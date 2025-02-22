21.02.2025, 10:42 47846
Экспорт казахстанских грузов в Китай вырос на 5%
В январе 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем достиг 2,8 млн тонн, что на 18% больше, чем в 2024-м
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем достиг 2,8 млн тонн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании "Қазақстан темір жолы".
Пограничный переход "Достык" зафиксировал рост перевозок на 12%, достигнув 1,5 млн тонн. Через переход "Алтынколь" было перевезено 1,3 млн тонн грузов, что на 25% больше по сравнению с январем прошлого года", - отметили в КТЖ.
Экспорт казахстанских грузов в КНР вырос на 5% и составил 1,1 млн тонн. Увеличилась перевозка металлических руд на 5% (652 тыс. тонн), черных металлов на 77% (104 тыс. тонн), нефтепродуктов на 50% (32 тыс. тонн) и прочих грузов (отруби, комбикорма, растительное масло) на 30% ( 215 тыс. тонн).
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22.02.2025, 10:48 7846
S&P оценило суверенный кредитный рейтинг Казахстана как стабильный
Фото: МНЭ РК
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Cтабильный", сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг страны, остаются сильные фискальные и внешние балансы, обеспечивающие достаточные резервы для возможных внешних рисков. Аналитики агентства прогнозируют, что ликвидные внешние активы страны будут значительно превышать внешний долг", - проинформировали в МНЭ.
Как рассказали в S&P, планируемый рост добычи нефти и расширение мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз будут оказывать положительное влияние на экономический рост.
Среднесрочная фискальная траектория Казахстана будет зависеть от соблюдения фискальных правил. Ожидается, что расширение налоговой базы и ограничение на дополнительные трансферты из Национального фонда РК позволят сократить дефицит бюджета", - говорится в публикации.
Также S&P отметили устойчивость банковского сектора Казахстана к геополитическим и макроэкономическим рискам. По мнению аналитиков, банки второго уровня имеют достаточный запас капитала и устойчивую ликвидность.
Ранее рейтинговое агентство отмечало снижение рисков в банковском секторе Казахстана.
21.02.2025, 18:25 27291
Первые в 2025 году вагоны с пшеницей отправились в Казахстан из России
Снят введенный Казахстаном запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС
Фото: Depositphotos
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Москва. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первые в 2025 году вагоны с пшеницей отправились в Казахстан из Новосибирской области, сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.
14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 тонн стали первыми с начала 2025 года, когда был снят запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС, введенный республикой на период с 21 августа по 31 декабря 2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для подтверждения карантинного фитосанитарного благополучия продукции ведомством были отобраны пробы для проведения исследований.
Полученные результаты об отсутствии в зерне карантинных вредителей стали основанием для оформления фитосанитарных сертификатов", - добавили в управлении.
Напомним, в прошлом году был решен вопрос транзита казахстанского зерна через Россию.
21.02.2025, 16:55 31306
Нацбанк изменил пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты в обменниках
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правлением Национального банка внесены изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов НБК по вопросам валютного регулирования.
Решением правления установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США - 7 тенге, евро - 10 тенге", - рассказали в Нацбанке.
Также внесены изменения по сокращению сроков предоставления отчетности банками по валютным операциям, расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.
Кроме этого, принято решение о выпуске в обращение банкноты национальной валюты РК номиналом 1000 тенге с измененным дизайном образца 2024 года с 28 марта 2025 года, утвержден дизайн и выпуск в обращение в 2025 году двух новых коллекционных монет: GRIFFIN из серии "Легенды и мифы кочевников" и OTYRAR из серии "Изучая монеты - открывай Казахстан".
21.02.2025, 16:17 32461
Льготное кредитование фермеров: на весенние полевые работы выделен 171 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в рамках программы льготного кредитования аграриев профинансировано более 1,3 тыс. заявок на сумму 171 млрд тенге, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Аграрная кредитная корпорация продолжает финансирование по программе "Кең дала 2" с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых. Сформирован общий пул заявок от 2042 сельхозтоваропроизводителей на сумму порядка 239,4 млрд тенге, из них в работу уже приняты заявки от 1958 сельхозтоваропроизводителей на сумму 232,7 млрд тенге. Профинансировано 1396 сельхозтоваропроизводителей на сумму 171,6 млрд тенге, рассказали в Минсельхозе.
Прием заявок на льготное кредитование стартовал 29 ноября 2024 года. Данные меры приняты для того, чтобы аграрии могли качественно провести все необходимые мероприятия, закупить семена, удобрения и подготовить технику", - напомнили в ведомстве.
В целом на весенние полевые и уборочные работы будет направлено до 700 млрд тенге, из которых порядка 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала.
Для удобства аграриев увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения. Финансирование будет доступно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и АКК.
Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения фондом развития предпринимательства "Даму" предусмотрено гарантирование 85% от суммы займа.
Ранее сообщалось, что цены на дизтопливо для фермеров вырастут в Казахстане.
21.02.2025, 12:19 43301
Масштабную кампанию по финансированию бизнеса начинают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики, сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство через финансовые институты развития начинает масштабную кампанию поддержки инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности МСБ и крупного бизнеса, среди которых легкая, химическая промышленность, производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение, грузоперевозки, якорные, инфраструктурные и проекты-кластеры, образующие экосреду для развития МСБ", - сообщили в правительстве.
В этом году АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" направит 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, развитие жилищного строительства и реализацию ключевых национальных и инвестиционных проектов с дальнейшим увеличением объема финансирования до 10 трлн тенге к 2027 году. В рамках масштабного финансирования запускаются новые механизмы поддержки, направленные на развитие бизнеса, экспортных возможностей, расширяются инструменты финансирования и социальных инициатив, среди которых создание двух гарантийных фондов для поддержки МСБ и крупного бизнеса.
Для поддержки МСБ в 2025 году будет создан гарантийный фонд "Даму". Для этого функции "Даму" будут дополнены новыми задачами, расширена продуктовая линейка по инструменту гарантирования, увеличен размер предоставляемых гарантий, расширен перечень секторов экономики (ОКЭД), подлежащих гарантированию. По новым продуктам гарантии планируется выпускать на принципах безотзывности и безусловности. Создание Гарантийного фонда снизит нагрузку на государственный бюджет за счет привлечения средств из дополнительных источников финансирования, увеличит охват субъектов бизнеса мерой поддержки в виде гарантирования и позволит с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот", - пояснили в кабмине.
Запуск гарантийного фонда позволит к 2028 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге (+148% по отношению к 2023 году) и поддерживать ежегодно более 50 тыс. проектов (в 2023 году по инструменту гарантирования было поддержано 8 212 проектов). В 2025 году фонд "Даму" поддержит не менее 30 тыс. проектов МСБ на сумму 1,7 трлн тенге.
Еще один гарантийный фонд "Байтерека" для крупного бизнеса решит вопрос достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов.
При финансировании проекта кредит от банков второго уровня и/или БРК может составлять 80% от стоимости проекта. В то время как гарантия будет предоставляться на сумму до 30% от стоимости проекта, решая проблемы достаточности залогового обеспечения. Сумма финансирования "Байтерека" составляет 7,3 трлн тенге, из которых 3,7 трлн тенге предусмотрено на 2025 год. Гарантия холдинга может достигать 2,2 трлн тенге, или до 30%, из них до 1,1 трлн тенге - в 2025 году. При этом 50% - это залог будущего бизнес-партнера. В отдельных случаях холдинг "Байтерек" может входить в капитал проекта, и тогда размер собственного участия бизнесмена может быть ниже 20%. Таким образом, решается проблема недостатка залогового обеспечения у крупных проектов", - сообщает источник.
В пресс-службе также перечислили преимущества финансирования.
- Для финансирования крупных субъектов бизнеса будут предоставлены гарантии по проектам стоимостью от 7 млрд тенге.
- Для банков второго уровня это позволит обеспечить увеличение объемов кредитования и снижение рисков кредитования при недостаточности залоговой массы.
- Предоставление гарантий планируется в секторах обрабатывающей промышленности. Безотзывность гарантий призвана повысить заинтересованность банков, а платность гарантий для субъектов бизнеса - ответственность предпринимателей.
- Корпоративное/проектное финансирование - переориентация АО "Банк развития Казахстана" (БРК) исключительно на развитие крупнейших индустриальных и инфраструктурных проектов. Дочерняя компания холдинга - АО "Qazaqstan InvestmentCorporation" (QIC) сосредоточится на развитии private equity, предоставляя предпринимателям возможности долевого финансирования и выступая полноценным партнером в реализации проектов с учетом государственной политики и требований к инвестиционным обязательствам бизнеса.
- Экспортная экспансия - в рамках стратегии развития внешних рынков планируется создание торгового фонда и специализированных инструментов поддержки экспорта. Уже расширена деятельность АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" в части страхования, перестрахования, гарантийных инструментов и композитных услуг, что позволит казахстанским компаниям выходить на новые рынки с конкурентоспособными продуктами.
Кроме того, холдинг "Байтерек" готов вместе с банками второго уровня и международными финансовыми институтами финансировать инфраструктурные программы, направленные на экономическое развитие страны и поддержку государственных приоритетов, в том числе отечественного товаропроизводства.
Также в правительстве рассказали о финансировании инфраструктуры ЖКХ.
В рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" для своевременного решения вопросов по снижению износа инженерных сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусматривается масштабное обновление изношенной инфраструктуры с общим объемом инвестиций свыше 13 трлн тенге, из которых 4,7 трлн тенге приходится на участие холдинга. Для увеличения доли внутристрановой ценности в рамках модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры будет проведена работа по усилению использования товаров отечественного производства. Этот подход позволит не только повысить внутреннюю конкурентоспособность, но и создать новые рабочие места, сократить зависимость от импорта и укрепить позиции "местных" предприятий на рынке в целом. До начала активной фазы модернизации и строительства планируется проведение комплексной работы по информированию отечественных товаропроизводителей о масштабной программе модернизации инфраструктур", - сообщили в пресс-службе.
На выпуск продукции отечественных товаропроизводителей потребуется порядка 4,9 трлн тенге.
Помимо этого, в целях развития отдельных отраслей, правительство объявляет "заказ на инвестиции" в отдельных отраслях - IT, логистика, туризм, легкая, химическая промышленность, производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение.
Заинтересованным необходимо обратиться в департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики, фонд "Даму", холдинг "Байтерек", - говорится в сообщении.
21.02.2025, 11:57 45111
В Казахстане расширен перечень освобожденных от НДС материалов
В частности, в перечень добавлены руды и концентраты марганцевые, пероксохроматы и т.д.
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость в рамках инвестиционных контрактов.
Как сообщает юридический Telegram-канал "Параграф", в перечень добавлены:
- руды и концентраты марганцевые;
- прочие соединения неметаллов с кислородом, неорганические;
- прочие сульфиды;
- прочие хроматы и дихроматы;
- пероксохроматы;
- пероксид водорода;
- кислота щавелевая, ее соли и сложные эфиры;
- тиурам моно-, ди- и тетрасульфиды;
- прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали, круглого сечения диаметром менее 14 мм;
- марганец необработанный;
- порошки.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Вчера поправки о повышении НДС до 16% были внесены на рассмотрение в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
20.02.2025, 17:30 69461
Нацбанк не рассматривает продление срока действия карт для нерезидентов более чем на год
Фото: pexels.com
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Екатеринбург. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана пока не рассматривает продление срока действия карт для нерезидентов более чем на год, заявил заместитель председателя банка Берик Шолпанкулов в рамках форума "Кибербезопасность в финансах".
Пока не рассматривает. В общем, подход - это открытие карты до года и периодические, ежемесячные прохождения аутентификации в течение года. Потому что есть факты, когда нерезидент открывает карточки, передает другим лицам и они совершают противоправные действия. И для того, чтобы ежемесячно подтверждать, что в действительности у нас владелец и он же ее использует, представляется механизм", - цитирует ТАСС Берика Шолпанкулова.
Ранее "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт для нерезидентов.
20.02.2025, 16:51 67046
Поправки о повышении НДС до 16% внесены на рассмотрение в парламент
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилис парламента Республики Казахстан внесен пакет поправок в проект Налогового кодекса, сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.
20 февраля Министерство национальной экономики внесло в мажилис парламента пакет поправок в проект Налогового кодекса. Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.
Основные поправки включают:
- снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС - с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге);
- повышение ставки НДС - с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%;
- ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации - он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Позже стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
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