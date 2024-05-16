Аким Павлодара считает, что напавший с ножом на учителя и одноклассника школьник нуждался в помощи
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Павлодар. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ранивший одноклассника и учителя школьник нуждался в помощи. Об этом сообщил аким Павлодара Хасар Хабылбеков на совещании, посвященном безопасности городских объектов образования.
Вынужден констатировать, что вчерашнее происшествие в 14-й школе оказалось возможным из-за недоработки ответственных служб. Ребенок, ранивший одноклассника и учителя, как теперь выясняется, нуждался в помощи психологов и педагогов, но администрация школы этого не замечала. Никто не заметил, и как подросток принес на урок нож. Что неудивительно: учебное заведение ранее проверялось в качестве объекта, потенциально уязвимого в террористическом отношении, по его охране были серьезные замечания, которые никто не устранил", - заявил аким.
Он отметил, что аналогичная ситуация и в других школах города.
Есть проблемы с работой камер видеонаблюдения. Есть не устраивающая нас тенденция привлечения к обеспечению безопасности в школах пожилых охранников предпенсионного и уже пенсионного возраста. Есть попытки директоров школ и чиновников от образования скрывать инциденты с учащимися. Зато нет совместной, четко скоординированной работы госорганов по профилактике правонарушений среди детей и подростков, а также преступлений против них. Ее организация стала одним из моих поручений", - сказал Хабылбеков.
По его словам, будут приняты меры по расширению штата службы опеки и попечительства в отделе образования, неблагополучные семьи и проявляющих агрессию детей возьмут под контроль прокуроры, а городские школы "отработают" полицейские оперативники.
Это лишь часть задач, которые поставлены мной по итогам сегодняшнего совещания. Спрос за их исполнение будет жестким, это я гарантирую", - заключил аким.
Напомним, в Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. Подростка осудили.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.