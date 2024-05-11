10.05.2024, 11:54 24411
Критически высокий износ теплосетей выявили в 12 городах Казахстана
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили критически высокий износ тепловых сетей в 12 городах страны, сообщил в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.
Министерством определены 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей, отнесенные к красной зоне. По итогам 2023 года средний износ тепловых сетей в данных городах составляет 73%", - заявил министр.
В частности:
- в Экибастузе - 91%;
- в Павлодаре - 83%;
- в Степногорске - 82%;
- в Атбасаре - 76,5%;
- в Петропавловске - 74%;
- в Актау - 71%;
- в Аркалыке - 68%;
- в Рудном - 68%;
- в Семее - 68%;
- в Темиртау - 67%;
- в Кентау - 65%;
- в Риддере - 59,5%.
В целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделено 33 млрд тенге. Вместе с тем имеется дополнительная потребность порядка 46 млрд тенге на модернизацию 90 км тепловых сетей", - заявил глава ведомства.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
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10.05.2024, 13:43 21266
Дефицит электроэнергии Казахстан возмещает за счет России - Саткалиев
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вынужден покупать электроэнергию из России в связи с ее дефицитом, особенно в пиковые вечерние часы, сообщил на брифинге в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
В вечернее время, когда максимум нагрузки, около 2-3 часов не хватает собственных мощностей", - цитирует главу ведомства Sputnik.
Купленная у России электроэнергия делится на два сегмента: та, которую покупают по плану, и та, которую покупают экстренно, вне плана. Цена во втором случае существенно выше. Мы вынуждены покупать электрическую энергию из Российской Федерации. С начала года куплено 280 млн кВт/ч. В ночное время оно стоит дешево, в пиковые часы, соответственно, дороже, поэтому мы вынуждены покупать более дорогую электроэнергию", - объяснил министр.
Также существуют отклонения по потреблению электроэнергии на границе Казахстана и России.
Эти отклонения также идут по премиальной цене. Это возникает из-за того, что субъекты Казахстана неправильно планируют графики нагрузок. Их перекрывает KEGOC", - рассказал Саткалиев.
Чтобы исправить ситуацию, тем, кто неправильно планирует, будут вводиться дополнительные тарифы, которые позволят увеличить дисциплину потребления на внутреннем рынке, уточнил министр.
Он также напомнил, что правительство разработало комплекс мер по развитию энергетики, который предполагает массовый ввод электрических мощностей.
Ранее на заседании Саткалиев рассказал, как восстанавливают электроснабжение в пострадавших от паводков регионах:
- в Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 тысяч до 700;
- в Актюбинской области - с 5,5 тысяч до 13 абонентов;
- в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях количество абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза;
- в Атырауской области - в 3 раза;
- в Северо-Казахстанской области проводятся аварийно-восстановительные работы.
Электроснабжение оставшихся 5 тыс. абонентов будет восстановлено по заявкам после снижения уровня воды", - уточнил Саткалиев.
Также, по его словам, в ближайший период предстоит восстановить более 3 тыс. опор линий электропередачи. Все необходимые материалы для ликвидации последствий имеются.
Ранее в правительстве пообещали ликвидировать искусственно созданных посредников на рынке энергоснабжения, необоснованно завышающих конечную стоимость электроэнергии для потребителей.
09.05.2024, 09:47 55766
Создать бесшовную логистику в ЕАЭС призвал президент Казахстана
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поднял вопрос модернизации и расширения транспортной и логистической инфраструктуры в ЕАЭС.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным. Он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.
Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании союза. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза - свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул глава государства.
Другой ключевой задачей президент назвал "перестройку внешней торговли".
Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки", - сказал Токаев.
Он заявил, что Казахстан приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Вместе с тем имеются большие перспективы сотрудничества с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока.
Кооперация с глобальным Югом представляет особый интерес, учитывая ожидаемый вклад только одной Азии в текущий рост мирового ВВП на уровне 60%. Для выхода на рынки Персидского залива предлагаем государствам - членам экономического союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании международного транспортного коридора", - отметил лидер Казахстана.
Глава государства полагает, что базовым условием налаживания долгосрочной интеграции остается наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками. Сегодня евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, Севером и Югом. Однако в ближайшие десятилетия износ инфраструктуры в Евразийском регионе станет более ощутимым, и потребности в ее обновлении будут только расти. Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане по всему периметру страны начата масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Эти комплексные инфраструктурные решения будут способствовать дальнейшему сопряжению и расширению возможностей евразийских транспортных артерий.
Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - предложил глава государства.
Президент Казахстана назвал следующей приоритетной задачей углубление промышленной кооперации. Как было сказано в выступлении, сегодня около 90% экспорта "евразийской пятерки" приходится на промежуточные товары.
В условиях глобального технологического прогресса остро стоит вопрос повышения "сложности" производимой продукции. Поэтому необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Как известно, с текущего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Важно также обеспечить поддержку высокотехнологичным предприятиям, которые налаживают производство товаров высокого передела. Естественно, важной задачей является создание прозрачного механизма обеспечения равного доступа к финансированию. Со своей стороны Казахстан продолжит последовательную политику, направленную на развитие промышленной кооперации на евразийском пространстве. На сегодняшний день со странами - участницами Союза прорабатывается реализация более 150 индустриальных проектов", - подчеркнул Токаев.
Он отметил большие перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, способной стать новой точкой экономического роста.
При участии российских партнеров ведем строительство высокотехнологичных заводов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Будет налажен выпуск продукции третьего передела, в 20 раз превышающей стоимость исходного сырья", - сказал лидер Казахстана.
Глава государства считает еще одним важным направлением сотрудничества укрепление продовольственной безопасности.
Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", - отметил президент Казахстана.
По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня именно успешная цифровая трансформация становится определяющим фактором экономического прогресса и технологического суверенитета не только отдельных стран, но и целых регионов.
Нам важно занять достойное место и быть в авангарде "цифровой гонки" на глобальном уровне. Сотрудничество в сфере цифровизации должно стать движущей силой устойчивого развития интеграционного объединения. Поэтому Казахстан поддерживает инициативу Евразийской экономической комиссии по развитию "четырех свобод" союза в условиях повсеместной цифровизации. В свою очередь мы создаем одну из наиболее быстро растущих цифровых экономик в нашей части мира, уделяя особое внимание искусственному интеллекту", - добавил глава государства.
06.05.2024, 20:28 139986
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон до сбора нового урожая сахарной свеклы, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).
Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая", - заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны - участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.
Ранее сообщалось, что в Казахстане производство тростникового, или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%.
05.05.2024, 16:56 190461
Три завода по производству сельхозтехники построят в Казахстане при участии Беларуси
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу несколько совместных казахстанско-белорусских проектов по производству сельскохозяйственной техники введут в ряде регионов Казахстана.
В конце мая в Минске состоится очередная встреча межправительственной комиссии Беларуси и Казахстана по торговому и экономическому сотрудничеству. В преддверии планируется провести совет делового сотрудничества с участием бизнесменов. Состоится открытие целого ряда кооперационных проектов", - сообщает "АПК Новости".
Какие проекты планируется реализовать:
- в Костанае - современный завод по производству кабин для сельскохозяйственной техники;
- в Акмолинской области - завод по производству сеялок;
- в Кызылординской области - производство тракторов и комбайнов.
Белорусская сторона считает, что проектов для сотрудничества с точки зрения кооперации довольно много. В Беларуси есть целый ряд проектов по выращиванию и переработке продукции агропромышленного комплекса, они являются приоритетными.
Ранее премьер-министры двух стран при встрече осенью 2023 года заявляли, что в Казахстане есть огромный потенциал для проектов по производству сельхозтехники, а сотрудничество в АПК даст большой эффект экономикам обеих стран.
Ранее в правительстве РК утвердили основные условия сделки с Катаром о реализации совместных газовых проектов, в том числе строительстве двух газоперерабатывающих заводов.
04.05.2024, 18:35 239001
В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акционеры "Казахтелекома" приняли решение о продаже 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.
АО "Казахтелеком" выйдет из состава участников ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" путем реализации 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", принадлежащих АО "Казахтелеком", в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся на 100 процентов в собственности PIH)", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2024 года МНЭ разместило на сайте "Открытые НПА" проект постановления правительства, которым вносятся поправки в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". Постановление предусматривало передачу в конкурентную среду ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) "Казахтелекомом" до конца 2024 года.
04.05.2024, 16:37 244646
Транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год
Также Казахстан намерен закупать российский газ для нужд населения
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Объем транзита российского газа в Китай через территорию Казахстана планируется на уровне около 35 млрд кубометров в год.
В планах у страны также закупка российского газа, заявил в интервью ТАСС казахстанский посол в России Даурен Абаев.
Мы хотим максимально извлечь выгоду из своего транзитного потенциала. Дорожная карта подписана. Речь идет о 35 млрд кубометров газа (в год. - Прим. источника), которые будут поставляться в Китай. Это позволит газифицировать восточные и северо-восточные регионы Казахстана", - сообщил Абаев.
По его словам, Казахстан намерен заниматься не только транзитом, но и закупать газ для нужд населения.
Сейчас как раз идет переговорный процесс о цене, но в целом дорожная карта подписана, желание есть, понимание есть, остались кое-какие детали", - уточнил посол.
Он подчеркнул, что и экономика, и население Казахстана растут.
Я думаю, что газ, безусловно, будет необходим", - заключил Абаев.
Ранее в правительстве РК утвердили условия сделки с Катаром о строительстве нескольких газовых объектов. В их числе: 2 газоперерабатывающих завода, новая компрессорная станция КС-14, магистральный газопровод Костанай - Актобе, а также вторая нитка газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент.
04.05.2024, 09:40 261216
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Министерства энергетики от 2 мая "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" вводится ограничение на вывоз сжиженного газа с 14 мая.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Запрет вводится за исключением:
1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс);
2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
03.05.2024, 14:09 285326
Строительство газоперерабатывающих заводов в РК: условия сделки с Катаром утвердили в правительстве
Казахстан и Катар намерены построить 2 газоперерабатывающих завода, новую компрессорную станцию КС-14, магистральный газопровод Костанай - Актобе, а также вторую нитку газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Условия сделки с Катаром о реализации совместных газовых проектов утвердили сегодня на заседании правительства.
В заседании энергетического совета приняли участие руководители Минэнерго, ФНБ "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", QazaqGaz, "Самрук-Энерго", KEGOC.
Участники обсуждали договоренности, достигнутые во время встречи президента Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в феврале текущего года.
С катарским UCC Holding будет осуществляться строительство двух газоперерабатывающих заводов мощностью 1 млрд кубометров и 2,5 млрд кубометров в год, новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода КС-14 - Костанай - Актобе, а также второй нитки МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент.
Участники заседания утвердили основные условия сделки.
QazaqGaz и UCC Holding в целом пришли к консенсусу по всем четырем важнейшим проектам. В ближайшее время начнется их совместная реализация", - отметили в правительстве.
Там напомнили, что строительство ГПЗ нацелено на рациональное использование сырого газа посредством наращивания перерабатывающих мощностей.
Строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент обеспечит энергетическую безопасность Казахстана, благодаря газоснабжению южных, центральных и северных регионов, а также сохранению объемов экспорта.
Ввод новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе - Костанай позволит обеспечить газом население Костанайской области и промышленные предприятия региона.
Договоренности между президентом Казахстана и эмиром Катара позволяют совместно реализовать ряд мегапроектов, имеющих ключевое значение для экономики нашей страны. Мы последовательно движемся в сторону создания в Казахстане мощной современной газовой промышленности. Никаких проволочек в реализации проектов быть не должно. Все вопросы на моем персональном контроле", - подчеркнул на заседании премьер-министр Олжас Бектенов.
Для справки
По данным Министерства энергетики и QazaqGaz, в 2024 году в Казахстане ожидается рост добычи газа до 60,456 млрд м3. Более 85% добычи обеспечивают проекты Тенгиз (27%), Карачаганак (38%) и Кашаган (20%). Темпы развития газовой отрасли подтверждаются тем, что в последние годы добыча газа в стране устойчиво растет.
Производство товарного газа в 2024 году планируется в объеме 28,054 млрд м3. Согласно прогнозному балансу текущее внутреннее потребление в 2024 году составляет 20,9 млрд м3.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?