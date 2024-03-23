Экспортные контракты на $75,2 млн подписали казахстанские сельхозпроизводители с китайскими партнерами

Отечественные предприятия готовы предложить покупателям Китая широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд

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Чэнду. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 18 по 21 марта в китайском городе Чэнду проходит торгово-экономическая миссия с участием более 40 казахстанских производителей товаров, - С 18 по 21 марта в китайском городе Чэнду проходит торгово-экономическая миссия с участием более 40 казахстанских производителей товаров, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.





Главным событием бизнес-миссии стал форум торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.





Стратегический характер нашего сотрудничества поддерживается на самом высоком уровне. Мы объявили о новом золотом тридцатилетии взаимоотношений и дружбы между нашими странами. Взаимная торговля Казахстана и КНР достигла рекордных показателей. Перед нами стоит задача по доведению товарооборота до $40 млрд", - сказал в ходе форума глава Минторговли РК Арман Шаккалиев.





По итогам 2023 года экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на 12,6% и составил $14,7 млрд. Аналогично растет потребность в китайских товарах среди казахстанских покупателей. Только за прошлый год объем импортных поставок увеличился на 50,5% и составил $16,8 млрд.





Китайский рынок для нас - это надежный потребитель казахстанской продукции. Отечественные предприятия готовы предложить покупателям Китая широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - подчеркнул министр.





В этот перечень входит высококачественная охлажденная мясная, рыбная продукция, мясо птицы и субпродукты, другие виды высокомаржинальных товаров.





Как показывает статистика, Китай выступает основным покупателем казахстанского рапсового масла, на его долю приходится от 74% до 98% в разные годы. Отечественные заводы способны нарастить поставки масложировой продукции на соседний рынок, потенциал которой оценивается в более чем 250 тыс. тонн.





Китайская провинция Сычуань ежегодно импортирует товары на сумму порядка $41 млрд, в основном это рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масло, жмыхи, вода, молочная продукция, а также мясные продукты. Для казахстанских товаропроизводителей открываются большие возможности в осуществлении поставок перечисленных товаров покупателям Сычуаня.





Сегодня торгово-экономические связи Казахстана и Китая выстраиваются по принципу регионализации, разрабатываются планы совместных действий, создаются рабочие органы по взаимодействию. По словам Армана Шаккалиева, с провинцией Сычуань интенсивно прорабатываются перспективные направления для реализации.





Мы открываем торговое партнерство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань. Дочерняя компания министерства сегодня является оператором по продвижению экспорта и развитию внутренней торговли. QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать ее проводником на китайский рынок, а также налаживать взаимодействие с крупными компаниями", - сообщил Шаккалиев.





В ходе форума Арман Шаккалиев подтвердил намерение казахстанских производителей продемонстрировать свой экспортный потенциал на площадках крупнейших импортных выставок в Китае, в частности Шанхайской выставки и ЭКСПО "Китай - Евразия" в СУАР.





По информации МТИ, в четырехдневной торговой миссии Казахстана в Чэнду участвуют более 40 представителей отечественных компаний. Это производители масложировой и молочной продукции, муки, макаронных и кондитерских изделий, напитков, кормов для животных и поставщики услуг.





В рамках деловой поездки при содействии QazTrade предприниматели посетили высокотехнологичный завод по выпуску рапсового масла Sichuan Deyang Nianfeng Food, презентовали свою продукцию 50 китайским компаниям, входящим в Сычуаньскую кооперативную систему снабжения и сбыта China Co-op Group. Кроме того, бизнесмены посетили знаменитую специализированную Китайскую ярмарку продуктов питания и напитков в Чэнду. Товаропроизводители изучили опыт китайских предпринимателей, оценили перспективность выставки и намерены рассмотреть возможность своего участия в продуктовой ярмарке в следующем году.





По итогам встреч и переговоров в Чэнду казахстанский бизнес подписал экспортные контракты на поставку подсолнечного, соевого, сафлорового масла, кондитерских изделий, кормовой муки и другой сельхозпродукции на сумму $75,2 млн.





Также заключены соглашения о закупе сельхозтоваров между ТОО "Костанайская мукомольная компания" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading, ТОО "Хлеб СНАБ" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между ТОО "QazTrade" и Сычуаньской кооперативной системой снабжения и сбыта China Co-op Group, а также Паназиатской инвестиционно-развивающей группой провинции Сычуань.





На следующей неделе, 26 марта 2024 года, в Астане состоится второй форум экспортеров на тему "Новые подходы в развитии торговых отношений Казахстан - Китай". Более 100 крупнейших китайских компаний, в том числе предприниматели из Сычуаня, приедут в столицу в поисках потенциальных партнеров и заключения договоренностей. Среди них компании пищевой промышленности, машиностроения, металлургии, строительного, логистического, фармацевтического секторов, а также сферы инвестиций, услуг и другие", - напомнили в Минторговли.



