18.10.2023, 15:54 51166
Что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, рассказали в МНЭ
Воспользоваться накоплениями можно только на цели улучшения жилищных условий или обучения
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил журналистам на вопрос, что будет с накоплениями в Нацфонде в случае смерти ребенка, на чье имя идут накопления.
Министр рассказал, что согласно принятому решению в случае смерти ребенка до наступления 18 лет средства, накопленные на его счету в Нацфонде, будут возращены опекунам либо распределены между другими детьми из этой семьи.
Также министр напомнил, что изъять деньги из фонда ребенок может только с наступлением совершеннолетия и использовать их можно только на обучение или улучшение жилищных условий.
Сегодня депутаты мажилиса приняли поправки сената в закон о выплатах детям из Нацфонда.
Закон разработан для реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд – детям». В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
Напомним, 20 сентября этого года мажилис направил закон на рассмотрение в сенат, однако он был возвращен 13 октября. Комитет по финансам и бюджету, рассмотрев представленные сенатом поправки, отметил, что они не меняют концептуальных положений закона, так как носят редакционно-уточняющий и юридический характер.
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19.10.2023, 11:25 1
Развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут договорились Казахстан и Китай
Фото: primeminister.kz
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК одобрило постановление от 14 октября 2023 года № 911 "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута".
Согласно документу, соглашения являются совместное обеспечение роста конкурентоспособности ТМТМ, в том числе строительства транспортной инфраструктуры, внедрение передовых технологий по перевозке грузов, развитие комбинированной перевозки, используя различные виды транспорта.
Подчеркивается, что с целью дальнейшего развития ТМТМ стороны обеспечивают координацию действий и принимают необходимые меры по следующим направлениям:
- обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния и достаточной пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры на территории государств сторон;
- укрепление сотрудничества между ведомствами в регулирующих сферах транспорта и предприятиями, совместное формирование развивающей среды для поддержки стабильного и эффективного функционирования ТМТМ;
- осуществление целенаправленных, практических и эффективных противоэпидемических мероприятий на маршруте в обе стороны;
- внедрение механизма предварительного оповещения сторон для недопущения простоя грузовых транспортных средств международной перевозки на территориях государств сторон;
- изучение оптимальных вариантов организации перевозок и осваивание обеими сторонами источников транзитных грузов для облегчения прохождения поездов или транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки в пределах своих собственных территорий;
- привлечение транзитных и внешнеторговых грузов из Китая в Европу по ТМТМ и в обратном направлении;
- содействие финансированию проектов портовой инфраструктуры вдоль ТМТМ;
- содействие снижению административных барьеров, связанных с переработкой мультимодальных грузов в портах и на стыковых станциях;
- оптимизация логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок, повышение качества оказываемых услуг;
- участие в прогнозировании годовых потенциальных грузооборотов ТМТМ.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее Казахстан и Китай подписали ряд документов.
19.10.2023, 09:38 4566
КТЖ заключил ряд международных соглашений в Китае
Контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров
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Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай делегация АО "НК "Казакстан темір жолы" приняла участие в ряде мероприятий, в том числе в третьем международном форуме "Один пояс, один путь". По итогам мероприятий подписан ряд соглашений.
Проведены встречи с руководителями Китайских железных дорог, CRRC, Huawei, ООО "ГК Порт Ляньюньган" и другими партнерами. Подписан ряд документов, в числе которых: рамочное соглашение о приобретении локомотивов с крупнейшей китайской корпорацией CRRC и соглашение о сотрудничестве с ООО "ГК Порт Ляньюньган", - проинформировали в пресс-службе компании.
Во время встреч подчеркнута стратегическая роль Казахстана, ставшего ключевым звеном в инициативе "Один пояс, Один путь", 10-летие которой отмечается в этом году.
Напомним, за это десятилетие контейнерный грузооборот между Казахстаном и Китаем превысил 6,5 млн контейнеров, при этом объемы в направлении Китай - Европа - Китай выросли более, чем в 100 раз (с 7,6 тыс. в 2013 году до 790 тыс. контейнеров в 2022 году).
Как сообщалось ранее, Казахстан предложил Китаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов.
18.10.2023, 20:58 34566
В Минфине рассказали, кому разрешат не отчитываться о доходах
Казахстанцы, чей доход состоит из зарплаты, пенсии и соцвыплат, освобождаются от сдачи всеобщего декларирования
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 октября, мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс. Поправками в кодекс устанавливается единый срок предоставления отчета - до 15 сентября. Сейчас физлица должны сдавать декларацию на бумажном носителе до 15 июля, а в электронном - до 15 сентября.
В ходе заседания нижней палаты парламента вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что казахстанцы, чей доход состоит из зарплаты, пенсии и соцвыплат, освобождаются от сдачи всеобщего декларирования.
У 99% населения доходы состоят из зарплаты, и это видно госорганам в информсистемах. Такая категория граждан может не сдавать декларацию о доходах. Но для сохранения концепции, чтобы запустить процесс всеобщего декларирования, надо будет указывать другие активы. Если доход будет состоять только из зарплаты, то нет необходимости указывать это, а если есть другие источники дохода, то такая необходимость есть", - сказал Ержан Биржанов.
Новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
18.10.2023, 20:11 36766
Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством промышленности и строительства РК планируется продление действующего запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона.
Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на:
- уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701);
- лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
Целесообразность установления запрета на вывоз угля автомобильным транспортом была рассмотрена и поддержана за заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 20 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработал проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля и лигнита".
За январь-июль текущего года в РК добыли 65 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2,1% меньше, чем годом ране.
18.10.2023, 19:00 40836
Некоторые казахстанцы имеют по 90 кредитов - депутат Ирина Смирнова
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 октября, мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс. Отмечается, что среди направлений важное место занимает снижение числа закредитованных казахстанцев.
У нас 7 млн человек закредитованы, из них, по-моему, 1,5 млн имеют просрочку больше 90 дней. А некоторые имеют по 90 кредитов", - заявила в кулуарах депутат Ирина Смирнова.
Новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
В августе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов. В рамках мер по ограничению роста беззалогового потребительского кредитования и снижению рисков закредитованности населения для микрофинансовых организаций с 200% до 500% повышены показатели риск-взвешивания краткосрочных беззалоговых потребительских микрокредитов.
18.10.2023, 17:24 46796
"Самрук-Энерго" и Power China намерены нарастить мощность ветроэлектростанции в Шелекском коридоре
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае подписано соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd, которое предполагает наращивание мощности построенной в прошлом году ветроэлектростанции в Шелекском коридоре Алматинской области до 810 мегаватт, сообщает пресс-служба компании.
В ходе официально визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов. В числе подписанных документов - оглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что новый документ, подписанный в КНР, предполагает в рамках практической реализации проекта проведение широкого спектра работ, включая ветровой мониторинг и разработку необходимой проектной документации.
Напомним, проект "Строительство ветряной электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 мегаватт с перспективой ее расширения" был реализован в 2022 году казахстанским электроэнергетическим холдингом АО "Самрук-Энерго" в партнерстве с китайской корпорацией Power China.
Проект стал успешным примером международного сотрудничества казахстанских и китайских компаний в области энергетики.
18.10.2023, 14:54 54171
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT
Фото: Depositphotos
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Пекин. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле.
Главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%. При этом "американец" с декабря прошлого года стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года.
На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах сократился на 1 процентный пункт - до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%), сообщает РИА Новости.
Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта.
Доля доллара за месяц снизилась на 1,45 процентного пункта, до 46,58%, а евро за месяц, напротив, укрепил позиции: его доля увеличилась на 0,38 процентного пункта, до 23,6%.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это система передачи финансовых сообщений, в Китае - система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии", - информирует издание.
18.10.2023, 14:04 54671
Почему, несмотря на заявления о сокращении инфляции, цены продолжают расти, ответил Куантыров
Постковидная ситуация и геополитические конфликты отрицательно заказываются на экономическом росте
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, почему на фоне заявлении о росте ВВП и сокращении инфляции казахстанцы продолжают жаловаться на рост цен.
У министра спросили, почему, несмотря на отчеты правительства о росте экономики и снижении инфляции в Казахстане, цены продолжают расти. Куантыров отметил, что растущая инфляция - это мировая проблема, она касается не только Казахстана.
При этом он подчеркнул, что принятые правительством меры позволили удержать инфляцию, иначе "она была бы гораздо выше". Он уточнил, что были приняты меры по имортозамещению, налоговому стимулированию, запрету на импорт ряда товаров и другие.
Куантыров обратил внимание, что рост экономики Казахстана подтверждают международные рейтинговые агентства.
У нас есть ожидания, что ситуация будет в целом улучшаться… Вы сами видите, что постковидная ситуация, война, которая началась на нашем континенте в прошлом году, эти геополитические конфликты, они отрицательно заказываются на экономическом росте, в том числе казахстанском", - добавил глава МНЭ.
Ранее сообщалось, что темпы роста экономики замедлились в Казахстане.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?