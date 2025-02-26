ЕАБР и Российско-Армянский университет представили совместный страновой обзор
Презентация странового обзора собрала лидеров мнений и экспертов академической сферы
Фото: ЕАБР
Ереван. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и Российско-Армянский университет представили совместный страновой обзор "Развитие государственно-частного партнерства в Республике Армения: ключевые этапы и перспективы", сообщает пресс-служба банка.
Он стал первой ГЧП-аналитикой по стране и дает понимание роли ГЧП в инфраструктурном развитии Армении сейчас и в перспективе, демонстрирует уровень развития ГЧП в стране, детально раскрывает правовые и институциональные рамки ГЧП, инструменты финансирования и управления рисками в проектах ГЧП в Армении", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что презентация странового обзора собрала лидеров мнений и экспертов академической сферы, государственного сектора, инвестиционного и банковского сообщества, которые поддержали содержащиеся в обзоре практические рекомендации по наращиванию рынка ГЧП, в том числе в части создания национального центра ГЧП в Армении, цифровизации управленческих решений в сфере ГЧП, расширения доступных для ГЧП секторов, разработки новой программы развития ГЧП и методологии определения стоимости рисков проекта ГЧП и порядка управления ими.
Страновой обзор будет полезен уполномоченным в сфере ГЧП органам, кредиторам и инвесторам, планирующим запуск проектов ГЧП, будет способствовать продвижению ГЧП в Республике Армения и за ее пределами" - подчеркнула директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.
По ее словам, "для ЕАБР эта работа стала важным шагом в укреплении позиций Банка как центра компетенций в сфере ГЧП и ключевого партнера для органов власти и частного сектора в реализации инфраструктурных инициатив в Армении".
Заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон отметил, что три года назад была достигнута договоренность с правительством Армении о необходимости разработки стратегии работы банка в стране, в том числе по линии развития ГЧП.
Сегодня уже можно увидеть результаты совместной работы по решению поставленных задач. Банк и в дальнейшем готов оказывать содействие правительству Армении в развитии ГЧП. Помимо презентации Странового обзора в рамках мероприятия также был проведен уже третий по счету конкурс на получение "Стипендии ЕАБР по ГЧП". Его победителями стали пять студентов РАУ", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.