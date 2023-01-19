Столичных монополистов проверяют по фактам завышенных счетов за комуслуги

Почти две трети объема розничной торговли за 2022 год пришлись на непродовольственные товары

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем розничной торговли за 2022 год достиг 15,8 трлн тенге - на 18% больше в денежном выражении по сравнению с январем-декабрем 2021 года. Доля розничной торговли от общего объема внутренней торговли за год сократилась с 31,7% в 2021 году до 31,1% в 2022 году.





Почти треть всего объема розничной торговли за январь-декабрь 2022 года пришлась на Алматы: 5,1 трлн тенге (реальный рост - на 5,2%). Следом идут Астана (почти 2 трлн тенге, плюс 10,1%) и Карагандинская область (1,3 трлн тенге, плюс 3,7% в реальном выражении), сообщает finprom.kz





Почти две трети объема розничной торговли за 2022 год пришлись на непродовольственные товары: 10,1 трлн тенге - сразу на 21% больше по сравнению с 2021 годом в деньгах и на 6,6% больше в физическом объеме. В сфере продовольственных товаров показатели в деньгах выросли на 12,8%, до 5,6 трлн тенге, однако в реальном выражении отмечен спад на 5,4%.





Доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли в среднем по РК варьируется за последние 5 лет в пределах 61,7-66,6%.





Непосредственно за январь-декабрь 2022 года в региональном разрезе доля непродовольственных товаров варьировалась от 51,3% в Акмолинской до 78,7% в Абайской области. Существенная доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли наблюдалась также в Алматинской области (77,2%) и Шымкенте (71%).





Finprom.kz





В разрезе форм собственности значительный объем розничной торговли пришелся на частные предприятия: 13,7 трлн тенге - на 15,8% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем-декабрем 2021 года. На иностранные предприятия пришлось 2,1 трлн тенге, при этом был отмечен рост сразу на 34,8%. В разрезе размерности предприятий наибольший объем розничной торговли пришелся на малые компании: 10,1 трлн тенге, рост за год - на 13%. Следом идут крупные (3,9 трлн тенге, плюс 29,6%) и средние (1,8 трлн тенге, плюс 24,3%) предприятия", - рассказали аналитики.





По итогам января-декабря 2022 года розничные цены на непродовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 13,5%, что является самым высоким показателем с 2017 года.





По итогам декабря 2022 года цены на продовольственные товары выросли на 1,6% за месяц и на 25,3% за год. В месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен на продовольствие жители Жамбылской (плюс 2,5%), Костанайской (плюс 2,5%) и Туркестанской (плюс 2,4%) областей. Наименьшее месячное удорожание было зарегистрировано в Шымкенте (плюс 0,7%). В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской области: плюс 31,6%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Жамбылская области: плюс 27,5% и плюс 26% соответственно. В 10 из 20 регионов РК рост цен на продовольственные товары в годовой динамике оказался выше, чем в среднем по стране, информирует energyprom.kz





По данным аналитиков, фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5% за месяц и на 21% за год. В том числе в годовой динамике свежие овощи выросли в цене на 19,2%, свежие фрукты - на 20,2%.









Уточняется, что среди фруктов заметно подорожали курага (на 64,9%, до 3,8 тыс. тенге за килограмм), бананы (на 46,2%, до 878 тенге за килограмм), апельсины (на 30,8%, до 1 тыс. тенге за килограмм), яблоки (на 13%, до 537 тенге за килограмм), лимоны (на 7,4%, до 1,2 тыс. тенге за килограмм). Среди овощей резко выросли в цене огурцы (на 47,9%, до 931 тенге за килограмм), репчатый лук (на 40,6%, до 124 тенге), помидоры (на 22,2%, до 764 тенге), картофель (на 11,9%, до 155 тенге,) свекла (на 1,5%, до 235 тенге). Морковь, напротив, подешевела на 0,8%, до 145 тенге за килограмм, а белокочанная капуста - на 15,2%, до 102 тенге.





Молочная продукция подорожала на 31,3% за год. В секторе отмечен рост цен на консервированное (плюс 43,3%) и питьевое (плюс 31,9%) молоко, а также на кисломолочные продукты (плюс 32,5%).





Стоимость пастеризованного молока 2,5% жирности составила 339 тенге за литр, 3,2-4% жирности - 425 тенге, кефира 2,5% жирности - 373 тенге, сметаны - 1,7 тысячи тенге за килограмм, творога - 1,9 тысячи тенге за килограмм, твердого сыра - 4,5 тысячи тенге за килограмм.





Energyprom.kz





Мясо и мясопродукты подорожали на 16,6% по сравнению с декабрем 2021 года. Непосредственно мясо и птица в декабре 2022-го стоили уже на 15,4% больше, чем годом ранее. Стоимость изделий из мяса выросла на 15,9%, колбасы подорожали на 22,2%.





Конина в розничных точках продаж стоила 3 тысячи тенге за килограмм, баранина - 2,7 тысячи тенге, говядина - 2,4 тысячи тенге, свинина - 2,1 тысячи тенге, куры - 1,4 тысячи тенге, окорочка - 1,2 тысячи тенге, говяжья печень - 1,3 тысячи тенге, вареная колбаса - 2,6 тысячи тенге, полукопченая колбаса - 3,2 тысячи тенге за килограмм.





Яйца первой категории выросли в цене на 22,9% за год, до 481 тенге за десяток.





В секторе хлебобулочных изделий и круп был отмечен рост цен на 33,6% за год. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 25,2% за год, до 424 тенге за килограмм, пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 27,9%, до 351 тенге, пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 14,6%, до 198 тенге. Килограмм пшеничной муки высшего сорта продавали за 374 тенге, первого сорта - за 244 тенге.





Годовой рост цен на макаронные изделия составил 42%. Вермишель подорожала на 43,3%, до 568 тенге за килограмм, лапша - на 40,7%, до 1,1 тысячи тенге, рожки - на 40,4%, до 556 тенге.





В разделе круп заметно выросли цены на перловую (на 42,3%, до 372 тенге за килограмм), овсяную (на 38,2%, до 615 тенге), гречневую (на 37%, до 719 тенге) и манную (на 36,7%, до 455 тенге) крупы, а также на рис (на 36,5%, до 502 тенге) и пшено (на 25%, до 477 тенге).





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