Эксперты пересмотрели прогноз по инфляции в Казахстане - макроопрос Нацбанка

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, - Национальный банк Республики Казахстан опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе банка.





Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.





Цены на нефть и рост экономики





Сценарные условия по цене на нефть на 2025 год незначительно снизились, на 2026 и 2027 годы - повысились. На всем прогнозном горизонте аналитики ожидают цену на нефть на уровне 68,5-69 долларов США за баррель", - говорится в сообщении.





Прогнозы по росту экономики Казахстана несколько улучшились на всем прогнозном горизонте. В частности, прогноз роста ВВП на 2025 год вырос с 5% до 5,1%, на 2026 год - с 4,5% до 4,6%, на 2027 год - 4,3% до 4,5%.





Инфляция и базовая ставка





Прогнозы аналитиков по инфляции изменились на прогнозном горизонте разнонаправленно: на 2025 год - медиана выросла с 10,7% до 11%, на 2026 год - снизилась с 9,4% до 9%, на 2027 год - выросла с 6,8% до 7%", - проинформировали в НБ РК.





Респонденты ожидают сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года - медиана выросла с 16,3% до 16,5%. Прогнозы на 2026 год снизились с 14,5% до 14%, на 2027 год - с 12% до 11,8%.





Как отметили в Нацбанке, в опросе приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.



