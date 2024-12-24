Дополнительное оборудование на миллионы тенге навязывал автосалон клиентам в Алматы

Проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На модернизацию инженерных сетей в Республике Казахстан направят 6,8 трлн тенге до 2029 года, - На модернизацию инженерных сетей в Республике Казахстан направят 6,8 трлн тенге до 2029 года, сообщает пресс-служба правительства страны.





Предусмотрены плановые показатели по снижению износа: в теплоснабжении с 53% до 40%, электроснабжении - с 62% до 45%, водоснабжении - с 39% до 34%, водоотведении - с 54% до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств", - проинформировали в пресс-службе.





Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совещании по исполнению поручения главы государства о модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны, актуальные проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы, в которых изношенность сетей свыше 65-70%.





В ходе совещания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость разработанного национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казсодержания в госзакупках.





Отмечается, что в нацпроекте уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых производств, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и др.





Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепла, энергии и водоснабжения - это первоочередная задача правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тысячи рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги", - заявил Олжас Бектенов.





Также руководитель правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественную реализацию. Перед Министерством промышленности и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ. Кроме того, был рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.





По итогам совещания одобрены подходы национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов", - добавили в пресс-службе.





Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил , что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.



