ЕАБР присоединился к Совету по исламским финансовым услугам в качестве ассоциированного члена

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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) с гордостью сообщает о вступлении в качестве ассоциированного члена в Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) по итогам 45-го заседания Совета, прошедшего в Джибути, сообщает пресс-служба банка.





Заседание, состоявшееся 22 декабря 2024 года под руководством управляющего Центрального банка Джибути Ахмеда Османа Али, стало значительным шагом в продвижении исламских финансовых услуг в юрисдикциях - участницах.





ЕАБР присоединился к престижной когорте новых организаций - участниц, в которую входят Центральный банк Узбекистана и Центральный банк Суринама, в качестве ассоциированного члена.





В этой роли ЕАБР готов вносить свой вклад в достижение целей IFSB по продвижению надежных стандартов надзора и эффективного управления в сфере исламских финансов. ЕАБР рад возможности сотрудничать с другими организациями - участницами в целях содействия росту и интеграции исламских финансов в Евразийском регионе.





Сотрудничество с IFSB позволит нам использовать наш опыт в продвижении исламских финансов в регионе и стать частью глобальной сети исламского банкинга. Наш Банк готов вносить вклад в осуществление миссии IFSB по укреплению стабильности и устойчивости, обеспечиваемых индустрией исламских финансовых услуг, включая совместную реализацию инициатив по расширению обмена знаниями и сотрудничества", - сказал председатель правления ЕАБР, прокомментировал Николай Подгузов.





Кроме того, в ходе данного заседания Совет IFSB назначил председателем на 2025 год управляющего Банка Аль-Магриб (Марокко) Абделлатифа Жуари, и заместителем председателя -управляющего Банка Индонезии Перри Варджийо. Кроме того, создан новый исполнительный комитет, председателем которого на 2025-2026 годы стал управляющий Центрального банка Малайзии Датук Шаик Абдул Рашид Гаффур.





Генеральный секретарь IFSB Гиат Шабсиг с энтузиазмом отозвался о новых назначениях, отметив:





Секретариат IFSB приветствует новое руководство Совета и Исполнительного комитета и надеется на сотрудничество в целях выполнения мандата IFSB".





Также было одобрено создание счета донорского финансирования для дальнейшей поддержки программ развития потенциала в юрисдикциях - участницах, что отражает стремление IFSB к укреплению инфраструктуры исламских финансовых услуг в глобальном масштабе.





В своем заключительном слове Гиат Шабсиг выразил благодарность всем членам Совета за активное участие, подчеркнув их роль в обеспечении эффективного управления IFSB.