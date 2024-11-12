Крупные автодилеры Казахстана навязывали дополнительные услуги клиентам

Сравнительный анализ показал, что у сторонних поставщиков цены на аналогичные товары ниже на 20-30 процентов.

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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана приняло меры против ряда крупных автодилеров за навязывание клиентам дополнительных платных услуг и оборудования.





АЗРК приняты меры антимонопольного реагирования в отношении компаний, таких как "Моторная компания "Астана моторс", Orbis Auto, Mercur Autos, Toyota Tsusho Kazakhstan, "Автоцентр Актобе", Zhayik Motors, "Евразия Моторс Шымкент" и других, за навязывание дополнительного оборудования, аксессуаров и иных услуг.





В результате вмешательства АЗРК были приняты антимонопольные меры против автодилеров, замеченных в навязывании потребителям дополнительных оборудования и услуг. Эти меры помогли сократить практику принудительных продаж, которые увеличивали общую стоимость автомобилей и ограничивали выбор потребителей", - рассказали в ведомстве.





В АЗРК напомнили, что в 2022 году с введением программы льготного автокредитования на фоне дефицита новых автомобилей многие казахстанцы столкнулись с проблемой навязывания автодилерами дополнительного оборудования и аксессуаров, таких как сигнализация, коврики, дефлекторы и другие. Сравнительный анализ показал, что у сторонних поставщиков цены на аналогичные товары ниже на 20-30 процентов.





В частности, автосалоны требовали от покупателей приобретения этих опций, зачастую предлагая "ускоренную" (срок поставки сокращался с шести до трех месяцев) поставку автомобиля в случае согласия на покупку дополнительного оборудования на сумму до 2 млн тенге.





Данная практика в большинстве случаев приводила к существенному увеличению окончательной стоимости автомобиля.





К примеру, одним из официальных дилеров Toyota в Алматы реализовано более 82% автомобилей с установкой дополнительного оборудования, стоимость которого достигала 3 млн тенге. Наценка на определенные категории превышала 200%. Кроме того, при покупке автомобиля в кредит некоторые дилеры обязывали клиентов страховать жизнь и здоровье, что противоречит нормам Гражданского кодекса (статья 806 ГК РК - обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина ни законодательными актами РК, ни договором)", - рассказали в пресс-службе.





Также распространены случаи навязывания сервисного обслуживания у официального дилера с запретом на замену моторного масла и иных расходных материалов в сторонних сервисных центрах.





Вместе с тем снятие с гарантийного обслуживания при осуществлении регламентных работ в сторонних автосервисах без подтверждения возникновения неисправностей автомобиля в следствие данных работ является недобросовестной предпринимательской практикой.





В целом вышеуказанные действия дилеров препятствуют конкуренции и отрицательно влияют на рынок, поскольку покупатели лишены возможности приобретать такое же дополнительное оборудование или обслуживаться у сторонних поставщиков, включая детейлинг-центры, специализированные магазины или сервисные центры, тем самым снижая их объемы продаж", - заключили в АЗРК.