса парламента.
Все подходы направлены на упрощение деятельности налогоплательщика. Новый Налоговый кодекс будет стабильным, простым и удобным для применения. Значительного давления на инфляцию не ожидается. Наоборот, это позволит увеличить конкурентоспособность казахстанских товаров, соответственно, стабилизировать цены. Повышение НДС в Казахстане напрямую затронет лишь 5,5% налогоплательщиков. Из них 40%, производящие валовой продукт на 17,5 трлн тенге, фактически не платят НДС", - сказал министр.
Что касается повышения ставки ИПН (индивидуальный подоходный налог) для доходов по заработной плате, то предлагается 2-ступенчатая шкала ставок. Для заработных плат до 40 млн тенге в год сохранить ставку 10%. А если доход превышает эту сумму, планируется облагать разницу по ставке 15%.
Также участники рассмотрели "налог на роскошь". Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости. Обсуждены подходы по налогообложению имущества, в том числе яхт, самолетов и др.
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров объяснил, почему в Казахстане планируют повышать налог на добавленную стоимость.
16.11.2023, 21:06 84586
Аналитики улучшили прогноз инфляции на 2023 год
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Нацбанк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
В ноябре респондентами улучшены ожидания по цене на нефть на 2023 год, ожидания на 2024 и 2025 годы остались без изменений. Оценки по росту экономики Казахстана повышены на всем прогнозном горизонте: на 2023 год - с 4,4% до 4,6%, на 2024 год - с 4,3% до 4,5%, на 2025 год - с 4,5% до 5,0%.
Аналитики улучшили прогноз инфляции на 2023 год с 11,5% до 10,0%, на 2024 год - с 8,3% до 8,0%. Прогноз на 2025 год сохраняется на уровне 7%. Ожидания по базовой ставке на 2023 и 2025 годы остались без изменений на уровне 16,5% и 10% в среднем за год соответственно. В 2024 году аналитики немного снизили ожидания по ставке - с 12,3% до 12,0%.
13 ноября министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в 2 раза, до 10,8%. Президенту было доложено, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5%. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов.
16.11.2023, 16:28 89846
Тарифы автострахования изменятся в Казахстане с нового года
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на стоимость автостраховки будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Сейчас при определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).
Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения, сохраняются", - пояснили в ведомстве.
В октябре текущего года агентством утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства. Предварительно ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны, в частности в Алматы на 18%, в Атырауской области на 29%. Повышение ожидается в 7 регионах, например в Астане на 5%, Шымкенте на 9%. В Карагандинской и Улытауской областях тарифы не изменятся.
При этом в ведомстве отметили, что страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год. Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?