Глава Минсельхоза РК рассказал, как решается проблема реализации избыточных запасов лука

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров обсудил проблемные вопросы аграриев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область. В том числе аграрии региона задали вопросы по проблеме с урожаем лука, так как вследствие избыточных запасов есть сложности с его реализацией. Об этом - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров обсудил проблемные вопросы аграриев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область. В том числе аграрии региона задали вопросы по проблеме с урожаем лука, так как вследствие избыточных запасов есть сложности с его реализацией. Об этом сообщили в пресс-службе МСХ.





Министр сообщил, что "в настоящее время совместно с госорганами принимаются все возможные меры для разрешения сложившейся ситуации, в том числе по приобретению лука в стабфонды и по реализации товара на внешние рынки".





Кроме того, он ответил на вопросы фермеров относительно льготного кредитования весенних полевых работ, прямого кредитования при приобретении сельхозтехники.





Для весенних полевых работ была проведена работа с Министерством энергетики по выделению для аграриев льготного дизельного топлива в объеме 340,2 тыс. тонн по цене 250 тенге за литр", - заявил Айдарбек Сапаров.





Он также отметил, что на финансирование весенней кампании по программе "Кен-дала" в этом году выделено 140 млрд тенге. Прием заявок стартовал 19 января.





В свою очередь аграрии поинтересовались у министра, будут ли выделены дополнительные средства на льготное кредитование посевных работ. Сапаров объяснил, что в настоящее время ведется проработка источников финансирования. Фермеры области также предложили рассмотреть возможность прямого кредитования сельхозпроизводителей в "Аграрной кредитной корпорации" при приобретении сельхозтехники.





В настоящее время разработаны основные подходы прямого субсидирования ставок вознаграждения для финансовых институтов, которые направлены на рассмотрение в Ассоциацию финансистов Казахстана. Данный вопрос будет далее обсуждаться с учетом позиций заинтересованных участников процесса субсидирования", - ответил министр.





Он напомнил, что регионы получили от МСХ индикативы по диверсификации структуры посевных площадей. Для отрасли важно отойти от монокультуры, соблюдать севооборот и сокращать производство влагоемких культур. В то же время необходимо наращивать производство приоритетных маржинальных культур.



