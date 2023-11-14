Рост цен на социально значимые продукты за неделю составил 0,1%

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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые овощехранилища, запасы на межсезонье и приоритетные культуры для выращивания обсудили в правительстве, - Новые овощехранилища, запасы на межсезонье и приоритетные культуры для выращивания обсудили в правительстве, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





По данным Комитета торговли, за первую неделю ноября рост цен на СЗПТ составил 0,1%, основной драйвер - сезонный рост цен на яйца (1,7%). В то же время продолжается длительная тенденция снижения цен на гречку (-0,2%) и масло подсолнечное (-0,1%). Сезонное снижение цен на овощи: картофель (-1,7%), лук (-1,2%), капуста (-1,3%), морковь (-1%).





Наибольший рост цен на яйца отмечен в Алматы - 3,7% за неделю. Здесь же, в единственном среди других регионов, выросла стоимость пастеризованного молока (1,2%). Учитывая риски межсезонного роста цен, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил акиматам в ручном режиме контролировать ситуацию с ценами на социальные продукты в регионах. Агентству по защите и развитию конкуренции - провести анализ причин роста цен у крупных производителей и информировать о выявленных фактах на следующей неделе.





По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня в регионах сформированы все необходимые запасы на овощную группу, сахар, гречку. Есть отставания по рису - общий процент контрактации составляет 86% от необходимого объема потребности. В числе отстающих - Алматы (94%), ЗКО (64%), Карагандинская область (28%), Мангистауская область (61%), СКО (74%).





Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов доложил о ситуации с реализацией комплексного плана по строительству овощехранилищ на 2023-2025 годы. На сегодня по Казахстану насчитывается 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1,8 млн тонн (257 картофелехранилищ на 499,7 тысячи тонн, 580 овощехранилищ вместимостью 1,1 млн тонн, 64 плодофруктохранилищ на 136,9 тысячи тонн).





Согласно комплексному плану с 2023 по 2025 годы планируется построить 92 объекта хранения общей мощностью 689,9 тысячи тонн, что позволит довести общую мощность хранения до 2,4 млн тонн", - сообщил Азат Султанов.





Согласно плану в этом году должны быть введены в эксплуатацию 272 тысячи тонн емкостей, в 2024-м - 206 тысяч тонн и в 2025 году - 160 тысяч тонн.





Серик Жумангарин поручил Продкорпорации проработать возможности оказания помощи фермерам с продажей нетоварного зерна нового урожая.



