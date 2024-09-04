ЕАБР и ЭСКАТО усиливают партнерство: подписан новый Меморандум о взаимопонимании
Подписание документа ознаменовало новый этап сотрудничества организаций, направленного на укрепление региональной экономической интеграции и продвижение устойчивого развития в Евразийском регионе
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) подписали Меморандум о взаимопонимании в ходе Азиатско-Тихоокеанской конференции министров по цифровой доступности и трансформации, проходящей в Астане, сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Меморандум подтверждает стремление обеих сторон развивать сотрудничество в приоритетных областях, таких как макроэкономическая политика и финансирование развития, торговля, инвестиции и инновации, транспорт, водное хозяйство и энергетика, информационно-коммуникационные технологии и снижение риска бедствий. Особое внимание будет уделено совместной подготовке аналитических и иных обзоров в вышеупомянутых областях, подготовке совместных проектов, проведению консультаций и мероприятий", - отметила исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН Армида Салсия Алишахбана.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что банк и ЭСКАТО объединяют общие цели в продвижении социально-экономического развития и решении острых экологических проблем, а также достижении целей устойчивого развития стран - участниц банка.
ЕАБР уделяет особое внимание странам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю. В частности, наша деятельность сосредоточена на улучшении транспортной связности в регионе, модернизации водного и энергетического секторов, включая ирригацию, и создании Евразийской товарораспределительной системы, что также должно способствовать обеспечению продовольственной безопасности в регионе. Мы уверены, что подписание данного меморандума придаст необходимый импульс нашему дальнейшему плодотворному сотрудничеству в этих сферах", - подчеркнул Подгузов.
Меморандум, подписанный между ЕАБР и ЭСКАТО, является логическим продолжением многолетнего сотрудничества организаций, начавшегося с подписания первого соглашения в 2013 году.
ЕАБР и ЭСКАТО проводят совместные исследования по актуальной проблематике региона. В частности, в 2021 году был совместно подготовлен доклад "Устойчивые экономические преобразования для достижения целей устойчивого развития в Северной и Центральной Азии". Подписание документа ознаменовало новый этап сотрудничества организаций, направленного на укрепление региональной экономической интеграции и продвижение устойчивого развития в Евразийском регионе", - рассказали в пресс-службе банка.
Проходящая с 3 по 5 сентября Азиатско-Тихоокеанская конференция министров посвящена вопросам цифровой интеграции и трансформации. В конференции принимают участие руководители правительств и министры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие ключевые заинтересованные стороны. В рамках мероприятия обсуждаются инициативы, направленные на преодоление цифрового разрыва, развитие цифрового сотрудничества и содействие инклюзивной цифровой экономике в регионе.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.