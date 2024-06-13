Двусторонний товарооборот Казахстана и Южной Кореи достиг $6 млрд  

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем заявил, что объем двустороннего товарооборота между странами достиг $6 млрд, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем заявил, что объем двустороннего товарооборота между странами достиг $6 млрд, сообщает пресс-служба Акорды.





Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь "золотым мостом дружбы", вносит огромный вклад в укрепление контактов между народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень", - заявил глава государства.





В свою очередь Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.





Фото: Акорда





Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии", - сообщил лидер Кореи.









Также Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.





Кроме того в ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Глава государства отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.





Напомним, президент Южной Кореи прибыл в Казахстан с государственным визитом.