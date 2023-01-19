18.01.2023, 11:24 13641
Столичных монополистов проверяют по фактам завышенных счетов за комуслуги
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Астане направил в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности на предмет соблюдения требований законодательства в сфере естественных монополий, сообщает пресс-службе КРЕМ.
Как известно, в социальных сетях и ряде СМИ потребители негодуют полученными в текущем месяце квитанциями за декабрь прошлого года с завышенными счетами за тепло и электричество. При этом тарифы базовых субъектов-монополистов не повышались и на сегодняшний день остаются на уровне ранее утвержденных. В связи с чем каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" за пояснениями по произведенным некорректным начислениям за электроэнергию и тепло, а также за произведением перерасчета", - рассказали в ведомстве.
В случае несогласия уже с действиями монополистов каждый потребитель вправе обратиться в ДКРЕМ по Астане. При выявлении нарушений в действиях монополистов ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции.
В комитете напомнили, что аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию. В результате ДКРЕМ по Астане открыл проверку в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и предписал монополисту произвести перерасчет потребителям, которые обратились с жалобами на завышенные счета. Однако процесс возврата денежных средств продлился из-за несогласия монополиста с решением ДКРЕМ, что привело к судебным процессам.
Суд первой инстанции и судебная коллегия по административным делам столицы приняли решение в пользу ДКРЕМ, в результате чего в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" все-таки составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 167 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму более 12 млн тенге и возврате некорректно начисленных сумм. Однако на сегодня ТОО "Астанаэнергосбыт" вышеуказанные судебные акты обжалует в Верховном суде Республики Казахстан", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в декабре 2022 года ДКРЕМ провел внеплановую проверку в отношении АО "Астана-РЭК" по факту двойной передачи показаний приборов учета электроэнергии в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт", по результатам которой составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и направлен для рассмотрения в суд города Астаны.
Напомним, тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане.
новости по теме
19.01.2023, 10:55 1176
Казахстан подписал с "Газпромом" дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли
Документ определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась рабочая встреча первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.
На встрече Роман Скляр и Алексей Миллер подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, которая определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.
Стороны также обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области природного газа.
19.01.2023, 09:57 1601
Рекордный рост цен на продукты: сколько денег оставили казахстанцы на базарах и в магазинах в 2022 году
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем розничной торговли за 2022 год достиг 15,8 трлн тенге - на 18% больше в денежном выражении по сравнению с январем-декабрем 2021 года. Доля розничной торговли от общего объема внутренней торговли за год сократилась с 31,7% в 2021 году до 31,1% в 2022 году.
Почти треть всего объема розничной торговли за январь-декабрь 2022 года пришлась на Алматы: 5,1 трлн тенге (реальный рост - на 5,2%). Следом идут Астана (почти 2 трлн тенге, плюс 10,1%) и Карагандинская область (1,3 трлн тенге, плюс 3,7% в реальном выражении), сообщает finprom.kz.
Почти две трети объема розничной торговли за 2022 год пришлись на непродовольственные товары: 10,1 трлн тенге - сразу на 21% больше по сравнению с 2021 годом в деньгах и на 6,6% больше в физическом объеме. В сфере продовольственных товаров показатели в деньгах выросли на 12,8%, до 5,6 трлн тенге, однако в реальном выражении отмечен спад на 5,4%.
Доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли в среднем по РК варьируется за последние 5 лет в пределах 61,7-66,6%.
Непосредственно за январь-декабрь 2022 года в региональном разрезе доля непродовольственных товаров варьировалась от 51,3% в Акмолинской до 78,7% в Абайской области. Существенная доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли наблюдалась также в Алматинской области (77,2%) и Шымкенте (71%).
В разрезе форм собственности значительный объем розничной торговли пришелся на частные предприятия: 13,7 трлн тенге - на 15,8% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем-декабрем 2021 года. На иностранные предприятия пришлось 2,1 трлн тенге, при этом был отмечен рост сразу на 34,8%. В разрезе размерности предприятий наибольший объем розничной торговли пришелся на малые компании: 10,1 трлн тенге, рост за год - на 13%. Следом идут крупные (3,9 трлн тенге, плюс 29,6%) и средние (1,8 трлн тенге, плюс 24,3%) предприятия", - рассказали аналитики.
По итогам января-декабря 2022 года розничные цены на непродовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 13,5%, что является самым высоким показателем с 2017 года.
По итогам декабря 2022 года цены на продовольственные товары выросли на 1,6% за месяц и на 25,3% за год. В месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен на продовольствие жители Жамбылской (плюс 2,5%), Костанайской (плюс 2,5%) и Туркестанской (плюс 2,4%) областей. Наименьшее месячное удорожание было зарегистрировано в Шымкенте (плюс 0,7%). В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской области: плюс 31,6%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Жамбылская области: плюс 27,5% и плюс 26% соответственно. В 10 из 20 регионов РК рост цен на продовольственные товары в годовой динамике оказался выше, чем в среднем по стране, информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5% за месяц и на 21% за год. В том числе в годовой динамике свежие овощи выросли в цене на 19,2%, свежие фрукты - на 20,2%.
Уточняется, что среди фруктов заметно подорожали курага (на 64,9%, до 3,8 тыс. тенге за килограмм), бананы (на 46,2%, до 878 тенге за килограмм), апельсины (на 30,8%, до 1 тыс. тенге за килограмм), яблоки (на 13%, до 537 тенге за килограмм), лимоны (на 7,4%, до 1,2 тыс. тенге за килограмм). Среди овощей резко выросли в цене огурцы (на 47,9%, до 931 тенге за килограмм), репчатый лук (на 40,6%, до 124 тенге), помидоры (на 22,2%, до 764 тенге), картофель (на 11,9%, до 155 тенге,) свекла (на 1,5%, до 235 тенге). Морковь, напротив, подешевела на 0,8%, до 145 тенге за килограмм, а белокочанная капуста - на 15,2%, до 102 тенге.
Молочная продукция подорожала на 31,3% за год. В секторе отмечен рост цен на консервированное (плюс 43,3%) и питьевое (плюс 31,9%) молоко, а также на кисломолочные продукты (плюс 32,5%).
Стоимость пастеризованного молока 2,5% жирности составила 339 тенге за литр, 3,2-4% жирности - 425 тенге, кефира 2,5% жирности - 373 тенге, сметаны - 1,7 тысячи тенге за килограмм, творога - 1,9 тысячи тенге за килограмм, твердого сыра - 4,5 тысячи тенге за килограмм.
Мясо и мясопродукты подорожали на 16,6% по сравнению с декабрем 2021 года. Непосредственно мясо и птица в декабре 2022-го стоили уже на 15,4% больше, чем годом ранее. Стоимость изделий из мяса выросла на 15,9%, колбасы подорожали на 22,2%.
Конина в розничных точках продаж стоила 3 тысячи тенге за килограмм, баранина - 2,7 тысячи тенге, говядина - 2,4 тысячи тенге, свинина - 2,1 тысячи тенге, куры - 1,4 тысячи тенге, окорочка - 1,2 тысячи тенге, говяжья печень - 1,3 тысячи тенге, вареная колбаса - 2,6 тысячи тенге, полукопченая колбаса - 3,2 тысячи тенге за килограмм.
Яйца первой категории выросли в цене на 22,9% за год, до 481 тенге за десяток.
В секторе хлебобулочных изделий и круп был отмечен рост цен на 33,6% за год. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 25,2% за год, до 424 тенге за килограмм, пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 27,9%, до 351 тенге, пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 14,6%, до 198 тенге. Килограмм пшеничной муки высшего сорта продавали за 374 тенге, первого сорта - за 244 тенге.
Годовой рост цен на макаронные изделия составил 42%. Вермишель подорожала на 43,3%, до 568 тенге за килограмм, лапша - на 40,7%, до 1,1 тысячи тенге, рожки - на 40,4%, до 556 тенге.
В разделе круп заметно выросли цены на перловую (на 42,3%, до 372 тенге за килограмм), овсяную (на 38,2%, до 615 тенге), гречневую (на 37%, до 719 тенге) и манную (на 36,7%, до 455 тенге) крупы, а также на рис (на 36,5%, до 502 тенге) и пшено (на 25%, до 477 тенге).
Напомним, главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими, заявил депутат мажилиса Айкын Конуров.
18.01.2023, 10:31 15041
Генпрокуратура прекратила в отношении предпринимателей 360 уголовных дел
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с мая 2022 года прокурорами проведена ревизия всех досудебных расследований, начатых в отношении предпринимателей. За этот период прекращено более 360 уголовных дел в сфере экономики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
2 сентября 2022 года генеральным прокурором органам уголовного преследования направлено специальное указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов бизнеса.
Также принята новая "Инструкция по организации надзора за законностью уголовного преследования", согласно которой прокуроры обязаны в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому делу в отношении субъектов бизнеса и при выявлении нарушений незамедлительно прекращать уголовное преследование. В тех случаях когда дело признано возбужденным законно, прокурор в дальнейшем каждые 15 дней проверяет законность и характер проведения следствия, обеспечивая его полноту и объективность.
Новые требования дали заметный положительный эффект. Если ранее ежемесячно по стране возбуждалось порядка 150 дел в отношении предпринимателей, то сейчас их количество снизилось в 2,5 раза" - отметили в ведомстве.
Другим направлением надзорной работы прокуратуры является эффективное решение проблем бизнеса.
Так, в 2022 году при содействии прокуроров разрешено 55 чувствительных для субъектов бизнеса вопросов. В их числе обеспечение крестьянских хозяйств водой, выплата задолженности и субсидий, отмена ограничений на получение займов на социально значимые продукты, пресечение практики посещения проверяющими коммерческих объектов.
Повсеместно продолжают работать мобильные группы органов прокуратуры по защите бизнеса - с выездом, круглосуточно 24/7. В прошлом году ими отработано свыше 3 тысяч сигналов предпринимателей, каждый 4-й (759) нашел свое подтверждение. В Алматинской области внедрен специальный "Бот мобильной группы по защите прав бизнеса". Он позволяет с помощью только одного QR-кода направить сигнал в прокуратуру", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что благодаря эффективному использованию IT-ресурсов и внесению актов надзора свыше 7,1 тысячи предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на сумму 1,3 млрд тенге, пресечено и отменено свыше 9 тысяч незаконных проверок и иных форм контроля.
В целом в 2022 году по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 1330 актов надзора, отменено 1230 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 1240 лиц.
При любом нарушении прав предпринимателей просим незамедлительно обращаться напрямую по номерам 115 (сall-центр), (7172) 30-17-93 или +7 702 629 75 61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах территориальных органов прокуратуры", - добавили в Генпрокуратуре.
18.01.2023, 08:41 16596
Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца.
Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него", - пояснили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Отмечается, что ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики.
Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане, где большой объем продукции был испорчен. Таким образом, основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт", - уточнили в ведомстве.
Между тем, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше, в среднем 315 тысяч тонн.
Согласно данным акиматов, на сегодняшний день подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тысячи тонн, или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая. Этих объемов достаточно до новых урожаев, поэтому введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана.
Нужно отметить, что в республике оптовые цены на лук пока держатся в коридоре 150-170 тенге за килограмм, а в соседних России и Узбекистане цена установилась в районе 240 тенге. Кроме того, по данным Qaztrade, Узбекистан и Таджикистан уже приняли ограничение на экспорт лука в своих странах.
Правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять все ограничения при улучшении рыночной конъюнктуры в ближайшей перспективе. Для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров на сегодняшний день реализуются различные механизмы закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК в стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети и т.д.", - добавили в Минсельхозе.
17.01.2023, 20:39 21461
QazaqGaz будет разрабатывать новые газовые месторождения совместно с компаниями из ОАЭ
Ожидается, что подписанные документы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса в Казахстане
Рассказать друзьям
Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов подписал ряд соглашений в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба компании.
Санжар Жаркешов подписал меморандумы о сотрудничестве с главным исполнительным директором DragonOil Али аль-Джарваном и главным исполнительным директором Petromal Sole Proprietorship L.L.C Эйасом Аломузом.
Соглашение с Dragon Oil позволит реализовывать совместные проекты в сфере разработки новых газовых месторождений и геологического изучения недр в Казахстане.
В свою очередь соглашение с Petromal направлено на сотрудничество в сфере совместной разработки новых газовых месторождений, геологического изучения недр в Казахстане, а также строительства газоперерабатывающих заводов.
Ожидается, что подписанные документы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса в Казахстане. Помимо этого, соглашения станут основой для развития тесных коммерческих связей, увеличения объема двусторонних инвестиций и технологического обмена между Казахстаном и ОАЭ.
17.01.2023, 17:09 23956
Правительство утвердило десятилетний план развития "КазАвтоЖола"
Долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 100%
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - План развития АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" на 2023-2032 годы утвержден правительством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
В последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети. В их числе - внедрение международных стандартов FIDIC во всех дорожных проектах, совершенствование процесса согласования технической документации, повышение ответственности проектных и подрядных организаций, интеграция автоматизированных систем контроля в единую IT-систему, закуп необходимой дорожно-эксплуатационной техники и оборудования и другие меры", - говорится в информации.
В результате долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 100%. Также правительство намерено провести соответствующую работу в регионах для улучшения состояния местных дорог.
Также в плане развития предусмотрены:
- развитие системы станций зарядки электромобилей для снижения выбросов и стимулирования экологически нейтрального транспорта;
- ввод новых платных участков, отвечающих лучшим международным стандартам и обеспечивающих высокий скоростной режим. Приоритет при этом будет отдаваться наиболее востребованным маршрутам, что, в частности, позволит расширить транзитные возможности Казахстана по перевозке грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу;
- развитие придорожной инфраструктуры и сервиса. В этом направлении будут приняты меры по улучшению условий для ведения бизнеса, привлечению инвесторов, внедрению международных стандартов при оказании услуг и строительстве новых объектов (площадок для отдыха, благоустроенных санитарно-гигиенических узлов модульного типа и т.д.);
- устройство площадок для караванинга и TIR-паркингов, а также работа по вопросам инклюзивности, удовлетворения нужд лиц с особыми потребностями, охраны материнства и детства;
- дальнейшая работа по объединению АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор", в результате чего будет создана единая автодорожная компания по управлению автомобильными дорогами республиканского значения.
В настоящее время сеть автодорог общего пользования в РК составляет 96 тысяч километров. Из них республиканская сеть - 24,9 тысячи км, местная сеть - 71 тысяча км. Доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии составляет 90% (22,5 тысячи км). Из общей протяженности автодорог республиканского значения 12 786 км (52%) - в хорошем состоянии, 9564 км (38%) - в удовлетворительном состоянии и 2584 км (10%) - в неудовлетворительном состоянии.
17.01.2023, 11:17 27866
В 2023 году государство планирует изъять 5 млн га неиспользуемых сельхозземель
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Из 17 областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15 областей, особенно Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Атырауская, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
Очевидно, что при острой нехватке пастбищ населению вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны должны быть на первом месте. В связи с чем за прошедший год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, после принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 млн га", - проинформировал глава МСХ.
В настоящее время министерство приступило к исполнению поручения главы государства по принятию мер в отношении дополнительных 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года.
Так, на основе данных космомониторинга по итогам 2022 года министерством сформирован и утвержден в разрезе районов план по возврату 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель на 2023 год", - уточнил министр.
В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что изъятые земли необходимо передать либо в общественное пользование, либо кооперативам личных подсобных хозяйств. Существующая законодательная база это позволяет.
В то же время следует понимать, что рост поголовья личного скота ограничен пастбищными ресурсами вокруг населенных пунктов. В этой связи необходимо создание условий для снижения нагрузки на общие пастбища. Надо развивать отгонное скотоводство. В случае необходимости предоставлять участки из земель запаса. На отдаленных территориях нужно решать вопросы по обеспечению их водой с использованием возможностей местных бюджетов. В районах с ограниченным земельным фондом акиматам необходимо проработать вопросы объединения личных хозяйств в кооперативы с организацией стойлового содержания скота", - сказал премьер.
В целом, по его словам, акимам регионов необходимо держать на особом контроле вопрос обеспечения пастбищами, в том числе распределение возвращенных земель.
В заключение Смаилов отметил необходимость активизации работы по внедрению платформы мониторинга рационального использования земель JerInSpectr. Акимам регионов он поручил усилить контроль за процессами землепользования и обеспечить своевременное исполнение плана по возврату земель в разрезе областей и районов.
Напомним, в Казахстане заработала интерактивная карта возвращенных сельхозземель.
17.01.2023, 10:55 28061
Два региона отстают в освоении средств, выделенных на развитие сел
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие годы в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано 3,6 тысячи проектов на сумму 326 млрд тенге из всех источников финансирования, сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По словам главы кабмина, хорошая динамика по освоению выделенных средств и сдаче в эксплуатацию проектов отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.
В то же время некоторые регионы допустили низкое освоение средств и не реализовали запланированное количество проектов. Это Улытауская и Западно-Казахстанская области.
Акимам данных регионов необходимо обратить особое внимание на реализацию проекта "Ауыл - Ел бесігі". При этом важно не допустить отставания по срокам реализации", - подчеркнул Смаилов.
В целом к 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров системы региональных стандартов, заверил премьер.
В них входят обязательное наличие качественных дорог, объектов культуры, спорта и здравоохранения, школ со всем необходимым оборудованием, в целом развитие инфраструктуры. Наша главная цель заключается в улучшении качества жизни на селе", - отметил он.
В этом году в целом запланировано 1,5 тысячи проектов на 143 млрд тенге.
В этой связи для эффективной реализации проекта премьер сделал ряд поручений:
- Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию инфраструктурных проектов "Ауыл - Ел бесігі";
- Министерству национальной экономики при разработке концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы учесть новые подходы по актуализации критериев определения сел с потенциалом развития, а также совершенствованию системы региональных стандартов;
- в связи с актуализацией перечня сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития министерствам финансов и национальной экономики, акиматам областей проработать вопрос финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" при уточнении республиканского бюджета.
Дополнено 17.01.2023, 13.50
Доля сельского населения за 15 лет снизилась с 47 до 40%. Это объясняется естественный процессом урбанзации, заявил в кулуарах правительства министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров.
При этом в номинальном выражении количество человек, проживающих в сельских населенных пунктах, фактически не изменилось. То есть увеличилась доля городского населения за счет увеличения населения в целом", - пояснил министр национальной экономики.
Как сообщалось ранее, новая концепция развития сельских территорий позволит раскрыть их экономический потенциал.
Читаемое
19.01.2023, 09:05После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог 19.01.2023, 09:296951Минздрав Казахстана сообщил о восстановлении доступа к сайту ВОЗ 19.01.2023, 09:406296Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления 19.01.2023, 09:424131На ТЭЦ Риддера произошел пожар 19.01.2023, 08:272951Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023 16.01.2023, 11:55219891Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53215141В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26206986Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 17.01.2023, 14:56176251В Павлодарской области полицейского уволили после жалобы сельчан 15.01.2023, 15:02148596В Шымкенте горел цех по переработке макулатуры 01.01.2023, 00:40227271Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55219891Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53215141В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26206986Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 20.12.2022, 16:55201921Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?