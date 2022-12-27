Тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане Дополнено
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги в связи с модернизацией изношенных сетей.
По его словам, тарифы будут меняться со второго полугодия следующего года, поскольку необходимо модернизировать сети.
Тариф повысится, другого выхода нет. Рассматриваем в первую очередь самые сложные объекты. Они изучаются всесторонне. В связи с этим будет рассмотрен вопрос повышения соответствующих тарифов", - заявил министр.
По его словам, меры позволят снизить износ сетей примерно на 15-20%. При этом размер тарифов будет обсуждаться, чтобы не создавать существенного бремени для потребителей. Сейчас собственник в Экибастузе предложил повысить тариф в 2,5 раза.
Конечно, это невозможно (…) Мы примем во внимание социальные вопросы, обсудим это с обществом", - добавил министр.
По его словам, в первую очередь тарифы повысятся в тех регионах, где износ теплосетей наиболее высокий.
Напомним, ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год. Для их ремонта потребуется около 182 млрд тенге.
По данным комиссии, которая провела ревизию всех ТЭЦ в Казахстане, в "красной" зоне с высокой степенью износа и риском аварий оказались 19 станций, в "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему возвращения энергетических активов в госсобственность. Подавляющее большинство респондентов ответили, что эта мера позволит навести порядок в коммунальных сетях.
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Депутат сената Ольга Булавкина сегодня на заседании сената заявила, что уровень износа канализационных сетей в стране достиг своего максимума. В некоторых регионах он составляет 90%.
Наибольший износ имеют канализационные сети в Карагандинской, Павлодарской областях. А в городах Экибастузе, Риддере, Семее, Кокшетау, Петропавловске износ составляет более 90%. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее через Бухтарминское водохранилище в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющую статус особого государственного значения", - рассказала Булавкина.
В Таразе, по ее словам, очистных сооружений вообще нет.
Городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки с заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами", - посетовала депутат.
По мнению Булавкиной, неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.
Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - отметила сенатор.
Сенатор предлагает:
- в целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов;
- разработать единый системный подход при проектировании с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования для решения вопросов строительства, модернизации и реконструкции ветхих сетей, физический износ которых превысил допустимый уровень;
- разработать собственную энергетическую стратегию, являющуюся обязательным условием реализации схемы финансирования проектов, с целью повышения инвестиционной привлекательности в теплоэнергетический комплекс. Реализация новых рыночных проектных решений позволит строить генерирующие мощности, необходимые для достижения экономической конкурентоспособности, снизить уровень выбросов углерода, а также, что самое важное, предоставлять необходимые услуги потребителям по приемлемым ценам.