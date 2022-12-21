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Комиссия завершила проверку: в "красной" зоне 19 ТЭЦ

20.12.2022, 19:48 11401
Комиссия завершила проверку: в "красной" зоне 19 ТЭЦ
Фото: altaynews.kz
В "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила свою работу, сообщает пресс-служба Акорды.

По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону.

В этой связи правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.

Также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" - 11 ТЭЦ и в "зеленую" - 7 ТЭЦ.

Для стабильного функционирования энергокомплекса правительству и акиматам поручено принять следующие меры.

Оперативного характера:

  • разработать планы первоочередных мер по исправлению ситуации на проблемных ТЭЦ и тепловых сетях;
  • в рамках "рынка мощности" в 2023 году обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в объеме около 90 млрд тенге, требуемых для проведения ремонтной кампании ТЭЦ;
  • обеспечить повышение заработной платы производственному персоналу теплоэнергетических компаний до уровня среднерыночной заработной платы;
  • провести технический аудит тепловых сетей и ревизию электросетевых активов, в том числе на предмет законности их приватизации и целесообразности передачи в коммунальную собственность;
  • обеспечить выделение адресной помощи социально уязвимым слоям населения в виде субсидирования затрат на коммунальные услуги;
  • укрепить штат территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с целью усиления контроля за деятельностью энергопредприятий.

Системного характера:

  • усилить действующую систему энергетического контроля, усовершенствовав оценку управления рисками деятельности энергообъектов, внедрив институт фактического контроля с выходом на объект;
  • наделить Министерство энергетики контрольными функциями в сфере теплоснабжения по магистральным и распределительным тепловым сетям;
  • внедрить институт независимого технического аудита объектов тепло- и энергоснабжения для оценки их объективного состояния;
  • повысить ответственность субъектов энергокомплекса и их первых руководителей за нарушение требований действующего законодательства и нецелевое использование средств, в том числе путем увеличения административных штрафов в Кодексе административных правонарушений;
  • на законодательном уровне обеспечить регламентацию встречных обязательств для субъектов тепло- и энергоснабжения;
  • обеспечить прозрачность процедур и государственный контроль закупок энергопредприятий и субъектов естественных монополий с целью предотвращения нецелевого использования тарифных средств и вывода капитала.

Комиссией в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода средств, а также их неэффективного и нецелевого использования в фискальные и правоохранительные органы переданы материалы для проведения проверок и принятия процессуальных решений.
 

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Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума

20.12.2022, 18:41 12746
Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума
Фото: Акорда
Собеседники обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с участниками Центрально-Азиатского медиафорума бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем, бывшим президентом Монголии Намбарыном Энхбаяром и государственным секретарем Кыргызстана Суюнбеком Касмамбетовым, сообщает пресс-служба Акорды.

Высокие гости поздравили Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента, а также дали положительную оценку реформам и политическим преобразованиям, проводимым главой государства.

Президент поблагодарил гостей за участие в работе Центрально-Азиатского медиафорума и выразил уверенность, что развитие многостороннего сотрудничества между нашими странами укрепит братские и дружественные отношения.

В ходе встречи собеседники отметили общие исторические корни между нашими народами и обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах.
 

Токаев отметил намерение государств расширять торгово-экономическое сотрудничество с ОТГ

20.12.2022, 12:14 20531
Токаев отметил намерение государств расширять торгово-экономическое сотрудничество с ОТГ
Фото: Акорда
Казахстан как один из учредителей организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, сообщает Акорда.

Глава государства поздравил Кубанычбека Омуралиева с назначением на должность генерального секретаря ОТГ.

Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата. Он подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросла. Намерение расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с организацией выражают многие государства мира и международные организации.

Президент отметил, что перед секретариатом организации стоит задача по эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре нынешнего года.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году. Следующий, 10-й юбилейный саммит ОТГ состоится в Казахстане в 2023 году.

Напомним, в состоявшемся 11 ноября саммите Организации тюркских государств приняли участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана. В ходе мероприятия главы государств рассмотрели перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ, а также провели двусторонние встречи.
 

С начала года более 29 тысяч человек вступили в партию AMANAT

20.12.2022, 09:04 24921
Фото: AMANAT
Сегодня более 50 активных казахстанцев получили партийные билеты
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всех региональных филиалах AMANAT прошли торжественные церемонии вступления в партию новых членов. В столице в центральном аппарате более 50 активных казахстанцев, представляющие рабочие специальности, сферы культуры, спорта, здравоохранения, образования, СМИ, МСБ и другие, получили партийные билеты от председателя AMANAT.

В ходе встречи Ерлан Кошанов подчеркнул, что партия AMANAT в новых реалиях сохранила свое политическое лидерство, объединяя более 800 тысяч казахстанцев в своих рядах.

Уверен, что каждый из вступивших сегодня в ряды партии принял это решение не только умом, но и сердцем. Быть членом партии AMANAT - это и доверие, и большая ответственность. У нас общие цели и интересы - сохранение стабильности в стране, укрепление нашей независимости, консолидация нации. Мы должны объединить общественность вокруг реформ главы государства и обеспечить вовлечение в их реализацию широких слоев населения", - сказал Ерлан Кошанов.



Председатель AMANAT также отметил, что в этом году партия провела масштабную модернизацию. Была утверждена новая политическая платформа организации, в которой четко указано, что главным богатством для AMANAT является человек. Реализуется ряд партийных проектов и инициатив, направленных на формирование активной гражданской позиции, обеспечение социальной справедливости, создание равных возможностей для всех граждан, продвижение идеи созидательного труда и др.

Сегодня в ряды партии вступил Сабит Шонтакбаев, который в мае этого года спас 3-летнего ребенка от падения из окна, а также Мухамед Кансеит, который в июле вытащил государственный герб и флаг из горящего здания.

Кроме того, в числе вступивших в AMANAT волонтер Ариана Белобжицкая, солистка театра неслышащих танцоров Sensitive Айнур Саинова, певец Канат Умбетов, металлург Никита Екель, заместитель председателя правления КазГЮУ Айнур Карбозова, продюсер Айсауле Абилда, певица Каракат Абильдина и музыкальный продюсер Кыдырали Болманов, журналисты Дархан Абдуахит, Мейрамгуль Мадали и другие.

Также сегодня в партию вступили хирург Олжас Жаналы, преподаватель Жадыра Шабден, актриса Дарига Бадыкова, общественный деятель Бибигуль Нурашева, глава крестьянского хозяйства Кайрат Коджахметов, актеры Болат Абдилманов и Дулыга Акмолда, директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов, заместитель председателя комиссии "Жер аманаты", юрист Бакытжан Базарбек и другие.

Как отметил Кыдырали Болманов, для строительства Справедливого Казахстана должны объединиться все граждане страны.

У нас единая цель - чтобы наш небесно-голубой стяг всегда был на высоте, чтобы укреплялась наша Независимость. У нас одна Родина, общие ценности и культура. И чтобы развиваться дальше, мы должны использовать весь накопленный нами опыт и усердно работать во благо будущего нашей страны", - сказал он.


Своим мнением также поделилась директор благотворительного учреждения "Ана мен бала" Алия Сатпаева.

Я родом из небольшого села Елтай Алматинской области. Мы с мужем активно занимаемся волонтерством. И первой, кто поддержал нас, была партия AMANAT. Это многое значит для нас, благодаря партии мы оказываем помощь порядка сотне нуждающихся людей каждую неделю", - отметила она.


Стоит отметить, что в этот день во всех региональных филиалах AMANAT партбилеты получили более 1500 человек. Всего же с начала этого года более 29 тысяч казахстанцев вступили в партию.
 

Генпрокуратура РК прокомментировала задержание журналиста Михаила Козачкова

20.12.2022, 08:45 25616
Генпрокуратура РК прокомментировала задержание журналиста Михаила Козачкова
Фото: gov.kz
Начата проверка доводов, изложенных в обращении СМИ по поводу расследования в отношении журналиста
Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Как известно, 18 декабря 2022 года Козачков М.В. задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области. При этом органом досудебного расследования Козачков М.В. подозревается в участии в данной организованной группе (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК РК). В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает Козачков М.В., с санкции следственного судьи проведен обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи", - проинформировали в Генпрокуратуре.


Сообщается, что "с учетом имевшегося резонанса Агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря 2022 года незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий".

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается; надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры. При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова М.В., принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию", - говорится в сообщении.


Результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, журналисты обратились к президенту РК в связи с задержанием Козачкова.

Редакция газеты "Время" сделала заявление в связи с задержанием журналиста.
 

В Казахстане планируют построить 655 медицинских объектов за три года

19.12.2022, 19:21 41751
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Порядка 420 объектов будут построены взамен действующих, которые уже находятся в плачевном и аварийном состоянии
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова были обсуждены вопросы обеспечения сельских населенных пунктов медицинскими объектами, сообщает пресс-служба главы кабмина.

В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в период с 2023 по 2025 годы в регионах страны и отдаленных селах будет построено 655 медицинских объектов первичной медико-санитарной помощи. В их числе 253 медпункта, 160 врачебных амбулаторий, 242 фельдшерско-акушерских пункта. К примеру, в Карагандинской области планируется построить 92 объекта первичной медико-санитарной помощи, 65 объектов в Абайской области, 59 объектов в Жетысуской области, по 38 объектов в Акмолинской и Алматинской областях и т.д.

Жители сел и отдаленных районов вынуждены ездить за медицинской помощью в областные центры и города, преодолевать километровые препятствия. Здесь уже не приходится говорить о своевременном получении медицинской помощи. Нам необходимо обеспечить жителям сел и отдаленных районов равный доступ к получению качественной медицинской помощи, в том числе в течение "золотого часа". В этой связи по поручению главы государства разработан нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения", - сказал Алтай Кульгинов.


Из 655 новых запланированных медицинских объектов 20 объектов будут построены в тех селах, где вообще отсутствуют медицинские объекты. Еще 208 медицинских объектов будут построены в селах и отдаленных районах, где до этого времени не было собственных зданий медобъектов.

Порядка 420 объектов будут построены взамен действующих, которые уже находятся в плачевном и аварийном состоянии.

В результате реализации нацпроекта ожидается дополнительно охватить первичной медико-санитарной помощью порядка 1 млн сельских жителей, повысить своевременность оказания экстренной и специализированной медпомощи.

Акиматам регионов и Министерству здравоохранения РК поручено обеспечить выделение земельных участков, подведение к ним инженерно-коммуникационной инфраструктуры, с 2023 года приступить к строительству объектов.
 

Руководители Halyk Bank отчитались перед президентом

19.12.2022, 18:41 43466
Руководители Halyk Bank отчитались перед президентом
Фото: Акорда
Особое внимание было уделено участию банка в кредитовании реального сектора экономики
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями финансовой группы Halyk Александром Павловым и Умут Шаяхметовой, сообщает пресс-служба Акорды

Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности банка, перспективах развития, а также предложения по поддержке отечественного бизнеса, использованию потенциала группы в расширении экономических и деловых связей Казахстана за рубежом.

Особое внимание было уделено участию банка в кредитовании реального сектора экономики, взаимодействию с государственными органами по разработке и внедрению цифровых услуг, а также реализации социальных проектов.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность группы, а также отметил актуальность и стратегическую значимость поддержки бизнеса и стимулирования финансирования казахстанской экономики.
 

Токаев посетит Узбекистан с государственным визитом

19.12.2022, 18:02 45816
Токаев посетит Узбекистан с государственным визитом
Фото: Depositphotos
Лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан состоится 21-22 декабря, сообщает пресс-служба президента.

В ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере.

Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки.

Также запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Ранее сообщалось, что Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Катара.
 

Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Катара

18.12.2022, 18:50 65406
Президент РК поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Катара. Глава государства поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент пожелал стране, придерживающейся принципов мира и сотрудничества, дальнейшего прогресса и благополучия.

Искренне поздравляю Вас с успешным завершением чемпионата мира по футболу, который совпал с этим праздником. Это состязание, ставшее мировым брендом, вновь подтвердило, что Катар - процветающая страна, которая уверенно идет в будущее. Спортивные болельщики и мировая общественность стали свидетелями новых высоких стандартов проведения чемпионата мира", - говорится в телеграмме.


Президент с удовлетворением отметил, что близкие отношения с Катаром, одним из основных партнеров Казахстана в регионе Залива, из года в год укрепляются, а поле сотрудничества расширяется. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения стран будут развиваться на благо народов Казахстана и Катара.
 

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