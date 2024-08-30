29.08.2024, 15:25 52676
ЕАБР: Казахстан может стать лидером в ЕАЭС по экономическому росту благодаря господдержке промышленности
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время обрабатывающая промышленность Казахстана по своей значимости в экономике вплотную приблизилась к добывающему сектору, а в отдельные периоды даже превосходила его по доле в ВВП, говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР на 2024-2026 годы.
Важным драйвером роста промышленности стала машиностроительная отрасль. По мнению аналитиков ЕАБР, ее стремительному развитию способствовали программы государственной поддержки.
Правительство планирует масштабировать опыт политики в машиностроительной отрасли на другие сферы экономики Казахстана, формируя в них новые точки роста. В июле этого года был принят Национальный план развития Казахстана до 2029 года.
Власти ставят целью увеличение доли инвестиций в основной капитал до 23% ВВП к 2029 году с 15% по итогам 2023 года. Все это дает веские основания полагать, что Казахстан может стать лидером по темпам роста ВВП среди стран ЕАЭС уже к 2025 году. Эти реформы имеют важное значение для создания устойчивой промышленной базы и достижения стабильного роста ВВП в 6%", - прогнозируют эксперты.
Что касается инфляционных процессов, аналитики ЕАБР прогнозируют их дальнейшее замедление в регионе операций банка. В РК инфляция прогнозируется на уровне 8,3%.
Несмотря на снижение инфляции, сохранение инфляционных рисков в крупных экономиках региона ЕАБР будет формировать осторожное отношение регуляторов к смягчению денежно-кредитной политики в 2024 г. Аналитики ЕАБР ожидают, что базовая ставка в Казахстане все еще будет находиться выше 13% в конце 2024 года", - отмечено в документе.
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30.08.2024, 12:59 5811
Совместные проекты и экспорт казахстанского газа в Китай обсудил глава QazaqGaz с руководством PetroChina
Фото: АО НК QazaqGaz
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Пекин. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов в рамках рабочей поездки министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева в КНР встретился с президентом PetroChina Хуаном Юнчжан и исполнительным директором PetroChina International У Цзюньли, сообщает пресс-служба компании.
Стороны обсудили реализацию совместных проектов и вопросы экспорта казахстанского газа в Китай.
Мы высоко ценим сложившиеся многолетние взаимовыгодные отношения с PetroChina Company Limited, носящие стратегический характер и имеющие большое будущее", - отметил Жаркешов.
В заключение встречи глава нацкомпании поблагодарил партнеров за проделанную совместную работу и заверил, что QazaqGaz примет все необходимые меры для стабилизации экспортных поставок в Китай в предстоящий зимний период.
Также Жаркешов обсудил возможности расширения сотрудничества, совместные проекты по геологоразведке, а также вопросы экспорта казахстанского газа в Китай с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном.
По словам главы QazaqGaz, национальная компания активно проводит работу по приобретению новых участков. Представители компании CNPС выразили заинтересованность в совместном изучении перспективных участков.
30.08.2024, 11:52 8416
В Казахстане выделят 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году планируется выделить еще 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям граждан Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Эти меры способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных как в крупных корпорациях, так и в секторе малого и среднего бизнеса", - отметили в пресс-службе.
По данным правительства, Казахстан активно развивает меры государственной поддержки для стимулирования частных инициатив в IT-сфере, открывая новые перспективы для технологического предпринимательства и международного сотрудничества.
Казахстан уже достиг определенных успехов в развитии цифровой инфраструктуры и создании инновационной экосистемы. Развитие сетей 5G, запуск инициативы "Astana Hub" и привлечение международных инвестиций создают прочную основу для ускоренного роста IT-сектора. На сегодняшний день Astana Hub является важнейшим цифровым центром, претендующим на лидерство в Центральной Азии, с годовым экспортом IT-услуг и продуктов, достигшим $500 млн", - говорится в сообщении.
Программа "Tech Orda", направленная на развитие человеческого капитала в IT-сфере, реализуется на базе Astana Hub с 2021 года. На сегодняшний день по программе "Tech Orda" было представлено более 6 тыс. образовательных грантов для IT-школ.
Напомним, по поручению президента планируется превратить Казахстан в IT-лидера мирового уровня с экспортом IT-услуг на сумму до $1 млрд к 2026 году. Для достижения этой цели Казахстан планирует активно развивать цифровую дипломатию и международное экономическое сотрудничество. Уже сегодня Казахстан экспортирует свои решения в сфере GovTech в Таджикистан, Того и Сьерра-Леоне, подтверждая стремление стать важным игроком на глобальном IT-рынке. Экспорт информационных технологий страны практически удвоился, достигнув $529,1 млн в 2023 году.
Профильное ведомство в лице Министерства цифрового развития активно содействует открытию представительств инновационных хабов как в стране, так и за рубежом, что привлекает международных инвесторов и партнеров к отечественным компаниям. В республике уже действуют 15 IT-хабов в разных регионах страны, а недавние открытия инновационных хабов в Калифорнии, Эр-Рияде и Сингапуре значительно укрепляют позиции Казахстана на международной арене.
Следующими шагами станут открытие технологического парка в Таджикистане, поддержка стартапов и развитие цифровых экосистем, сообщили в правительстве.
29.08.2024, 21:20 39076
В правительстве РК обсудили сотрудничество с ЕБРР
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития, сообщает пресс-служба правительства РК.
Стороны обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве, совместно реализуемых проектах и накопленном опыте, эффективных экономических изменениях, произошедших в нашей стране за последние годы.
ЕБРР, имея большой опыт в финансировании инфраструктурных проектов, проявил интерес к рассмотрению возможности финансирования проектов, входящих в Национальный инфраструктурный план, а также к структурированию проектов в целях привлечения инвестиций со стороны других международных финансовых организаций.
Благодаря целенаправленной поддержке и активному участию ЕБРР, в Казахстане успешно реализуется ряд совместных проектов, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию РК", - отметил на встрече Байбазаров.
Отмечена готовность правительства Казахстана к продуктивной работе с ЕБРР по реализации инфраструктурных проектов в сферах "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, развития возобновляемых источников энергии и частного бизнеса.
29.08.2024, 19:22 43161
Катарскому Lesha Bank разрешили приобрести Bereke Bank
Фото: Bereke Bank
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление № 66 "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО "Bereke Bank" и постановление № 67 "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) разрешения на приобретение дочерней организации - АО "Bereke Bank", сообщает пресс-служба агентства.
Заявления и соответствующие документы Lesha Bank на получение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение дочерней организации АО "Bereke Bank" в связи с планируемым приобретением 100% голосующих акций банка Агентством рассмотрены в соответствии с требованиями статей 11-1 и 17-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".
Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата, и имеет лицензию Qatar Financial Center Regulatory Authority от 30 июня 2010 года на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций.
На 1 июля 2024 года активы Lesha Bank составляют $2,05 млрд, собственный капитал - $0,4 млрд, коэффициент достаточности капитала - 16,9%. По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере $26,5 млн, и за 6 месяцев 2024 года - $15,5 млн.
АО "Bereke Bank" занимает девятое место по размеру активов и седьмое место по размеру ссудного портфеля среди банков второго уровня Казахстана. На 1 августа 2024 года активы банка составляют 2248 млрд тенге, собственный капитал - 173 млрд тенге. Банк соблюдает установленные пруденциальные нормативы, в том числе по достаточности капитала и ликвидности.
Ранее сообщалось, что катарский Lesha Bank покупает Bereke Bank за 65 млрд тенге. Договор купли-продажи заключен 31 марта 2024 года, сообщается на сайте катарского банка.
29.08.2024, 16:08 50911
Около 336 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в модернизацию инженерных сетей
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в модернизацию инженерных сетей планируют привлечь около 336 млрд тенге инвестиций, сообщили в пресс-службе правительства.
Новая тарифная политика, введенная в прошлом году, позволила привлечь 267 млрд тенге инвестиций для ремонта инженерных сетей протяженностью около 6 тыс. км. Это дало снижение износа в среднем на 3,2%. В текущем году для модернизации 6,5 тыс. км инженерных сетей предполагается привлечение порядка 336 млрд тенге инвестиций, что позволит снизить уровень износа еще на 3%", - говорится в сообщении кабмина.
По данным ведомства, в стране дополнительно ведутся работы по строительству новых генерирующих мощностей. В частности, в Павлодарской, Атырауской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях предусмотрена модернизация ряда энергетических объектов.
С начала текущего года для создания резерва энергомощностей введено в эксплуатацию 3 объекта ВИЭ в Жамбылской и Акмолинской областях.
29.08.2024, 12:07 60636
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону и обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
По данным банка, годовая инфляция в июле 2024 года повысилась до 8,6%.
Продолжается удорожание регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". Текущее ускорение инфляции произошло за счет существенного роста стоимости рыночных услуг, роста цен производителей обрабатывающей промышленности и ослабления обменного курса. Вместе с тем динамика снижения цен на продукцию сельского хозяйства ослабла", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что месячная инфляция в июле выросла до 0,7%, сложившись значительно выше средних исторических значений.
После некоторой стабилизации в прошлые месяцы показатели сезонно очищенной и базовой инфляции существенно ускорились, что сигнализирует о росте общего проинфляционного давления в экономике.Инфляционные ожидания населения в июле практически не изменились. Респонденты чаще отмечают удорожание продуктов питания, лекарств и тарифов на ЖКУ. Инфляционные ожидания остаются нестабильными", - добавили в банке.
Напомним, в июле Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,25%.
28.08.2024, 15:54 100126
Завод по производству серной кислоты построят в Жамбылской области
Проектом предусмотрено производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год
Фото: gov.kz
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Тараз. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завод по производству серной кислоты построят в 18 километрах от города Жанатаса в Жамбылской области, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
Проектом предусмотрено производство серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год, необходимой для нужд производства химических удобрений в Казахстане", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что инвестором масштабного проекта выступает один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений компания ЕвроХим. EPC-подрядчик - China National Chemical Engineering Group, субподрядчик по проектированию - ТОО "Инжиниринговая компания "КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС".
Ранее сообщалось, что в Костанайской области построят завод по производству 20 видов сыра.
28.08.2024, 12:34 105201
Казахстан и Таджикистан договариваются о взаимной поставке электроэнергии
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с заместителем премьер-министра Таджикистана Усмонзодой Усмонали и заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Манучехром Сафарзодой, сообщает Министерство энергетики Казахстана.
Сторонами в 2023 году подписан меморандум о взаимопонимании по поставкам электроэнергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом "Рогунская ГЭС" в 2023-2032 годы.
С удовлетворением отмечаю о запланированном в рамках меморандума рассмотрении технических параметров и коммерческих условий возможного экспорта электроэнергии из Рогунской ГЭС в Казахстан с учетом наличия технической возможности и согласованных режимов транзита электрической энергии по электрическим сетям Республики Узбекистан", - отметил Саткалиев.
Стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств до 15 октября 2024 года с заинтересованными организациям стран Центральной Азии.
Напомним, в Казахстане вырастут тарифы на электричество.
Ранее сообщалось, что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
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