Дефолта не ожидается - глава МНЭ прокомментировал обстановку на валютном рынке

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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в Үкімет үйі, комментируя обстановку на валютном рынке страны, заверил, что дефолта не произойдет. Правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке.





Никакого дефолта не ожидается. Ни со стороны правительства, ни со стороны квазигосударственного или банковского секторов (...) Финансовая ситуация в стране в целом стабильна, резервы у государства есть. Что касается импорта, да, есть импортозависимость у нас по непродовольственным товарам. В первую очередь - это стройматериалы, есть импортозависимость от оборудования, техники и так далее. Здесь, в этом направлении работа активно продолжается. Мы активно реализуем проекты в сфере агропромышленного комплекса, в производственной сфере, чтобы снизить импортозависимость по основным видам товаров, по которым и в первую очередь влияет изменение валютного курса", - сказал министр.





Он отметил, что валютные колебания всегда происходили и будут происходить. Вопрос в том, как реагировать и какие меры превентивно принимать, чтобы снизить негативные последствия колебания валютного курса.





Байбазаров подчеркнул, что корректировка курса национальной валюты - явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов, среди которых выделил три основных: глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы; некоторое снижение мировых цен на нефть; ослабление российского рубля. Учитывая, что Россия является крупным торговым партнером Казахстана, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге.





По его словам, правительством совместно с Национальным банком и местными исполнительными органами будет продолжена реализация комплекса мер по сдерживанию инфляции, в том числе за счет насыщения внутреннего рынка товарами, защиты конкуренции, внешнеторгового регулирования и регулирования тарифов. Отмечено, что благодаря таким действиям годовая инфляция в Казахстане 2023-го снизилась с 20,3% до 9,8% в году и по итогам 11 месяцев 2024 года составила 8,4%.





Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары будут задействованы запасы нового урожая, сформированные в значительном объеме к зимнему и весеннему межсезонью. На складах стабилизационных фондов, торговых объектов и у сельхозпроизводителей хранится более 826 тыс. тонн продовольствия по 29 основным видам. Эти запасы регулярно пополняются с учетом сроков хранения и способны обеспечить потребности страны на несколько месяцев.Также с приближением новогодних праздников предпринимаются дополнительные меры для сдерживания возможного роста цен. В регионах организуются регулярные сельскохозяйственные ярмарки. Для дальнейшей стабилизации цен в зимний период и межсезонье планируется начать разбронирование овощей из стабилизационных запасов уже в начале февраля, что позволит обеспечить рынок необходимыми объемами продукции и предотвратить ценовые колебания", - отметил глава МНЭ.





Региональными комиссиями проводится анализ роста цен, выявляются непродуктивные посредники и рассматриваются факты превышения торговой надбавки.



