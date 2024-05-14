13.05.2024, 14:59 23481
В Павлодаре школьник ранил ножом учителя и одноклассника
Фото: polisia.kz
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Павлодар. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя, сообщили в областном департаменте полиции.
Полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю", - говорится в сообщении ДП.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, восьмиклассник скончался после избиения в уличном школьном туалете в Жамбылской области.
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13.05.2024, 21:07 12541
Экс-глава "Атамекена" Аблай Мырзахметов получил пять лет лишения свободы
Фото: atameken.kz
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении экс-председателя правления нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что Аблая Мырзахметова обвиняют в получении взятки в размере 30 млн долларов от родного брата Кайрата Боранбаева. По версии обвинения, взятку Талгат Боранбаев передал Мырзахметову за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева.
Подсудимый признал вину, просил назначить справедливое наказание. Защитники просили суд прекратить производство по делу.
Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денег, добытых преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге.
Суд постановил внести представление президенту РК о лишении Аблая Мырзахметова государственных наград: ордена "Құрмет" и ордена "Барыс" III степени.
Арест, наложенный на имущество Мырзахметова, сохранен.
Приговор суда не вступил в законную силу.
13.05.2024, 20:42 13651
В Алматы произошло очередное нападение на водителя автобуса
Подозреваемые задержаны и находятся под стражей
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Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая в Алматы водитель автобуса получил ножевое ранение. Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова.
Указанное преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается. По уголовному делу назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Напомним, вечером 22 декабря 2023 года близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован.
13.05.2024, 19:48 15136
Пытавшемуся канцелярским ножом перерезать горло девушке жителю Талдыкоргана вынесли приговор
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 13 мая специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении С. по факту покушения на убийство и хулиганство, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что 27 октября 2023 года в 16.40 С. пришел на работу к своей девушке Х. в пункт выдачи товаров интернет-магазина в Талдыкоргане, где между ними возникла ссора, в ходе которой С. решил убить Х. Для этого он ударил Х. в лицо, от которого она упала на пол. Далее, сев на лежащую на полу девушку, канцелярским ножом стал наносить ей резаные раны в область шеи.
В это время в магазин зашла Я., которая стала оттаскивать С. от Х. Канцелярским ножом С. нанес Я. удар в область шеи, от чего Я. получила телесное повреждение легкой степени.
Взяв другой канцелярский нож, подойдя к лежащей на полу Х., продолжил наносить ей резаные раны в область шеи, однако скрылся с места происшествия, так как Я. начала звать на помощь и вызывать полицию.
С учетом смягчающих вину обстоятельств суд признал С. виновным и назначил окончательное наказание - 10 лет лишения свободы.
Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда и материального ущерба удовлетворены на сумму свыше 5 миллионов тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
13.05.2024, 18:40 15836
В Павлодарской области насильник малолетней получил 20 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области приговорил насильника малолетней к 20 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет или пожизненное лишение свободы. С учетом смягчающих обстоятельств - отсутствие судимости, молодой возраст и при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил М. наказание в виде 20 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, проведенными по делу экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами.
Приговор в законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматинской области насильник трех девочек получил пожизненный срок. Его супругу приговорили к 25 годам лишения свободы.
Напомним, насильникам детей ограничат въезд в Казахстан.
13.05.2024, 17:12 19741
Экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд приговорил экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Вердиктом суда с участием присяжных заседателей Бишимбаев осужден по совокупности преступлений к 24 годам лишения свободы; Байжанов - к 4 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудио-, видеоматериалами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Бишимбаев К. признан виновным в том, что с середины марта до 9 ноября 2023 года причинял физические и психические страдания потерпевшей Нукеновой С. путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенными в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного; а также в том, что 9 ноября 2023 года совершил убийство Нукеновой С., то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью. Байжанов Б. признан виновным в том, что он 9 ноября 2023 года совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым", - уточнили в суде.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова.
13.05.2024, 15:51 21491
Бойцы спецподразделения МВД подозреваются в избиении двух братьев
Заведены уголовные дела
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Кокшетау. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Об избиении двух братьев бойцами спецподразделения Министерства внутренних дел "Арлан" заявила в социальных сетях сестра потерпевших.
Жительница Кокшетау Айгуль Аубакирова выступила с обращением на имя президента страны, в котором рассказала, что на ее родных братьев 17 и 18 лет напали находившиеся при исполнении сотрудники спецподразделения МВД "Арлан".
По факту конфликта между сотрудниками полиции и двумя братьями, переросшего в драку, в отношении сотрудников ДП возбуждены уголовные дела. Четверо сотрудников признаны подозреваемыми. Назначены экспертизы", - сообщили в ДП Акмолинской области.
Проводятся следственные мероприятия.
Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Ход расследования находится на контроле МВД РК, добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, служебное расследование проводят в ДП Акмолинской области после сообщений об избиении подчиненных. В Шымкенте полицейский напал на трех девушек.
10.05.2024, 16:45 70866
Задержание подозреваемого в некрофилии охранника морга прокомментировали в Минюсте
В Алматы проводится расследование в отношении гражданина 1980 года рождения за надругательство над телами умерших и местами их захоронения
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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Талгат Уали прокомментировал ситуацию с задержанием охранника морга в Алматы по подозрению в надругательстве над умершими.
Касательно ситуации в морге города Алматы. Нам известно, что управлением полиции Ауэзовского района ДП города Алматы проводится расследование в отношении гражданина 1980 года рождения по статье УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - цитирует Талгата Уали издание Kazinform.
Представитель Минюста отметил, что задержанный в трудовых отношениях с центром судебных экспертиз Минюста и его территориальными подразделениями не состоял.
Этот гражданин не является сотрудником органов юстиции. Согласно договору охрану морга осуществляло ТОО "Аят Секьюрити", он работал охранником морга от указанного ТОО", - пояснил Уали.
Ранее в СМИ сообщалось, что полиция Алматы задержала охранника городского морга по подозрению в надругательстве над телами умерших.
10.05.2024, 14:43 68051
Уголовное дело заведено после жалоб супруги дипломата о насилии
Назначены экспертизы, проводится следствие
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После заявлений супруги советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах о бытовом насилии возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном департаменте полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сказано в сообщении ДП Астаны.
Ранее супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?