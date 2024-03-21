20.03.2024, 08:34 34876
Глава Минсельхоза РК рассказал, как решается проблема реализации избыточных запасов лука
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров обсудил проблемные вопросы аграриев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область. В том числе аграрии региона задали вопросы по проблеме с урожаем лука, так как вследствие избыточных запасов есть сложности с его реализацией. Об этом сообщили в пресс-службе МСХ.
Министр сообщил, что "в настоящее время совместно с госорганами принимаются все возможные меры для разрешения сложившейся ситуации, в том числе по приобретению лука в стабфонды и по реализации товара на внешние рынки".
Кроме того, он ответил на вопросы фермеров относительно льготного кредитования весенних полевых работ, прямого кредитования при приобретении сельхозтехники.
Для весенних полевых работ была проведена работа с Министерством энергетики по выделению для аграриев льготного дизельного топлива в объеме 340,2 тыс. тонн по цене 250 тенге за литр", - заявил Айдарбек Сапаров.
Он также отметил, что на финансирование весенней кампании по программе "Кен-дала" в этом году выделено 140 млрд тенге. Прием заявок стартовал 19 января.
В свою очередь аграрии поинтересовались у министра, будут ли выделены дополнительные средства на льготное кредитование посевных работ. Сапаров объяснил, что в настоящее время ведется проработка источников финансирования. Фермеры области также предложили рассмотреть возможность прямого кредитования сельхозпроизводителей в "Аграрной кредитной корпорации" при приобретении сельхозтехники.
В настоящее время разработаны основные подходы прямого субсидирования ставок вознаграждения для финансовых институтов, которые направлены на рассмотрение в Ассоциацию финансистов Казахстана. Данный вопрос будет далее обсуждаться с учетом позиций заинтересованных участников процесса субсидирования", - ответил министр.
Он напомнил, что регионы получили от МСХ индикативы по диверсификации структуры посевных площадей. Для отрасли важно отойти от монокультуры, соблюдать севооборот и сокращать производство влагоемких культур. В то же время необходимо наращивать производство приоритетных маржинальных культур.
Ранее сообщалось, что казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн лука.
новости по теме
21.03.2024, 14:57 5776
Тараз станет аграрной столицей Организации тюркских государств
Также министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных
Рассказать друзьям
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации тюркских государств договорились развивать взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, продвигать схемы сельскохозяйственного страхования и расширять сотрудничество в области исследований и разработок, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Итоговое коммюнике было подписано по итогам третьего заседания ОТГ.
Участники договорились привлекать как внутренние, так и иностранные инвестиции для улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры.
Всего в итоговый документ были внесены пятнадцать пунктов. С полным текстом коммюнике можно ознакомиться на официальном сайте МСХ РК.
Министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных и организовать серию встреч, посвященных этому вопросу. Кроме того, принято решение объявить город Тараз аграрной столицей ОТГ сроком на один год начиная с сентября 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
4-е заседание министров сельского хозяйства ОТГ пройдет в Чолпон-Ате.
Глава МСХ Айдарбек Сапаров также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и делегациями. По его словам, важно оперативно решить проблемные вопросы по развитию взаимной торговли со странами ОТГ. Для этого он предложил создать рабочую группу на уровне заместителей министров сельского хозяйства.
С турецкой делегацией Айдарбек Сапаров поговорил о поставках мясной продукции казахстанского производства, а также об унификации стандартов стран ОТГ в области ветеринарии и фитосанитарии. Казахстанская сторона выработает свои варианты путей решения по доступу на турецкий рынок. Далее Айдарбек Сапаров и его коллега посредством zoom проведут совещание, после чего казахстанская делегация посетит с визитом Анкару", - сообщает ведомство.
С министром Узбекистана Сапаров договорился продолжить работу по совместному выращиванию сельскохозяйственных культур в северных регионах Казахстана и предложил организовать совместные проекты по глубокой переработке зерна на территории республики. Узбекская сторона в свою очередь предложила создать в приграничных областях "зеленые" торговые зоны.
Также Сапаров предложил поставлять казахстанское зерно и муку и ряд позиций по продовольственным товарам в Кыргызстан.
Об импорте казахстанского зерна и муки глава Минсельхоза также договаривался с министром сельского хозяйства Азербайджана. Азербайджанская сторона в свою очередь предложила реализовать совместные проекты по оросительным системам и хранению сельхозпродукции. Рабочая группа из Азербайджана в ближайшее время приедет в Казахстан для изучения законодательства и осмотра регионов. Стороны также договорились обменяться существующими в обоих государствах мерами господдержки для детального изучения.
21.03.2024, 12:42 8476
Казахстан и Корея в 4 раза увеличат количество авиарейсов
Стороны также договорились о выполнении 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха"
Рассказать друзьям
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационные власти Казахстана и Кореи договорились об увеличении количества разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Двусторонние переговоры провели председатель КГА Салтанат Томпиева и генеральный директор офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Ким.
Помимо увеличения количества гражданских авиарейсов, стороны договорились предоставить право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха".
В ходе переговоров были сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами", - сообщили в комитете.
Стороны также поддержали намерения авиаперевозчиков установить прямое авиасообщения межде столицами двух стран.
Ранее сообщалось, что в марте будет запущен прямой авиарейс между Алматы и Куала-Лумпуром.
Также Астана с июня возобновит авиасообщение с Батуми.
21.03.2024, 11:23 10166
Инвестпроекты на $17,6 млрд реализуют Казахстан и Катар
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Доха. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Казахстана и Катара приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Напомним, вчера в Дохе премьер-министра РК Олжаса Бектенова принял эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Глава казахстанского правительства передал шейху искренние слова приветствия и добрые пожелания от главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
Стороны обсудили исполнение договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также содействие качественной и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и др.
Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он заявил о готовности Казахстана стать партнером по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. В настоящее время казахстанские предприятия налаживают сотрудничество с катарскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК.
В свою очередь глава МИД Катара подтвердил заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Для укрепления взаимодействия между нашими странами имеется хорошая политическая основа. Ранее в ходе визита главы наших государств выразили готовность вывести сотрудничество на более высокий уровень и реализовать ряд совместных проектов. Наша сегодняшняя встреча позволит реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы исследовать новые направления для расширения и углубления взаимодействия", - сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:
- строительство газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд;
- строительство магистральных газопроводов Актобе - Костанай и второй нитки Бейнеу - Бозой - Шымкент на общую сумму около $7,7 млрд;
- возведение электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд;
- строительство заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.
Главы правительств отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, в середине февраля президент Казахстана посетил с официальным визитом Катар, где провел переговоры с главой страны - шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Стороны подписали ряд важных документов, в том числе о совместных инвестпроектах.
20.03.2024, 10:40 31876
В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз сжиженного газа
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", согласно которому панируется продлить ограничение на вывоз сжиженного газа еще на полгода. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Запрет вводится за исключением:
1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс);
2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
Приказ планируют ввести в действие с 14 мая 2024 года.
19.03.2024, 18:56 48876
В Казахстане подешевеют огурцы и помидоры
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем в сфере торговли рассмотрели на расширенном совещании, проведенном вице-премьером Сериком Жумангариным, сообщает пресс-служба правительства.
С начала года проведено 275 заседаний, установлен 341 непродуктивный посредник и факт превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания. В рамках госконтроля территориальные департаменты Минторговли возбудили 380 административных производств. Взыскано штрафов на сумму более 4 млн тенге, вынесено 345 административных постановлений, из которых 298 - за превышение торговой надбавки", - сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.
Участники совещания отметили, что текущая продовольственная инфляция составляет 7,4%, что значительно ниже ее пятилетних значений (средняя пятилетняя продовольственная инфляция - 9,3%).
Из 30 товаров, по которым отмечен наибольший рост цен с начала года, в тройке антилидеров - огурцы, помидоры и бананы. По огурцам и помидорам подорожание традиционное в межсезонье, оно связано с низким производством внутри страны и значительной импортозависимостью в этот период. В ближайшее время ожидаем массовый урожай тепличных хозяйств южных регионов, что позволит снизить цену на овощи", - сказал Айдар Абилдабеков.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил регионам активизировать работу по разбронированию запасов овощей. Министерству торговли и интеграции и центру развития торговой политики Qaztrade - оказать содействие жамбылским фермерам по реализации 130 тонн лука по приемлемым ценам.
Напомним, казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн лука.
19.03.2024, 15:44 53096
Казахстан внедряет механизм выдачи иностранных бланков разрешений на грузоперевозки на КПП с Узбекистаном
Узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан внедряет механизм выдачи иностранных бланков разрешений в пунктах пропуска между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, сообщили в Комитете государственных доходов Казахстана.
Отмечается, что узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате.
Ранее подобный механизм был запущен на границе с Китаем. На основании совместного приказа китайские бланки разрешений для перевозок грузов выдаются на границе казахстанским перевозчикам по факту их пересечения государственной границы.
Данный механизм показал положительный эффект и позволил добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с КНР, а также исключил спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений. В связи с этим было принято решение о продлении совместного приказа до 1 июня 2025 года.
Планируется в течение 2024 года перевести в электронный формат бланки разрешений, выдаваемые на пунктах пропуска между КНР и РК. В свою очередь иностранный бланк разрешения, выдаваемый на государственной границе, возврату не подлежит", - уточнили в КГД.
Ранее в Минтранспорта рассказали о планах по очистке от спекулянтов рынка международных грузовых автоперевозок.
19.03.2024, 15:18 54326
Госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года
Это равняется 22,8% от ВВП
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На начало 2024 года государственный долг Республики Казахстана составил 27 триллионов тенге, передает корреспондент агентства.
На 1 января 2024 года госдолг Казахстана составлял 27 трлн тенге. В отношении ВВП он составляет 22,8%", - сказал министр финансов РК Мади Такиев.
Как отметил глава Минфина, безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП.
Ранее сообщалось, что бюджет Казахстана пополнился на четыре триллиона тенге за счет налогового и таможенного администрирования.
19.03.2024, 15:02 52786
Контроль мобильных переводов: Минфин вводит новый критерий для предпринимателей
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев сообщил о введении дополнительного критерия при проверке мобильных переводов индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент агентства.
Сегодня согласно Предпринимательскому кодексу для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо получать доход в год свыше 12-кратного размера минимальной заработной платы, то есть 85 тысяч тенге в месяц. Для мобильных переводов мы используем два критерия: это более 100 переводов в течение трех месяцев. Теперь мы обсуждаем третий критерий - чтобы сумма была более 255 тысяч тенге, чтобы эти лица смогли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя", - проинформировал Мади Такиев.
Он добавил, что казахстанцы стали возвращаться к мобильным переводам. Ситуация стабилизировалась.
Скажу больше - у нас такого никогда не было. За январь у нас зарегистрировались порядка 75 тыс. индивидуальных предпринимателей. За февраль - порядка 70 тысяч. Ранее в месяц регистрировалось порядка 2-3 тыс. предпринимателей. То есть идет легализация и вывод из тени тех людей, которые были там. И мы эту работу будем продолжать", - заключил министр.
Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях у налоговых органов могут возникнуть вопросы по мобильным переводам.
Напомним, на фоне введения контроля мобильных переводов казахстанцы стали чаще обналичивать деньги.
Читаемое
21.03.2024, 09:05Казахстанцы отмечают Наурыз 21.03.2024, 09:3318051Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана 21.03.2024, 11:0616101Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке 21.03.2024, 11:5215951Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз 21.03.2024, 13:4810831Робоюрту и этноаул показали Токаеву на "Наурыз Фесте" 16.03.2024, 17:57118991В ВКО разработали онлайн-платформу опасных для детей мест 16.03.2024, 17:09117266Союз проектировщиков обратился к президенту по вопросам регулирования отрасли 15.03.2024, 19:35117051Опрос КТ: Казахстанцы выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов 15.03.2024, 19:12113596В аэропорту Алматы задерживаются более 30 рейсов 14.03.2024, 19:59113311Аэропорт Алматы приостановил работу 24.02.2024, 17:04312376В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38295126Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07290696В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28283761Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53271801Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?